In einem packenden Spiel der 3. ADMIRAL Bundesliga-Runde trennten sich der TSV Egger Glas Hartberg und Austria Wien mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zunächst drückender Hitze (später folgte Regen) boten beide Teams den Zuschauern in der Profertil Arena einen spannenden Fußballabend. Die Hartberger konnten ihren „Veilchen-Komplex“ (zuvor neun Niederlagen in zehn Duellen) nicht vollständig überwinden, zeigten aber eine kämpferisch starke Leistung und verbuchten den ersten Punkt in der laufenden Saison. Für die Austria bedeutet das Remis den ersten Auswärtszähler der BL-Saison.

Für FAK-Neo-Cheftrainer Stephan Helm und den neuen Abwehrchef Aleksandar Dragović gibt es sicher nach dieser Partie über die Defensiv-Defizite der Wiener Austria das ein und andere zu besprechen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Wien. Bereits in der dritten Minute erzielte Maurice Malone nach einer Ecke von Dominik Fitz das 0:1 per Kopfball. Malone setzte sich im konsequent und kraftvoll im Luftduell gegen TSV-Kapitän Jürgen Heil durch und brachte die Austria in Führung, zugleich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den Deutschen, der gestern 24 Jahre jung wurde.

Die Hartberger ließen sich jedoch nicht entmutigen und drängten auf den Ausgleich. In der 11. Minute hatte Paul Komposch eine große Chance, als er am langen Eck freistehend den Ball knapp neben das Tor setzte. Auch Patrik Mijic sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor von Austria-Keeper Samuel Sahin-Radlinger, der sich mehrmals auszeichnen konnte. Schließlich gelang es dem TSV Hartberg in der 28. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Nach einem mustergültigen Zuspiel von Justin Omoregie kam Mijic frei vor das Tor und vollendete cool, indem er Sahin-Radlinger tunnelte.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Austria zeigte immer wieder Anfälligkeiten in der Abwehr, die von den Hartbergern jedoch nicht konsequent ausgenutzt wurden. Die Hausherren drängten auf die Führung, doch Sahin-Radlinger hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause verfehlte Nik Prelec nach einer Flanke von Maurice Malone das Tor der Gastgeber nur knapp.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit erhöhte der TSV den Druck und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 54. Minute vereitelte Sahin-Radlinger erst einen Kopfball von Dominik Prokop und dann blockt Galvao den Nachschuss von Jürgen Heil ab. Die Austria war in dieser Phase des Spiels hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt und setzte auf Konterangriffe.

Eine der besten Möglichkeiten für die Gäste ergab sich in der 70. Minute, als Innenverteidiger Lucas Galvao freistehend im Strafraum verzog. Kurz darauf vergab Cristiano eine Großchance zur erneuten Führung, als er eine Hereingabe von Vinlöf knapp verfehlte. Auf der anderen Seite kamen die Hartberger immer wieder gefährlich vor das Tor, konnten jedoch keinen weiteren Treffer erzielen.

In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal richtig spannend. Elias Havel, der nach einer Spielstunde eingewechselt wurde und verletzungsbedingt in der Schlussphae wieder raus musste, scheiterte am erneut glänzend parierenden Sahin-Radlinger. In der Nachspielzeit hatten dann plötzlich die Gäste die große Chance auf den Sieg, als Dominik Fitz (im Mai noch im Play-off mit einem listigen Tor Matchwinner an gleicher Wirkungstätte) nach einer flüssigen Kombination der Favoritner direkt abzog, doch Schlussmann Sallinger verhinderte mit einer großartigen Fußabwehr den Lucky Punch für die Austria.

Schließlich blieb es beim 1:1-Unentschieden, womit beide Teams zumindest einen Punkt aus der Partie mitnehmen konnten. Für den TSV Hartberg war es der erste Punktgewinn in der noch jungen Saison, während die Austria ihren ersten Auswärtszähler verbuchte.

💫 Der 16-jährige Philipp Maybach kam in der 75. Minute auf den Platz und feierte sein Bundesliga-Debüt! #faklive pic.twitter.com/OBe4A7COhp — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 18, 2024

