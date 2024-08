Zum Start in ihre beiderseits erste "englische Woche" der Saison 2024/25 trafen in Runde 4 der ADMIRAL Bundesliga die WSG Tirol und Austria Klagenfurt aufeinander. Bevor es für die Tiroler und Kärntner unter der Woche in der 2. Runde im ÖFB-Cup weitergeht, galt es im Liga-Alltag anszuschreiben. Besonders für die zuletzt von VAR- und Referee-Entscheidungen gebeutelten Gäste, bei denen die Sperre für Thorsten Mahrer zwar abgelaufen war, der 34-jährige Abwehrchef dennoch angeschlagen ausfiel. Ohne ihren Kapitän gelang den Violetten bei ihrem 100. Bundesliga-Spiel der erste Saisonsieg. Matchwinner: David Toshevski.

100. Bundesliga-Spiel für Austria Klagenfurt und für Peter Pacult als Cheftrainer der Kärntner Violetten. Das 50. BL-Match auswärts. Das mit dem ersten Saisonsieg in der Meisterschaft gekrönt wird. Bei den vier bisherigen BL-Partien gegen die WSG Tirol in Innsbruck gelangen den Gästen drei Dreier (ein Remis)

Nächstes "Klagenfurter Kapitel VAR" bei Bobzien-Szene

Nach zwei Niederlagen und einem Remis, ergo mit einem Zähler, gestartet, spielen die Klagenfurter von Beginn an auf den ersten Saisonsieg in der Meisterschaft. Wohlwissend, dass der Innsbrucker Tivoli stets ein gutes "Pflaster" für das Team von Peter Pacult, der heute als Cheftrainer sein 100. Bundesliga-Match für die Kärntner Violetten absolviert, war. Zwei Siege und ein Remis standen bis dato zu Buche. Die Austria mit furiosem Start. Christopher Wernitznig findet halblinks viel Rasen vor, ist allein durch, doch legt sich den Ball allein vor Adam Stejskal zu weit vor, sodaß WSG-Keeper Stejskal rechtzeitig draußen und an der Kugel ist (3.).

Es entwickelt sich schnell eine abwechslungsreiche, offensivfreudige Partie. Auf der Gegenseite wird Stefan Skrbo prima in Szene gesetzt, doch scheitert an Keeper Knaller. Wobei die Fahne jedoch oben war - Abseits (5.). Dann das nächste "Klagenfurter Kapitel" mit dem VAR! Der schnelle Ben Bobzien hat nurmehr Jamie Lawrence vor sich, wird vom Innenverteidiger der Wattener zu Fall gebracht.

Der 21-jährige Münchener sieht die gelbe Karte von Schiedsrichter Alain Sadikovski, der dann von VAR Manuel Schüttengruber aus Linz informiert wird und sich die Szene in der Review-Area anschaut. Nach fast vierminütigem Studium bleibt es bei gelb für den Ex-FC Bayern-Akteur. Den Freistoßball zirkelt SK-Kapitän Christopher Cvetko über die Mauer - Tormann Adam Stejskal wehrt mit einer starken Parade zur Ecke ab (14.).

Chancen beiderseits - Vierte gelbe Karte für Sulzbacher

Es folgt eine starke Phase der Tiroler. Mit der Mega-Möglichkeit! Über rechts setzt sich Butler durch - die Vorlage kommt zu Diarra, der bis an die Grundlinie geht und dann flach nach innen zu Butler ablegen will, dabei jedoch den völlig alleinstehenden Skrbo übersieht. So ist schlussendlich die Chance vergeben, weil die Klagenfurter mit vereinten Kräften noch vor der Torlinie klären können (21.).

Führungs-Gelegenheit dann auch für die Waidmannsdorfer. Mittelstürmer Toshevski kommt frei zum Kopfball, doch setzt ihn zu zentral, sodass wieder Schlussmann Stejskal klärt. Kurz darauf wird noch eine Aktion im WSG-Strafraum von Sulzbacher gegen Bobzien gecheckt, ehe Referee Sadikovski weiter spielen lässt (32.). Glück für Lukas Sulzbacher, der im erst vierten BL-Saisonspiel bereits zuvor seine vierte gelbe Karte sah und hier mit gelb-rot davonkommt.

