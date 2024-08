Der FC Red Bull Salzburg empfing am zweiten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den FC Blau-Weiß Linz. Die "Roten Bullen" mussten sich vergangene Saison ungewohnt mit Rang 2 hinter Sturm Graz begnügen und wollen heuer den Meisterteller wieder zurück in die Mozartstadt holen. In der Liga gewann das Lijnders-Team zum Auftakt auswärts 3:2 beim GAK 1902 und siegte unter der Woche zudem gegen den FC Twente Enschede in der Champions-League-Quali mit 2:1. Um heute nach 0:1-Rückstand gegen die Blau-Weißen aufzudrehen und einen 5:1-Kantersieg zu feiern.

Gloukh-Gala! Machte den Unterschied aus und wird von seinem Traienr Pep Lijnders beglückwünscht: Der Israeli Oscar Gloukh, der seinen ersten Triplepack für die Roten Bullen schaffte. Mit blitzsauberen Treffern.

Frühe Linzer Führung, doch die Bullen zeigten sofort eine Reaktion

Hohe Schlagzahl gleich in den ersten Minuten und wie erwartet konnten die Salzburger früh das Kommando übernehmen. Die erste Chance nur eine Frage der Zeit! BW-Keeper Schmid sicher gegen Capaldo in der achten Minute. Die Linzer groovten sich Defensiv regelrecht rein in die Partie und konnten ihrerseits auch immer wieder gefährliche Nadelstiche anbringen und tatsächlich auch in der 12. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte, leitete Dobras ideal weiter und Noß markierte seinen ersten Saisontreffer.

Alles wartete gespannt auf die Reaktion der Bullen und die ließ nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute traf Gloukh, nach Vorarbeit von Dedic, zum 1:1 und sofort war Musik in der Hütte. Die Elf von Pep Ljinders suchte das Momentum und wollte mehr – setzte die Linzer richtig unter Druck. Blau-Weiß behielt das mit den Nadelstichen aber bei – in der 20. Minute war es erneut Noß, der ins Schwarze traf – knapp Abseits.

Es wurde dann ein regelrechter offener Schlagabtausch – die Linzer warfen alles in die Partie und kassierten dann trotzdem in der 35. Minute den Gegentreffer. Ratkov diesmal mit der Vorarbeit und wieder war es Gloukh, der sich in die Torschützenliste eintrug. Wenig später atmeten die Blau-Weißen tief durch – abermals scheiterte der bärenstarke Israeli, diesmal am Hattrick. Wenig später ging es mit der verdienten 2:1 Führung für die Gastgeber in die Kabinen.

Arbeitsreicher Abend für Blau-Weiß-Schlussmann Schmid gegen die Roten Bullen - hier Dorgeles Nené - fast im Minutentakt nach der Pause "anrollten".

Salzburger Machtdemonstration im zweiten Durchgang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit suchten die Bullen dann die frühe Entscheidung. Immer wieder Ratkov und der aufgedrehte Gloukh! Die Linzer konnten ihrerseits kaum mehr für Entlasung sorgen – der dritte Gegentreffer war nur mehr eine Frage der Zeit und in der 63. Minute war er auch passiert. Yeo über links nicht zu halten, legte quer und Gloukh fixierte seinen Dreierpack zum 3:1. Salzburg wollte mehr und bekam die Chancen. Der kurz zuvor eingewechselte Nene war nicht zu halten und sorgte immer wieder für Unruhe. Das 4:1 aber machte ein anderer. Yeo traf in der 74. Minute und wieder nur drei Minuten später der eingwechselte Bidstrup zum 5:1 – Linz fiel auseinander.

Die Schlussminuten dann ein lockeres Auslaufen. Auch die Salzburger schalteten einen Gang runter, die kommenden Aufgaben im Hinterkopf. Es war jedenfalls eine geglückte Revanche für die Punkteverluste gegen Blau-Weiß in der Vorsaison und ein Statement für die kommenden Aufgaben.

Wir marschieren weiter. 🙌 #RBSBWL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 10, 2024

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz 5:1 (2:1)

Samstag, 10.08.2024 (19:30 Uhr), Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), Z: 10.698, SR: Safak Barmaksiz

FC Red Bull Salzburg: Blaswich, Dedic, Piatkowski, Baidoo, Mellberg, Capaldo, Diambou, Gloukh (Bidstrup, 74.), Daghim, Ratkov (Dorgeles, 65.), Yeo (Gourna-Douath, 77.) Trainer: Pep Ljinders

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Moormann, Maranda, Pasic (Schmidt, 63.), Ibertsberger (Pirkl, 46.), Briedl, Dantas (Seidl, 46.), Anderson, Noß, Dobras (Goiginger, 46.), Ronivaldo (Gölles, 71.) Trainer. Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Noß (12.), 1:1 Gloukh (15.), 2:1 Gloukh (34.), 3:1 Gloukh (63.), 4:1 Yeo (74.), 5:1 Bidstrup (77.)

Gelbe Karten: Maranda (4.), Piatkowski (32.), Briedl (85.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty