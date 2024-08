Nach zwei Auswärtsspielen zum Saisonstart 2024/25 mit ÖFB-Cup und Meisterschaft ging es für den LASK erstmals in Linz ran, steht in der ADMIRAL Bundesliga sogar ein Heimspiel-Doppel auf dem Programm. Heute in Teil eins gegen den SCR Altach und nächsten Samstag im Topspiel vs. Vize-Meister FC Red Bull Salzburg (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Gegen die angeschlagenen Altacher peilte die Darazs-Elf in Runde 2 den zweiten Dreier an. Auch wenn sich die Athletiker in den vergangenen Duellen gegen die Vorarlberger schwer taten, gingen sie als klarer Favorit in die Partie. Doch wurden dieser Rolle nicht gerecht: 1:2.

Der gebürtige Linzer Pascal Estrada und die Altacher jubeln mit Matchwinner Gustavo Santos. Dank dessen Doppelpack drehten die Vorarlberger das Spiel beim LASK. Für den 28-jährigen Brasilianer stehen damit bereits drei Saisontore in zwei Einsätzen zu Buche. Damit erzielte der Mittelstürmer alle Altacher Treffer bisher. Nach den Niederlagen im ÖFB-Cup und der Meisterschaft heute der Befreiungsschlag für das Standfest-Team.

Druckvoller Beginn des LASK/ Altacher Abwehr gefordert

Aus dem Westen des Landes reiste nicht nur der SCR Altach an, sondern auch Schiedsrichter Walter Altmann aus Tirol. Bei den Vorarlbergern nahmen Cheftrainer Joachim Standfest und sein "Co" Roman Wallner, ehemaliger LASK-Spieler, zwei Veränderungen gegenüber der Vorwoche vor. Für Stürmer Lukas Fridrikas kam Gustavo Santos und anstelle von Kapitän Lukas Jäger rückte Pascal Estrada in die Startelf.

Der 22-jährige, gebürtige Linzer, aus der Jugend des LASK sowie FC Pasching & ASKÖ Leonding stammend, nahm den Platz in der Innenverteidigung ein. Und sah sich gleich druckvollen Gastgebern gegenüber. Ljubičić (3.) und Bello (6.) ließen erste Torchanchen aus. Dann war überraschend der Ball auf der Gegenseite im Netz durch Gustavo Santos, doch der SCRA-Torschütze (Joker in Runde eins) stand im Abseits (9.).

Letzteres wurde später auch überprüft, nachdem Robert Žulj für die Athletiker eine exczellente, diagonale Flanke von Moses Usor per Direktabnahme und viel zu frei am Fünfmeterraum vollendete. Es folgte der VAR-Torcheck und dann die Anerkennung des Treffers: 1:0 (18.). Strittige Szene! Passte ins derzeitige Bild der ohnehin nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Standfest-Schützlinge. Die dann auch noch Verletzungspech ereilte. In Person von Sandro Ingolitsch - für den Rechtsverteidiger kam Luca Kronberger (21.).

Duell der Kapitäne: Robert Žulj, in der Vorsaison 1:0-Siegtorschütze für den LASK gegen den SCR Altach in Linz und heute mit dem Führungstreffer, gegen Mike-Steven Bähre. Der Deutsche heute an seinem 29. Wiegenfest.

Gustavo Santos rechtfertigt Startelf-Vertrauen und bestraft Linzer Patzer

Es folgte die erste Trinkpause und hernach bei hochsommerlichen Temperaturen die "kalte Dusche" für den LASK. Gustavo Santos Nutznießer eines Missverständnisses der Gastgeber samt folgenschweren Abspielfehler von Sascha Horvath im Mittelfeld, zog mit Ball davon und traf flach platziert ins linke lange Eck via Innenstange - 1:1 (27.). Zweites Saisontor für den 28-jährigen Brasilianer. Die Reaktion der Oberösterreicher folgte postwendend. Branke Jovičić mit einem fulminanten Rechtsschuss vom 16-er, Schlussmann Stojanovic mit einer Glanzparade und final im Verbund mit Paul Koller rettend (29.).

