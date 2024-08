Der SCR Altach konnte den Rückenwind aus dem 2:1-Auswärts-Coup beim LASK mitnehmen, zudem endlich seinen Heimfluch brechen und sicherte sich nach neun Monaten und Dezember 2023 ohne Heimdreier einen verdienten 2:0-Erfolg gegen den Wolfsberger AC. Die Vorarlberger agierten effizient in der Offensive und solide in der Defensive, während die Gäste zwar mehr Spielanteile hatten, jedoch harmlos im Angriff blieben. Die Altacher um Matchwinner Gustavo Santos, der bisher alle fünf SCRA-Tore erzielte, feiern damit ihren besten Saisonstart seit sechs Jahren, während die Kärntner weiterhin mit drei Punkten dastehen.

Er und die Altacher lassen plötzlich aufhorchen: Gustavo Santos trifft und trifft und trifft...! Nächster Tor-Doppelpack des Brasilianers, der nach dem 2:1-Coup beim LASK wieder zum Matchwinner avancierte und nach drei Spielen bereits fünf Tore auf seinem Konto hat.

SCR Altach nutzt Fehler der Gäste

Das Spiel begann mit einem zurückhaltenden Start beider Mannschaften. Die ersten 20 Minuten waren geprägt von Fehlpässen und wenig Risikobereitschaft, wobei es keine nennenswerten Offensivaktionen gab. Altach übernahm jedoch zunehmend die Kontrolle, was sich fast in einem Tor niederschlug, als Oliver Strunz im Eins-gegen-Eins am Wolfsberger Torwart Nikolas Polster, der heute den Vorzug vor Lukas Gütlbauer (Bank) erhielt, scheiterte (20. Min.).

Der Druck der Vorarlberger zahlte sich in der 25. Minute aus. Nach einem Ballverlust der "Wölfe" im Mittelfeld setzte das Standfest-Team nach und brachte den Ball auf den rechten Flügel. Sandro Ingolitsch hatte alle Zeit der Welt und spielte eine präzise Flanke in die Mitte, wo Gustavo Santos Costa gekonnt einnetzte. Der Treffer wurde noch vom VAR wegen einer möglichen Abseitsposition überprüft, aber schließlich anerkannt. Viertes Saisontor bere

Die Wolfsberger taten sich schwer, ins Spiel zu finden und blieben in der Offensive ideenlos. Bis zur Halbzeitpause schafften es die Kühbauer-Schützlinge nicht, einen einzigen Torabschluss zu verzeichnen. Die Gastgeber hingegen verteidigten geschickt und gingen verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Gustavo Santos macht "den Sack zu"

Nach der Pause versuchte der Wolfsberger AC, das Spiel zu bestimmen, jedoch ohne die nötige Präzision im Angriff. In der 52. Minute nutzte Altach einen schnellen Gegenstoß, um die Führung auszubauen. Sandro Ingolitsch flankte von links flach in die Mitte. Der Ball konnte von der Wolfsberger Abwehr nicht geklärt werden, und so landete er bei Gustavo Santos Costa, der aus kurzer Distanz seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und damit fünften insgesamt.

Der RZ Pellets WAC erhöhte nun das Risiko, konnte jedoch keine zwingenden Torchancen kreieren. Die Altacher zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück und verteidigten ihre Führung geschickt. In der 63. Minute hatte Gäste-Offensivakteur Dejan Zukić eine Halbchance, sein Schuss landete jedoch im Außennetz.

Die Schlussphase gehörte wieder den Altachern, die es schafften, immer wieder für Entlastung zu sorgen. Mohamed Ouédraogo hatte eine gute Möglichkeit, verfehlte jedoch das kurze Eck (75.). Auf der Gegenseite sorgte Thierno Ballo für eine gefährliche Aktion, als seine Flanke die Querlatte traf (86.).

Nach 93 Minuten beendete Schiedsrichter Jakob Semler das Spiel, und der SCR Altach konnte endlich den lang ersehnten Heimsieg feiern. Mit sechs Punkten aus drei Spielen erleben die Vorarlberger ihren besten Saisonstart seit sechs Jahren. Der WAC hingegen bleibt mit drei Punkten weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

𝐇𝐞𝐢𝐦𝐬𝐢𝐞𝐠 🥰



Dank eines Doppelpacks von Gustavo Santos bleiben die drei Punkte im Schnabelholz!



Starke Leistung, Jungs! 🔥#WIRsindALTACH #ALTWAC #Heimsieg pic.twitter.com/KmKbW7u3Ug — SCR Altach (@SCRAltach) August 18, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL