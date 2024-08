Nach sieben Jahren und zuvor neun Sieglos-Partien gelingt der Wiener Austria mal wieder in der ADMIRAL Bundesliga einen Heim-Dreier gegen den LASK. Und mit Matchwinner Manfred Fischer scort einer erstmals wieder seit Juni 2023. Zuvor präsentierten sich die Veilchen noch in Geberlaune, legten den Athletikern beim 0:1 durch Marin Ljubicic (19.) auf. Doch wie schon beim ersten Heimspiel gegen den WAC (3:1) drehte die Helm-Truppe wieder die Partie und schaffte durch den starken Malone (Kopfball zum 1:1, 21.) und eben Fischer (87.) einen verdienten Erfolg. Während die Linzer die dritte BL-Niederlage in Folge kassierten.

1:1-Torschütze Maurice Malone war großer Faktor heute bei der Wiener Austria, die wie schon gegen den WAC (3:1) zuhause die Partie drehte und einen verdienten 2:1-Sieg bejubelt.

Führung LASK, postwenden Austria-Ausgleich

Trotz tropischer Temperaturen und einer hitzigen Atmosphäre boten beide Teams eine packende Vorstellung. Bereits in der ersten Minute gab es den ersten Aufreger, als ein vermeintlicher Treffer von Maurice Malone aufgrund eines Stürmer-Fouls nicht anerkannt wurde. Die Wiener, die in weiß aufliefen und nach dem gestrigen Ableben vom ehemaligen FAK-Meistermacher Christoph Daum (2002/2003, sogar Double-Gewinn) mit Trauerflor spielten, dominierten zunächst die Partie. Maurice Malone sorgte für ständige Gefahr, doch die Linzer Abwehr überstand die Austria-Angriffe, denen wiederholt die Präzision beim finalen Pass fehlte.

In der 19. Minute gelang es Marin Ljubicic, nach einem Gäste-Geschenk von den Veilchen, das 1:0 für den LASK zu erzielen. Doch die Austria-Antwort folgte prompt: Nur zwei Minuten später glich der sehr aktive Maurice Malone nach einer präzisen Flanke von Andreas Gruber per Kopfball aus.

Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Teams weitere Chancen hatten. Besonders bemerkenswert war eine Parade von Austria-Torwart Samuel Sahin-Radlinger, der einen Kopfball von Philipp Ziereis in der 45. Minute abwehrte.

Da war die Fußball-Welt für den LASK inmitten der "englischen Woche" mit UEFA-Europa-League-Play-off noch in Ordnung: Marin Ljubicic quittiert einen Austria-Eigenfehler beim Herausspielen zur Linzer Führung und lässt dem Oberösterreicher Samuel Sahin-Radlinger keine Abwehrchance.

Matchwinner Manfred Fischer mit Gala-Auftritt beim 2:1-Siegtor

Die zweite Halbzeit begann etwas verhaltener, doch die Spannung blieb. Beide Teams hatten Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In der 65. Minute vergab Dominik Fitz eine riesige Chance für die Austria, als er allein vor LASK-Torwart Jörg Siebenhandl, der für die Linzer anstelle des verletzten Stammtorhüters Tobias Lawal wie schon zuletzt im Europacup spielte, auftauchte, aber scheiterte.

In den letzten zehn Minuten nahm das Spiel nochmals Fahrt auf. In der 80. Minute parierte Sahin-Radlinger einen gefährlichen Schuss vom eingewechselten LASK-Spieler Taoui. Doch es war die Austria, die den entscheidenden Treffer setzen konnte: In der 87. Minute erzielte Manfred Fischer das 2:1 für die Wiener. Nach einem scharfen Querpass von Dominik Fitz wehrte LASK-Verteidiger Stojkovic ebenos unglücklich wie folgenschwer ab. Der Ball kam vom Ex-Rapidler zu Manfred Fischer. Und was der FAK-Kapitän dann machte war "allein das Eintrittsgeld wert" und effizient obendrein. Wenige Wochen nach seinem 29. Geburtstag nahm der Mittelfeldspieler den halbhohen Ball gekonnt auf, "tanzte" Talovierov elegant aus und vollendete dann mit Wucht - 2:1 (87.).

Die Schlussphase mit fünfminütiger Nachspielzeit war geprägt vom Athletiker-Aufbäumen. Das Team um Cheftrainer Thomas Darazs, dem ehemaligen Austria Wien-Spieler, mobilisierte letzte Kräfte, um die drohende dritte Niederlage in Folge in der Liga abzuwenden. Moses Usor probierte es über rechts, doch sah sich einer "weißen Wand" gegenüber, respektive gleich drei Gegenspielern der Violetten, die heute weiß bedresst antraten. Die Gastgeber verteidigten den Vorsprung und bleiben nach der Auftakt-Niederlage bei Blau-Weiß Linz (0:1) nunmehr drei Mal in Folge unbesiegt, feieren dabei zwei Heimdreier.

Fotocredit: Josef Parak