Einen echten Kracher bescherte die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit dem Traditionsduell zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SK Sturm Graz. In einer nervenaufreibenden ersten Halbzeit, in der die Rieder das Tore schießen verabsäumten und mit einem 1:3-Rückstand in die Kabinen gingen, änderte sich am Spielausgang im zweiten Durchgang trotz der numerischen Überzahl der Schwarz-Grünen nichts mehr.





Ein intensives Cup-Duell lieferte sich der Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga mit dem Titelverteidiger SK Sturm Graz, das aufgrund zahlreicher kläglich vergebener Chancen der Wikinger mit einem Sieg des Bundesligisten endet

SV Ried mit den Chancen - SK Sturm Graz mit den Toren

Von Beginn an entwickelte sich ein packendes Spiel in der Innviertel Arena. Die Gastgeber aus Ried starteten druckvoll und setzten die Abwehr der Grazer früh unter Druck. Bereits in den ersten zehn Minuten erspielte sich Ried mehrere hochkarätige Chancen, darunter ein gefährlicher Distanzschuss von Mark Grosse und ein Kopfball von Nikki Havenaar, der nur knapp am Pfosten vorbeiging.

Doch in der 23. Minute schockte Tomi Horvat die Hausherren mit einem direkt verwandelten Eckstoß zum 1:0 für Sturm Graz. Die Grazer präsentierten sich eiskalt und nutzten ihre wenigen Chancen konsequent. Nur neun Minuten später, in der 32. Minute, legte Seedyahmed Tijan Jatta per Kopfball nach einem weiteren Eckstoß zum 2:0 nach. Die Rieder kämpften weiter, doch die Blackies setzten noch vor der Halbzeit einen weiteren Nadelstich. In der 45. Minute vollendete Seedyahmed Tijan Jatta einen schnellen Doppelpass über die linke Seite und stellte auf 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang David Bumberger mit einem Schuss aus halb-linker Position der verdiente Anschlusstreffer zum 3:1, mit dem es schließlich in die Kabinen ging.

Ried kann trotz Überzahl Spiel nicht mehr spannend machen

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen und die SV Ried drängte auf den nächsten Treffer. Doch die Defensive der Grazer stand zunächst sicher. In der 60. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: Nach einer Rangelei erhielt Seedyahmed Tijan Jatta die rote Karte und Sturm Graz musste in Unterzahl weiterspielen.

Ried versuchte die numerische Überlegenheit zu nutzen und erspielte sich einige Chancen. Ein gefährlicher Schuss von Martin Rasner wurde vom Grazer Schlussmann Kjell Scherpen pariert und ein weiterer Versuch von Jonas Mayer wurde von Jusuf Gazibegovic abgeblockt. Trotz der Bemühungen der Rieder schafften sie es nicht, den Druck in weitere Tore umzumünzen.

Die Grazer hingegen verteidigten geschickt und nahmen bei jeder Gelegenheit Zeit von der Uhr. Ein weiterer gefährlicher Angriff der Grazer endete in der 71. Minute mit einem Pfostenschuss von William Bøving Vick. In den letzten Minuten des Spiels wurde es hektisch, doch weder Ried noch Sturm Graz konnten weitere Tore erzielen.

Mit dem Abpfiff in der 96. Minute endete das Spiel mit einem 3:1-Sieg für Sturm Graz. Die Rieder zeigten trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung und hatten zahlreiche Chancen, doch letztlich setzte sich die Effizienz und die Erfahrung des Bundesligisten durch. Die Grazer ziehen somit in die nächste Runde des ÖFB-Cups ein und befinden sich weiterhin auf der Mission Titelverteidigung Nummer drei.

Die SV Guntamatic Ried unterliegt dem SK Sturm Graz mit 1:3 und scheidet somit aus dem ÖFB Cup aus.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/FpZNY0WWsg — SV Ried 1912 (@svried1912) August 28, 2024

UNIQA ÖFB-Cup, 2. Runde

SV Guntamatic Ried vs. SK Puntigamer Sturm Graz 1:3 (1:3)

Mittwoch, 28.08.2024, 18:00 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 5.832, SR: Sebastian Gishamer/Salzburg.

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer - Steurer, Wohlmuth - Mayer (73. Rossdorfer), Celic (59. Rasner) - Sane, Grosse (73. Eza), Bajic (73. Pomer). Trainer: Maximilian Senft.

SK Puntigamer Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen - Wüthrich, Karic (64. Lavalée), Gazibegovic, Aiwu - Stankovic, Kiteishvili (77. Hierländer), Horvat (87. Johnston) - Bøving (87. Camara) - Biereth (87. Zvonarek), Jatta. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Horvat (22.), 0:2 Jatta (31.), 0:3 Jatta (44.), 1:3 Bumberger (45.).

Gelbe Karten: Rasner (60., Unsportlichkeit), Bumberger (90. Kritik) bzw. Karic (48., Foul), Biereth (60., Unsportlichkeit).

Rote Karte: Jatta (60., Tätlichkeit).

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger