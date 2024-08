Der amtierende Doublesieger SK Sturm Graz empfing in Runde vier der ADMIRAL Bundesliga den formstarken SCR Altach. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Mika Biereth und Tomi Horvat zwischenzeitlich für klare Verhältnisse, durch den Anschlusstreffer von Lukas Gugganig wurde es am Ende aber noch einmal richtig spannend, wenngleich der Ausgleichstreffer von Altach nicht mehr zustande kam und Sturm einen 2:1-Heimsieg (0:0) einfuhr.





Einen intensiven Fight lieferten sich heute die Grazer beim Heimspiel gegen den SCR Altach. Trotz einer 2:0-Führung von Sturm wurde es in den letzten Minuten noch einmal richtig spannend, doch die Vorarlberger konnten den Rückstand am Ende nicht mehr aufholen.

Erste Halbzeit endet torlos - Santos mit Fallrückzieher ans Aluminium

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften zunächst abtasteten und sich defensiv gut aufstellten. Bereits in den ersten Minuten versuchte Sturm Graz, Druck aufzubauen. Der erste Warnschuss kam von Tomi Horvat, dessen Versuch jedoch zu zentral war und von Dejan Stojanovic problemlos gehalten wurde. In der 5. Minute hatte Gustavo Santos Costa die erste große Chance für die Altacher, als sein Fallrückzieher am Lattenkreuz landete.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich Sturm Graz spielbestimmend und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Dennoch gelang es den Altachern, defensiv stabil zu stehen und keine größeren Chancen zuzulassen. Lovro Zvonarek und Otari Kiteishvili hatten einige Abschlussmöglichkeiten, die jedoch entweder das Tor verfehlten oder von der Abwehr der Gäste geblockt wurden.

Die besten Chancen für Altach ergaben sich aus schnellen Umschaltaktionen. In der 26. Minute hatte Lukas Fadinger eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Kjell Scherpen sicher gehalten. Kurz vor der Pause hatte Sturm Graz noch einmal die Chance zur Führung, doch Mika Biereths Kopfball war zu ungenau. Damit ging es torlos in die Kabinen.

Altacher Anschlusstreffer sorgt für spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel begann Sturm Graz energischer und drängte auf den Führungstreffer. In der 60. Minute verpasste Otari Kiteishvili knapp das Tor, als sein Abschluss über den Querbalken ging. Kurz darauf, in der 65. Minute, fiel dann endlich das erste Tor der Partie: Mika Biereth nutzte einen Fehler in der Altacher Abwehr aus und schob den Ball zur 1:0-Führung für die Grazer ins Netz. Die Altacher versuchten daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, doch in der 78. Minute erhöhte Sturm Graz auf 2:0. Tomi Horvat zeigte seine Klasse und platzierte den Ball aus der Strafraumgrenze in die rechte untere Ecke. Die Grazer sahen sich nun auf der Siegerstraße, doch Altach gab nicht auf und machte die Schlussphase nochmals spannend.

In der 86. Minute erzielte Lukas Gugganig den Anschlusstreffer zum 2:1 für die Altacher. Ein Eckstoß von der linken Seite führte zum Durcheinander im Strafraum, und Gugganig beförderte den Ball unter den Querbalken. Kjell Scherpen war überrascht und konnte das Tor nicht mehr verhindern. In den letzten Minuten des Spiels war Altach am Drücker und hatte durch Gustavo Santos Costa und Luca Kronberger noch Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Doch Scherpen zeigte starke Paraden und rettete den knappen Vorsprung. Die sechsminütige Nachspielzeit brachte noch einmal Hochspannung in die Merkur Arena. Altach bekam einen Freistoß aus guter Position, doch auch dieser brachte nichts Zählbares ein. Schließlich endete das Spiel nach 98 Minuten mit einem 2:1-Sieg für Sturm Graz.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

SK Sturm Graz vs. SCR Altach 2:1 (0:0)

Samstag, 24.08.2024, 19:30 Uhr, Merkur Arena Graz, Z: 13.000, SR: Harald Lechner/Wien.

SK Sturm Graz (4-2-3-1): Scherpen - Wüthrich, Gazibegovic (71. Johnston), Lavalée (83. Karic), Aiwu - Stankovic, Kiteishvili, Zvonarek (71. Bøving), Horvat - Biereth (83. Chukwuani), Camara (57. Jatta). Trainer: Christian Ilzer.

SCR Altach (3-4-3): Stojanovic - Gugganig, Koller, Estrada, Ingolitsch (73. Fridrikas), Ouedraogo - Demaku, Bähre (73. Jäger), Fadinger (59. Kronberger) - Strunz (59. Bahloul), Santos. Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 1:0 Biereth (65.), 2:0 Horvat (78.), 2:1 Gugganig (86.).

Gelbe Karte: Fridrikas (77., Foul).

Bes. Vorkommnis: Tor von Mika Biereth wird aufgrund von Abseits zurückgenommen (61.).

