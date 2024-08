Der letzte Bundesligasieg des GAK resultierte aus dem Juli 2007! Insofern wollten die Rotjacken heute in der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz endlich wieder daran anknüpfen. Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Red Bull Salzburg zum Auftakt, folgte am vergangenen Wochenende der erste Punkt auswärts gegen die WSG Tirol. Blau-Weiß dagegen startete mit einem „Dreier“ gegen die Wiener Austria, ehe dann gegen Vizemeister RB Salzburg (5:1) die Trauben zu hoch hingen. Heute konnten die Grazer nach einer intensiven Partie einen 0:2 Rückstand noch in einen Punkt verwandeln - am Ende 2:2 (0:2).

Zwei Torschützen der Partie im Duell. Ronivaldo, der den FC Blau-Weiß Linz in typischer Torjägermanier mit 1:0 in Führung brachte, und Petar Filipovic, der dem GAK 1902 mit seinem Treffer noch den 2:2-Endstand sicherte. Die Grazer Athletiker bewiesen damit auch im zweiten Saison-Heimspiel großartige Moral, machten erneut einen 0:2-Rückstand wie gegen RB Salzburg wett, um diesmal auch einen Punkt in Graz zu behalten.

Blau-Weiß abgebrüht im ersten Durchgang und mit 2:0 Führung

Bei brütender Hitze in der Merkur Arena zeigte sich eine intensive und hektische Anfangsphase zugleich. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, scheiterten aber immer wieder an der eigenen Ungenauigkeit. Die erste große Möglichkeit hatten die Linzer über Neuzugang Goiginger - sein Abschluss wurde aber großartig von GAK-Keeper Maierhofer pariert.

Nur eine Minute später dann die 1:0 Führung für die Blau-Weißen. Anderson mit dem weiten Ball, den Ronivaldo für ihn typisch annimmt, abdeckt, sich dreht und das Leder in die lange Ecke legte. Ganz schwer zu verteidigen und die Führung für die Gäste. Die Grazer brauchten dann ein paar Minuten, kamen aber in der 24. Minute zur bis dahin größten Möglichkeit. Nach einer Ecke von links, war es Maderner mit dem Hinterkopf, der an der Querlatte scheiterte. Im Großen und Ganzen hatten die Oberösterreicher Ball und Gegner im Griff. Die Elf von Gerald Scheiblehner präsentierte sich reifer und konnten in der 40. Minute nachlegen. Ein von Rosenberger abgefälschter Dobras-Freistoß war nicht zu halten und es stand 2:0. Das war dann auch gleichzeitig der Pausenstand.

Schenkten sich nicht im Duell der Bundesliga-Aufsteiger der beiden vergangenen Jahre: Gastgeber GAK 1902, mit Marco Gantschnig, und der FC Blau-Weiß Linz, mit Simon Seidl.

Coach Messner mit wesentlichen Änderungen - der GAK kämpfte zum Schluss um drei Punkte

GAK-Trainer Messner reagierte mit einem Doppeltausch zur Pause mit einigen Umstellungen und das sollte sich bezahlt machen. Seine Mannschaft zeigte viel mehr Zielstrebigkeit und kam nach exakt einer Stunde zum Anschlusstreffer. Weiter Ball von rechts, Maderner legte ab und Neuzugang Cipot mit dem 1:2.

Die Linzer mussten aufpassen, der GAK mit dem Momentum, viel breiter Brust und dem vielumjubelten Ausgleich in der 74. Minute. Nach einem Freistoß war Filipovic mit dem Hinterkopf zur Stelle und traf zum 2:2 Ausgleich. Und auf einmal mussten die Linzer hier noch um einen Punkt kämpfen. Der GAK warf alles nach vorne. Blau-Weiß kaum mehr mit Entlastung und dann die 89. Minute. Keeper Andi Lukse hielt mit einer starken Parade gegen Zaizen den Punkt für seine Mannschaft fest.

Am Ende trennen sich beide Mannschaften 2:2 Unentschieden und teilen die Punkte.

Grazer AK 1902 – FC Blau Weiß Linz 2:2 (0:2)

Samstag, 17.08.2024 (17:00 Uhr), Merkur-Arena (Graz-Liebenau), Z: 5.500, SR: Sebastian Gishamer

GAK 1902: Meierhofer, Jovicic, Filipovic, Gantschnig (Lichtenberger, 46.), Lang, Satin, Dressel, Rosenberger (Italiano, 46.), Cipot (Perchtold, 82.), Maderner (Vucic, 61.), Frieser (Zaizen, 73.) Trainer: Gernot Messner

FC Blau-Weiß Linz: Lukse, Pirkl, Moormann, Maranda, Anderson, Dobras (Pasic, 63.), Dantas, Seidl (Briedl, 75.), Noß (Mensah, 63.), Ronivaldo (Ronivaldo, 63.), Goiginger Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Ronivaldo (10.), 0:2 Dobras (40., abgefälschter Freistoß), 1:2 Cipot (60.), 2:2 Filipovic (74.).

Gelbe Karten: Cipot (32.), Lichtenberger (53.), Mensah (72.), Zaizen (87.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral