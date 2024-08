Regionalligst SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen kontra ADMIRAL Bundesligist RZ Pellets WAC lautete die finale Partie am heutigen Mittwochabend in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup. Für die Kärntner eine Oberösterreich-Woche, geht es für die Wölfe doch am Sonntag in der Meisterschaft in Runde 5 zum LASK, dem vorherigen Klub von WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Der mit seiner Mannschaft heute nach Wallern an- und nach der Pokal-Partie sogleich wieder abreiste. Im Gepäck ins Lavanttal mit einem 2:0-Sieg.

Glanzloser Sieg für 2:0-Torschütze Thierno Ballo und die Wölfe in Wallern beim Regionalligisten. Doch was zählt ist...der Aufstieg. Also...Mund abputzen, am Sonntag geht es für die Wolfsberger wieder nach Oberösterreich, in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum LASK.

Regionalligist bietet Favorit WAC in Halbzeit eins Paraoli

Schon in den Anfangsminuten der Partie zeigte sich, dass Wallern/St. Marienkirchen trotz des Klassenunterschieds nicht gewillt war, sich kampflos geschlagen zu geben. Die Hausherren standen defensiv gut und setzten nach vorne einige Akzente, ohne jedoch klare Möglichkeiten zu erspielen.

Die ersten guten Chancen des Spiels verbuchten die Gäste. In der 14. Minute verpasste Youngster Erik Kojzek knapp das Tor der Wallerer. Weitere Gelegenheiten folgten, als Adis Jasic nach einem feinen Solo zu lasch abschloss und der Ball eine leichte Beute für den gegnerischen Goalie wurde (18.).

Wallern kam seinerseits zu einer Großchance in der 22. Minute, als Michael Wild nach einem schnellen Konter das Gäste-Gehäuse nur knapp verfehlte. Die Hausherren blieben mutig und hatten kurz vor der Halbzeit sogar eine Doppelchance, die jedoch ungenutzt blieb (41.). Trotz dieser Bemühungen ging es torlos in die Pause.

Dejan Zukic brach den Bann mit einem Traumtor

Direkt nach dem Seitenwechsel brach der Wolfsberger AC dann den Bann. Dejan Zukic erzielte mit einer herrlichen Direktabnahme das 1:0 für die Gäste (48.). Beflügelt von diesem Traumtor kontrollierte das Kühbauer-Team nunmehr das Spielgeschehen.

Die Gastgeber aus dem Hausruck gab sich jedoch noch nicht geschlagen und versuchten weiterhin, offensiv Lösungen zu finden. Die Lavanttaler ließen aber wenig zu und wollten auch alsbald nachlegen. In der 73. Minute machten die "Wölfe" dann auch alles klar. Nach einem Eckball konnte die Abwehr von Wallern den Ball nur unzureichend klären, und Thierno Ballo nutzte die Chance, den Ball flach ins Tor zu schießen und auf 2:0 zu erhöhen (72.)

In der Schlussphase des Spiels versuchten die Oberösterreicher noch einmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Wolfsberger verwalteten ihre Führung routiniert und ließen keine weiteren Chancen zu. Die letzten Minuten verliefen ohne größere Höhepunkte. Die Kärntner sicherten sich letztendlich souverän den Einzug in die nächste Runde des ÖFB-Cups.

Die Gastgeber lieferten dennoch tapfere Gegenwehr und konnten stolz auf ihre Leistung sein.

