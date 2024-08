Der SK Rapid traf in der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga im Heimspiel auf die WSG Tirol. Die Hütteldorfer gingen nach einer erfolgreichen Europacup-Woche mit dem Aufstieg gegen Trabzonspor und einer weißen Weste in der Liga voller Selbstvertrauen in die Partie. Die WSG Tirol sammelte unter Neo-Coach Philipp Semlic in den ersten beiden BL-Partien bereits vier Zähler, war noch unbesiegt Seit dem Aufstieg der Wattener in 2018/19 konnte allerdings erst eines der 16 Duelle gegen Grün-Weiß gewonnen werden. Auch heute reichte es nicht für drei Punkte. Der SK Rapid setzte sich souverän mit 2:0 durch.

Guido Burgstaller ist mit dem SK Rapid weiter auf Erfolgskurs und wettbewerbsübergreifend in acht Pflichtpartien unbesiegt (7S, 1U). Den Flow gilt es nun in die nächste "englische Woche" für das Klauß-Team mitnehmen in das Europa League-Play-off.

Mutige Tiroler versteckten sich nicht, gingen aber noch vor der Pause in Rückstand

Die Gäste aus Tirol zauberten dann eine mutige Anfangsphase aufs Parkett und versuchten den Favoriten gleich unter Druck zu setzen. Erst nach rund acht Minuten konnten sich die Hausherren über Jansson erstmals bemerkbar machen und erhöhten fortan das Engagement. In der 15. Minute atmeten die Tiroler dann zum ersten mal tief durch. Sowohl Gugganig, als auch Lawrence konnten in höchster Not gegen Sturmtank Guido Burgstaller klären.

Die Elf von Philipp Semlic wehrte sich nach Kräften, wurde trotz zweier verletzungsbedingter Wechsel immer wieder über die starke rechte Seite und Matthäus Taferner gefährlich – die Partie hatte sich nach rund einer halben Stunde zu einem komplett offenen Schlagabtausch entwickelt, durchaus aber mit Vorteilen für Rapid, ehe die Gastgeber aber kurz vor der Pause dann doch noch verdient in Führung gingen.

Eine Flanke von Linksverteidiger Böckle wurde vom Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher abgefälscht, landete direkt vor Beljo, der per Kopfball keine Probleme mehr hatte die 1:0 Führung zu erzielen. Wenig später ging es in die Kabinen!

SK Rapid erhöhte auf 2:0

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Tiroler mutig, jedoch ohne wirklich Torgefahr erzeugt zu haben – ausgenommen die 59. Minute, als Mittelfeldspieler Matthäus Taferner zum Abschluss kam und nur ganz knapp scheiterte.

Rund 15.200 Besucher im Allianz Stadion sahen dann in der 67. Minute die Entscheidung. Nach einem Eckball vom kurz zuvor eingewechselten Christoph Lang, war Innenverteidiger Raux-Yao per Kopfball zur Stelle und feierte mit seinen Mitspielern das 2:0.

Doch aufgegeben hatten sich die Gäste noch lange nicht, da konnten auch die vielen Wechsel und kleinen Unterbrechungen nichts dazu beitragen - in der 80. Minute wäre es dann tatsächlich beinahe noch einmal spannend geworden. Diarra verkürze auf 1:2, doch war das Abseits klar erkennbar - der Treffer zählte nicht.

In der Schlussphase ließen die Hütteldorfer nichts mehr anbrennen, präsentierten sich abgeklärt und feierten am Ende den zweiten Saisonsieg. Außerdem ist die Elf vom deutschen Cheftrainer Robert Klauß damit weiter ungeschlagen.

SK Rapid – WSG Tirol 2:0 (1:0)

Sonntag, 18.08.2024 (17:00 Uhr), Allianz Stadion (Wien-Hütteldorf), Z: 15.200, SR: Markus Hameter

SK Rapid: Hedl; Bolla, Hofmann, Raux-Yao, Böckle (Auer, 77.), Sangare, Grgic (Oswald, 46.), Seidl (Schaub, 64.), Jansson (Dursun, 78.), Beljo, Burgstaller (Lang, 63.) Trainer: Robert Klauss

WSG Tirol: Stejskal; Czyborra (Okungbowa, 19.), D. Gugganig, Lawrence, Sulzbacher, Jensen (Nachschberger, 77.), Müller, Taferner, Skrbo (Anselm, 84.), Hinterseer (Diarra, 37.), Butler (Ranacher, 77.) Trainer: Philipp Semlic.

Torfolge: 1:0 Beljo (42.), 2:0 Raux-Yao (67.)

Gelbe Karten: Gugganig (21.), Jansson (49.), Skrbo (60.), Bolla (61.), Sulzbacher (77.), Diarra (79.)

Spielfilm im Liveticker

Fotos: Josef Parak