Die Darazs-Truppe, in Abschnitt eins Richtung ihres Fan-Sektors agierend, weiter das Tempo hoch haltend und spielbestimmend, doch die Altacher, die kaum aus der eigenen Hälfe herauskamen, wehrten sich tapfer und brachten das für sie schmeichelhafte 1:1 in die Halbzeitpause.

Von den neun vergangenen Duellen beider Klubs gab es acht enge Partien (5S für den LASK mit vier Mal 1:0 und ein Mal 2:1, 2U mit jeweils 0:0, ein 1:0-Sieg für den SCRA).

Sandro Ingolitsch verletzte sich bereits nach 20 Spielminuten ohne gegnerische Einwirkung. Für den Ex-SK Sturm-Akteur kam Luca Kronberger.

Altacher Dreifach-Chance kurz nach dem Seitenwechsel

Sollte es etwa für die favorisierten Linzer wieder ein Geduldspiel werden? Die Gastgeber gleich wieder im Vorwärtsdrang, während die Rheindörfler auf Konter lauerten. Wie in der 48. Minute, als Oliver Strunz eine scharfe Linksflanke von Vesel Demaku verpasste, ehe Kronbergers Schuss abgeblockt wurde. Nach dem anschließenden Cornerball von rechts vergab Paul Koller freistehend in Rückenlage aus acht Metern - drüber (49.).

Dann war das Spielgerät zum dritten Mal (55.) im Netz der Oberösterreicher durch den stets gefahrvollen Gustavo Santos, der jedoch zum zweiten Mal dabei klar in Abseitsposition war. Doch durch die ambitionierten Angriffs-Aktionen schöpften die Vorarlberger Mut. Allen voran Oliver Strunz. Der Ex-Rapidler mit einem satten Drehschuss, zentral auf Keeper Tobias Lawal (67.).

Schlussmann Stojanovic mit Glanztat bei letzter Aktion

Doch dann war es soweit: Gustavo Santos krönte seine heutige Leistung mit dem Doppelpack. Vertikaler Pass vom kurz zuvor eingewechselten Lukas Fridrikas auf den Brasilianer, der den weit aus seinem Gehäuse herauseilenden Torhüter Tobias Lawal umspielte und zu seinem dritten Saisontor im zweiten Spiel einschob. Der Stürmer vom Zuckerhut mit frenetischem Jubel, doch hernach auch einem Krampf, schied aus.

Die Athletiker-Antwort? Blieb weitestgehend aus. Erschreckend kreativlos stemmte sich der Vorjahres-Dritte gegen die drohende Heimniederlage. Während der Ländle-Klub kompakt stand und den ersten Sieg über den LASK seit Oktober 2021, damals mit 1:0 (Noah Bischof) in Pasching, über die sechsminütige Nachspielzeit brachte. Auch weil Stojanovic bei der letzten Aktion den Schussball von Ljubičić meisterte (90.+6).

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

LASK vs. SCR Altach 1:2 (1:1)

Samstag, 10.08.2024, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 11.000; SR: Walter Altmann/Tirol

LASK (4-2-3-1): Lawal - Bogarde, Ziereis, Smolčić, Bello (90.+1 Tibidi) - Horvath, Jovičić - V. Berisha (69. Taoui), Žulj (K), Usor (82. Pintor) - Ljubičić. Trainer: Thomas Darazs.

SCR Altach (3-4-3, offensiv): Stojanovic - Estrada, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch (21. Kronberger), Bähre (K, 68. L. Jäger), Demaku, Ouédraogo - Strunz, Gustavo Santos (73. Bahloul), Fadinger (68. Fridrikas). Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 1:0 Žulj (18., Usor), 1:1 Gustavo Santos (27.), 1:2 Gustavo Santos (69., Fridrikas).

Gelbe Karten: Ziereis (50.) / Bähre (6., Foulspiel), Gustavo Santos (71., Unsportlichkeit), Strunz (74., Foulspiel), Kronberger (88., Foulspiel)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at