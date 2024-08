Nachdem der TSV Egger Glas Hartberg am Wochenende in der ADMIRAL Bundesliga spielfrei hatte (Partie bei RB Salzburg wurde verlegt), brannten die Schopp-Schützlinge regelrecht auf die Cup-Partie in Runde 2 auswärts im Bezirksberby bei ADMIRAL 2. Ligist SV Licht Loidl Lafnitz. Beide Teams in der Meisterschaft noch sieglos. Nachdem die Blau-Weißen bereits in Runde 1 in Bischofshofen ein 11:1-Schützenfest feierten, präsentierten sich die Gäste auch diesmal in Torlaune und kamen zu einem souveränen 6:0-Erfolg, der durch das Blitztor von Avdijaj (2.) und Mijic-Doppelpack schon vor der Pause "auf Schiene" war.

Donis Avdijaj sorgte beim 6:0-Kantersieg mit seinen Treffern für den Auftakt und Schlusspunkt. Und: Einen Triplepack!

Frühe Führung und Dominanz von Hartberg

Das Spiel begann mit einem Blitzstart der Hartberger. Bereits in der dritten Minute setzte sich Donis Avdijaj auf der linken Seite durch und schloss einen schnellen Angriff mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zur 1:0-Führung für den TSV Hartberg ab. Der frühe Treffer gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb, und sie bestimmten das Geschehen in der Anfangsphase. Der SV Lafnitz hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und setzte kaum offensive Akzente.

In der 30. Minute erhöhten die Hartberger auf 2:0. Nach einer präzisen Flanke von Dominik Prokop köpfte Patrik Mijić aus kurzer Distanz ein. Der Bundesligist dominierte weiterhin und erspielte sich zahlreiche Chancen. Nur zwei Minuten später hatte Patrik Mijić die Möglichkeit, seinen Doppelpack zu schnüren, verfehlte jedoch das Ziel. Doch noch vor der Halbzeitpause sorgte der 25-jährige Kroate dann doch für das 3:0. Wieder war es der agile Avdijaj, der sich auf der linken Seite durchsetzte und den Ball flach in die Mitte spielte, wo Mittelstürmer Mijić nur noch einschieben musste.

Schopp-Elf macht halbes Dutzend voll gegen dezimierte Lafnitzer

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Der TSV blieb die spielbestimmende Mannschaft und ließ den SV Lafnitz kaum zur Entfaltung kommen. In der 63. Minute hatte der ADMIRAL 2. Ligist zudem einen Rückschlag hinnehmen: Ermin Mahmic sah nach einem harten Foulspiel an der Strafraumgrenze die Rote Karte, und Lafnitz musste fortan in Unterzahl agieren.

Hartberg nutzte die numerische Überlegenheit und setzte seinen Sturmlauf fort. In der 74. Minute gelang Donis Avdijaj per Kopfball nach einer Ecke das 4:0. Nur wenige Minuten später sorgte Marco Hoffmann für das 5:0, als er eine Hereingabe von der rechten Seite im Fallen hoch ins rechte Eck abschloss.

Den Schlusspunkt setzte erneut Donis Avdijaj in der 88. Minute. Nach einem perfekten Steilpass von Marco Hoffmann tauchte der 28-jährige Deutsche frei vor dem Gastgeber-Gehäuse auf und schob den Ball ins leere Tor zum 6:0-Endstand ein. Mit diesem Treffer krönte der Angreifer seine herausragende Leistung und sicherte sich einen Triplepack.

Die wenigen Offensivaktionen der Lafnitzer wurden meist souverän von der Hartberger Abwehr oder Torhüter Raphael Sallinger entschärft. Insgesamt zeigten die Blau-Weißen eine äußerst dominante Vorstellung und zogen verdient in das Achtelfinale des ÖFB-Cups ein, während sich die Lafnitzer nunmehr allein auf die 2. Liga konzentrieren können.

Der TSV Egger Glas Hartberg gewinnt in der 2. Cuprunde gegen Lafnitz hochverdient mit 6:0 und steht wie im Vorjahr im Achtelfinale, BRAVO JUNGS 💙



Die Tore erzielten Donis Avdijaj (3), Patrik Mijic (2) und Marco Hoffmann. #svlhtb #GlaubeWilleMut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/B233dBG9iY — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 27, 2024