Die "Nullnummer mit Chancenwucher" nimmt ihren Verlauf. Die WSG Tirol mit der Top-Torchance auf das 1:0. Rechtsverteidiger Szerencsi mit dem Fehler, Taferner setzt sich durch und bedient Diarra mit einer feinen Flanke in der Mitte. Doch der 20-jährige Malier mit dem Kopfball links neben das Tor (37.). Und nachdem der aufgerückte Jamie Lawrence mit seinem Kopfball am Klagenfurter Keeper Knaller scheitert (42.) geht es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Mahamadou Diarra rückte für den fehlenden Mittelstürmer Lukas Hinterseer (Muskelverletzung) ins WSG Tirol-Team, spielte glücklos und wurde nach knapp einer Spielstunde gegen Tobias Anselm ausgetauscht.

Toshevski bricht Bann und vollendet sehenswerte Klagenfurter Kombination

Umkämpfte, abwechslungsreiche Partie auch mit Wiederbeginn. Erster Aufreger: Toshevski setzt sich durch, zieht von halbrechts ab - Keeper Stejskal pariert im kurzen Eck (48.). Ansonsten in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel die Wattener druckvoller, doch ohne den entscheidenden Punch gegen die vielbeinige Austria-Abwehr.

Auf der Gegenseite die nächste Topchance für den agilen Ben Bobzien, der nach Zuspiel von Cvetko im Fünfmeter-Raum verzieht (63.). Als dann fast im Gegenzug Stefan Skrbo nach Taferner-Pass an Keeper Knaller scheitert (65.), passiert es. David Toshevski bricht den Bann und bringt die Kärntner in Front. Der 23-jährige Nordmazedonier braucht nach einem sehenswerten Austria-Angriff über Straudi, Bobzien und Wernitznig (präziser Querpass) bei seinem ersten BL-Tor nurmehr einzuschieben (67.).

Die Wattener Antwort: Quincy Butler flankt von rechts, Bror Blume verfehlt den Ball in aussichtsreicher Position (71.). Während im Sechzehner der Tiroler Cvetko nach einem Corner von Bobzien die Kugel volley an die linke Stange knallt (75.). Das Pacult-Team will nachlegen, die Semlic-Elf den Ausgleich. Doch die Kärntner verteidigen den Vorsprung auch über die vierminütige Nachspielzeit und feiern den ersten Saisonsieg, haben nunmehr vier Punkte - gleichviel wie die WSG.

Dienstag beide im ÖFB-Cup auswärts bei Drittligisten

Für beide Klubs geht es am Dienstag in der 2. Runde im ÖFB-Cup weiter und auswärts gegen Regionalligisten ran. Austria Klagenfurt gastiert in Siegendorf (19 Uhr), die WSG Tirol zeitgleich bei Altach-Bezwinger Deutschlandsberg.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Samstag, 24.08.2024, 17 Uhr, Tivoli Stadion in Innsbruck, SR: Alain Sadikovski

WSG Tirol vs. SK Austria Klagenfurt 0:1 (0:0)

WSG Tirol (4-3-3): Stejskal - Sulzbacher, Lawrence, D. Gugganig, Czyborra (90.+3 Okungbowa) - Taferner, V. Müller (K), Blume (82. Naschberger) - Butler (82. Ranacher), Diarra (64. Anselm), Skrbo (82. Vötter) Trainer: Phillip Semlic.

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Knaller -Szerencsi, Gkezos, Robatsch - Straudi, Wernitznig, Koch, Cvetko (K, 83. Wydra), Kühn - Bobzien, Toshevski (73. Binder). Trainer: Peter Pacult.

Tor: 0:1 Toshevski (67., Assist Wernitznig).

Gelbe Karten: Lawrence (9., Foulspiel), Sulzbacher (30., Foulspiel, 4. GK) / Szerencsi (40., Foulspiel), Gkezos (50., Foulspiel), Cvetko (79., "Schwalbe").

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL