Nach zwei Niederlagen im Auswärts-Doppel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 ging es für den RZ Pellets WAC wieder in der heimischen Lavanttal-Arena ran, die womöglich in diesem Herbst zur Heim-Festung wird. Denn nach dem 4:1-Triumph im Kärntner Prestigeduell gegen Austria Klagenfurt bescherten die "Wölfe" ihren Fans schon wieder drei Punkte und vier Tore. Gegen Aufsteiger GAK 1902, der nach 73 Minuten bereits mit 0:4 zurücklag, dann mal wieder seine Moral & Comebacker-Qualitäten bewies und mit einem Doppelschlag noch zum 4:2-Endstand verkürzte.

Was in der Vorsaison nicht unbedingt der Fall war, scheint in der Spielzeit 2024/25 anders zu sein: Die Lavanttal-Arena wird zur "Festung" und Erfolgsstätte für den Wolfsberger AC, der sich nach dem 4:1-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt auch gegen den GAK 1902 in Torlaune präsentierte. Nach zwei Auswärts-Niederlagen auch so was wie ein Befreiungsschlag für die "Wölfe-Seele". Und: Nächstes Torfestival am Don-Bosco-Weg!

WAC bewies wieder Standardstärke: Baumgartner per Kopfball nach Corner zum 1:0

Das Spiel begann mit vorsichtigen Annäherungen beider Teams, wobei der Wolfsberger AC und der GAK 1902 erste Chancen ausloteten. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten setzte sich Dominik Baumgartner energisch im Luftduell am Fünfmeterraum durch und brachte die Hausherren in der 35. Minute mit einem präzisen Kopfball nach einm Cornerball Dejan Zukic in Führung.

Diese Aktion war das Highlight einer umkämpften ersten Hälfte, in der beide Teams um Spielkontrolle rangen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Grazer die Chance auf den Ausgleich, aber WAC-Tormann Nikolas Polster, der heute den Vorzug vor Lukas Gütlbauer erhielt, vereitelte die Möglichkeit von Tio Cipot mit einer Glanzparade.

Die Steirer spielten munter mit und hatten durchaus ihre Momente, doch sowohl die Defensivarbeit der Wolfsberger als auch einige ungenaue Abschlüsse verhinderten einen Torerfolg. So gingen die Teams mit einem 1:0 für die "Wölfe" in die Halbzeitpause.

Joker Kojzek stach per Doppelpack

Nach der Pause kam der WAC stark aus der Kabine und erhöhte in der 60. Minute durch Thierno Ballo auf 2:0. Der ÖFB-Teamstürmer zeigte seine Klasse und zirkelte den Ball nach feinem Zuspiel von Angelo Gattermayer perfekt ins Netz. Nur fünf Minuten später legte der eingewechselte Erik Kojzek nach und erhöhte auf 3:0. Ein Fehler im Aufbauspiel der Grazer ermöglichte dem zur Halbzeit eingewechselten David Atanga, den Ball zu erobern und für den 18-jährigen Slowenen aufzulegen, der konsequent abschloss.

Das Team von Cheftrainer Dietmar Kühbauer ließ nicht nach und erzielte in der 73. Minute das 4:0. Nach einem Abpraller stach erneut Joker Kojzek, der den Ball aus Nahdistan bei einer "Slapstick-Szene" im Netz unterbrachte und damit seinen Doppelpack schnürte. Der GAK zeigte sich zwar bemüht, doch der WAC war in dieser Phase die überlegene Mannschaft.

In der Schlussphase bäumten sich die Gäste aus Graz jedoch noch einmal auf und bewiesen einmal mehr ihre Comerbacker-Qualitäten. In der 80. Minute gelang Michael Lang nach einer schönen Kombination der Ehrentreffer zum 4:1. Nur drei Minuten später war es erneut Michael Lang, der als Vorlagengeber agierte, ehe Michael Cheukoua per Kopfball das 4:2 erzielte. Trotz dieser späten Treffer blieb es beim verdienten Sieg des Wolfsberger AC.

Fazit: Der Doppelschlag von '"Joker" Erik Kojzek und die starke Leistung von Thierno Ballo waren ausschlaggebend für den Heimsieg der Lavanttaler. Der GAK 1902 zeigte sich kämpferisch gewohnt überzeugend, doch die starke Phase der Hausherren in der zweiten Halbzeit war letztlich siegentscheidend.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL