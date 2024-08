Der dritte Spieltag der ADMIRAL Bundesliga brachte einen echten Kracher! Im Topspiel hatte der LASK den Vizemeister aus Salzburg zu Gast. Die Linzer, heute erstmals mit Jerome Boateng im Kader, waren nach der bitteren Niederlage gegen Altach auf Wiedergutmachung aus. RB Salzburg hingegen hatte in der Liga nach Siegen gegen den GAK und BW Linz noch eine weiße Weste und wollte heute nach dem Aufstieg ins CL-Playoff weiter die Erfolgswelle reiten. Shootingstar Yeo war es zu verdanken, dass die Salzburger dann am Ende auch drei Punkte aus der Stahlstadt entführten.

Eine hart umkämpfte erste Halbzeit, ohne große Momente

Ohne Oscar Gloukh und Yeo begannen die Salzburger mutig und versuchten den LASK sofort unter Druck zu setzen. Die Linzer ließen sich nicht beeindrucken, konnten früh für einen offenen Schlagabtausch und ihrerseits im Umschaltspiel immer wieder für Unruhe im Salzburger Strafraum sorgen. Die Gäste aus der Mozartstadt hatten in der 22. Minute über Daghim die bis dahin beste Chance. Der 18-jährige Däne scheiterte aber knapp am ersten Ligator.

Es war dann auch eine Art Initialzündung für die Bullen, die dann beinahe eine Powerplay-Situation über mehrere Minuten erzwingen konnten, allerdings ohne Torerfolg. Der Treffer aber wäre dann beinahe dem LASK gelungen. Nach knapp einer halben Stunde konnte sich Blaswich gegen einen Abschluss von Zulj richtig auszeichnen. Torlos ging es dann auch in die Kabinen!

Mehr Intensität im zweiten Abschnitt! Gloukh & Yeo brachten den Umschwung, Boateng feierte Debüt

Der zweite Abschnitt brauchte einige Zeit für die großen Momente. Zu Beginn neutralisierten sich beide Teams, ehe der LASK so um die 55. Minute versuchte die Kontrolle zu erlangen und viele Akzente setzte. RB-Coach Ljinders reagierte darauf mit einem Dreifachwechsel und auf einmal war ALARM! Die beiden eingewechselten Gloukh und Yeo wirbelten und letzterer traf dann auch drei Minuten nach seiner Einwechselung zum 1:0. Mehr Shootingstar geht nicht!

Angetrieben von rund 15.500 Fans in der Raiffeisen-Arena versuchten die Schwarz-Weißen dann noch einmal das Ruder herumzureißen. So recht wollte man aber nicht in die Box kommen – erst in der Schlussphase war es soweit! Zunächst konnte Piatkowski in aller höchster Not per Tackling klären und dann vergab Taoui aus rund 13 Metern halbrechts. Viele hatten da den Torschrei schon auf den Lippen!

Trainer Darazs ging ALL IN und brachte dann für die letzten Minuten auch noch den viel diskutierten Neuzugang Jerome Boateng. Aber es half alles nichts. Die Bullen momentan das Team der Stunde! Die Elf von Pep Ljinders spielte das 1:0 staubig zu Ende und ist das einzige Team mit drei Siegen aus drei Spielen.

LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Samstag, 17.08.2024 (19:30 Uhr), Raiffeisen-Arena (Linz), Z: 15.700, SR: Alexander Harkam

Torfolge: 0:1 Yeo (65.)

Gelbe Karten: Ziereis (11.), Jovicic (31.), Daghim (71.), Tibidi (84.)

LASK: Lawal, Bogarde (Boateng, 81.), Ziereis, Smolcic, Bello, Jovicic (Talovierov, 46.), Horvath, Usor (Tibidi, 81.), Zulj, Pintor (Taoui, 69.), Ljubicic Trainer: Thomas Darasz

FC Red Bull Salzburg: Blaswich, Terzic, Baidoo, Piatkowski, van der Brempt (Dedic, 69.), Kjaergaard (Bidstrup, 60.), Diambou, Capaldo (Mellberg, 93.), Dorgeles (Gloukh, 60.), Ratkov (Yeo, 60.), Daghim

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at