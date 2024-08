Im ersten ADMIRAL Bundesliga-Auswärtsspiel der neuen Saison ging es für den SK Rapid an den Wörthersee nach Kärnten zum SK Austria Klagenfurt. Die Klauß-Elf kam nach fünf Siegen aus wettbewerbsübergreifend fünf Pflichtspielen mit einer enormen Packung an Selbstvertrauen angereist, trennte mit den Violetten am Ende beim 1:1-Remis (1:1) aber die Punkte.

Ein intensiver Fight am Wörthersee endete zwischen Klagenfurt und Rapid mit einem 1:1-Unentschieden. Moritz Oswald (re.) hier im Bild mit Klagenfurts Tobias Koch sorgte nach rund einer Viertelstunde für den verdienten Ausgleichstreffer.

Blitzstart der Klagenfurter

Das Spiel begann nach Anpfiff vom Salzburger Referee Arnes Talic rasant. Schon in der vierten Minute ging die Austria Klagenfurt in Führung. Nach einem langen Ball in die Spitze profitierte Ben Bobzien von einem Stellungsfehler der Rapid-Abwehr und schob den Ball an Paul Gartler vorbei ins Netz. Die frühe Führung der Klagenfurter war ein Schock für die Gäste aus Wien-Hütteldorf, die zu Beginn des Spiels noch nicht richtig ins Rollen gekommen waren.

Doch die Antwort von Rapid ließ nicht lange auf sich warten. In der 18. Minute gelang den Grün-Weißen der Ausgleich. Benjamin Böckle legte den Ball für Moritz Oswald auf, der im Strafraum nicht entscheidend attackiert wurde und den Ball via linker Innenstange im Netz unterbrachte. Der Ausgleich war verdient, da Rapid nach dem frühen Rückstand das Spielgeschehen dominierte. Die beste Chance auf die Führung für die Hütteldorfer hatte dann Dion Beljo, der einen Schussball nach Schaub-Vorlage an die rechte Innenstange setzte. Da auch weitere gute Möglichkeiten der Klauß-Elf ungenutzt blieben, ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Austria nach Ausschluss in Unterzahl - Hitzige Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer kontroversen Entscheidung. Thorsten Mahrer von der Austria Klagenfurt wurde nach einem Foulspiel an Furkan Dursun zunächst mit Gelb verwarnt. Doch nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Arnes Talic auf Rot, was für große Verwunderung sorgte. Rapid konnte den daraus resultierenden Freistoß jedoch nicht nutzen, Beljo setzte den Ball über das Tor.

Trotz der Unterzahl verteidigten die Klagenfurter tapfer und konnten den Angriffen der Rapidler standhalten. Besonders in den letzten zehn Minuten setzte Rapid alles auf eine Karte und drückte vehement auf den Siegtreffer. Doch die Klagenfurter Abwehr hielt stand, auch dank einer starken Leistung von Torhüter Marco Knaller, der mehrere gefährliche Situationen entschärfte. Beljo hatte die besten Möglichkeiten in Durchgang zwei, als Klagenfurt-Keeper Knaller den ersten zu zentralen Kopfball parierte. Später setzte der Rapid-Angreifer einen Kopfball an die linke Außenstange.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. Rapid drückte weiter, doch die Klagenfurter verteidigten mit zehn Mann leidenschaftlich und konnten den Punkt am Ende retten. Damit ist es für die Klauß-Elf zum ersten Mal kein voller Erfolg in der neuen Pflichtspielsaison.

Es bleibt bei der Punkteteilung mit @austria_sk!



⏱ FT‘ | ℹ #SKASCR 1:1 |#SCR2024 #skrapid pic.twitter.com/z2vii8cSv9 — SK Rapid (@skrapid) August 11, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid 1:1 (1:1)

Sonntag, 11.08.2024, 17:00 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt, Z: 5.000, SR: Arnes Talic/Salzburg.

SK Austria Klagenfurt (3-1-4-2): Knaller - Straudi (68. Bonnah), Szerencsi, Kühn, Mahrer, Robatsch - Koch, Cvetko (45. Wydra), Wernitznig, Bobzien (53. Gkezos) - Toshevski (65. Binder). Trainer: Peter Pacult.

SK Rapid (4-2-2-2): Gartler - Böckle (79. Auer), Raux-Yao, Hofmann, Bolla - Oswald (45. Sangare), Grgic (67. Jansson) - Seidl, Schaub (87. Lang) - Beljo, Dursun (67. Burgstaller). Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 1:0 Bobzien (3.), 1:1 Oswald (17.).

Gelbe Karten: Cvetko (31., Foul), Wernitznig (45., Foul), Pacult (45., Kritik), Straudi (66., Foul) und Wydra (79., Foul) bzw. Grgic (37., Foul), Böckle (73., Foul), Burgstaller (90., Unsportlichkeit) und Auer (90. Foul).

Rote Karte: Mahrer (51., Torraub).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt