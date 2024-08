Nachdem Ost-Regionalligst ASV Siegendorf 1930 im Juli in Runde 1 im UNIQA-ÖFB-Cup gegen den favorisierten ADMIRAL 2. Ligisten FAC beim 2:0-Sieg überrascht hatte, war ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt gewarnt. Doch das Pacult-Team, das selbst mit einem souveränen 5:0-Sieg beim SV Gloggnitz den Aufstieg in die 2. Runde schaffte, nahm die Partie im Burgendland am Dienstagabend von Beginn an ernst und legte früh einen komfortablen 3:0-Vorsprung vor durch Binder (12.), Wernitznig (18.) und Bobzien (28.). Toševski per Doppelpack (78./89.) sorgte nach dem Seitenwechsel für den 5:0-Endstand.

Christopher Wernitznig stellte mit einem kuriosen, direkt verwandelten Freistoßball früh auf 2:0 für Austria Klagenfurt.

Frühe Führung durch Klagenfurt

Das Spiel begann mit einem temporeichen Start der Gäste. Bereits in der 14. Minute konnte Austria Klagenfurt das erste Mal jubeln. Nach einem langen Ball in den Strafraum war Nicolas Binder zur Stelle und schob den Ball ins Gastgeber-Gehäuse. Die Siegendorf fand sich schnell im Rückstand wieder und musste sich neu orientieren.

Doch nur vier Minuten später schlug die Austria erneut zu. Christopher Wernitznig verwandelte einen direkten Freistoß vom linken 16er-Eck, der Ball ging an Mit- und Gegenspielern vorbei und landete im langen Eck zum 2:0. Der Ost-Regionalligist war sichtlich geschockt und hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

In der 27. Minute fiel bereits das dritte Tor für die Klagenfurter. Nach einem Ballverlust von Dominik Wydra konnte Ben Bobzien allein auf das Tor zulaufen und schloss aus der Strafraumgrenze souverän ab zum komfortablen 3:0-Halbzeitstand aus Sicht des Pacult-Teams.

Pacult-Elf dominierte auch in der zweiten Hälfte

Nach der Pause versuchte Siegendorf, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. In der 60. Minute hatte Michael Tercek eine gute Möglichkeit, als er nach einer Ecke von rechts zum Abschluss kam, aber sein Schuss ging knapp über das Tor. Ein weiteres Lebenszeichen der Gastgeber folgte in der 67. Minute, als Yilmaz ein Kopfballtor erzielte, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde.

Anders die Kärntner Violetten, die sich weiterhin gnadenlos effizient zeigten und durch David Toševski auf 4:0 (79.) erhöhtet, als der 23-jährige Nordmazedonier nach einer Vorlage von links von Dikeni-Rafid Salifou den Ball vor Torhüter Fatih Bayram ins Netz spitzelte. Die Gastgeber hatten nun endgültig keine Mittel mehr, um gegen die überlegenen Klagenfurter anzukommen.

Den Schlusspunkt setzte erneut David Toševski in der 89. Minute. Nach einem Freistoßball von Philipp Wydra aus dem linken Halbfeld in den Strafraum konnte der Sommer-Neuzugang zum 5:0-Endstand einköpfen.

Fazit und Ausblick

Austria Klagenfurt zeigte über die gesamte Spielzeit eine dominante Vorstellung und ließ dem Drittligisten ASV Siegendorf keine Chance. Mit einer frühen Führung und einer effizienten Chancenverwertung stellte das Team von Cheftrainer Peter Pacult die Weichen schnell auf Sieg und sicherte sich souverän den Einzug in das Achtelfinale. Der Traum vom "Finale dahoam" lebt für die Waidmannsdorfer weiter.

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Siehe auch:

SK Austria Klagenfurt: Schwere Knieverletzung bei Stürmer-Hoffnung

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL