FK Austria Wien aus der ADMIRAL Bundesliga gastierte im Rahmen der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups am Mittwochabend beim ASKÖ Oedt aus der Regionalliga Mitte. Die Oberösterreicher um Ex-Bundesliga-Trainer Kurt Russ wollten dem Favoriten ein Bein stellen. Tatsächlich hatten die Austrianer auch zu zittern, denn die Heimischen lagen zum einen nach wenigen Augenblicken in Führung und konnten kurz vor Schluss ausgleichen. Ehe die Mannen von Trainer Stephan Helm aber noch in der regulären Spielzeit den Luckypunch setzten und mit 3:2 somit in das Achtelfinale Ende Oktober einziehen.

Die beiden Teams schenkten sich nichts und Muharem Huskovic, der die 2:1-Führung für die Wiener Austria erzielte, hatte manches einzustecken.

Oedt schockt Austria per Blitzstart, doch der Favorit schlägt zurück

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Oberösterreicher: Über halbrechts kommend wird zunächst der Steckpass geblockt, doch Angreifer Nenad Vidackovic kommt erneut an die Kugel und trifft aus gut und gerne 20 Metern perfekt ins lange Eck zum viel umjubelten 1:0 für den Underdog (2. Min.).

Die Austrianer können aber relativ schnell zurückschlagen. Einen hohen Ball aus dem linken Halbfeld verwertet Nik Prelec mit einer herausragenden Schusstechnik vom 16er-Rand direkt, trifft volley aus vollem Lauf heraus hoch ins kurze Eck. Kurz darauf drehen die Gäste die Partie.

Fataler Abwehrfehler beim Drittligisten, hoher Ballgewinn der Veilchen am gegnerischen Strafraum und Muharem Huskovic drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie - 1:2! In der Folge ist es ein offener Schlagabtausch. Die Oedter verstecken sich weiterhin nicht, spielen mutig nach vorne. Insgesamt hat jetzt der Bundesligist aber das Spiel unter Kontrolle.

Regionalligist ASKÖ Oedt weiter mutig

Auch im zweiten Durchgang spielen die Hausherren mutig nach vorne, und es gelingt immer wieder der Durchbruch hinter die letzte Kette - in der 54. Minute bedarf es so einer starken Parade von FAK-Keeper Mirko Kos gegen den Versuch von Lukas Paulik, um den Ausgleichstreffer zu verhindern.

Plötzlich dann die Riesenchance auf das 3:1 für die Wiener: Nach einem schnellen Ball von links in die Tiefe schießt Nik Prelec aus der Drehung vom 16er-Rand in Richtung langes Eck. Dort fehlen nur wenige Zentimeter für den Einschlag. Die Oedter machen es in der 81. Minute besser: Der Joker sticht und bringt dem Drittligisten den verdienten Ausgleichstreffer. Jonathan Ndubisi Alukwu wird auf halbrechts steil geschickt und trifft von knapp außerhalb der Box per Abschluss ins links untere Eck in Manier eines Torjägers.

Wieder Kapitän Fischer mit dem Siegtor

Drei Minuten später zeigt Schiedsrichter Philipp Gadler auf den Elferpunkt nach Foulspiel. FAK-Kapitän Manfred Fischer, der am Sonntag in Wien-Favoriten in der Bundesliga das 2:1-Siegtor gegen den LASK erzielt hatte, tritt an und verwandelt zur neuerlichen Führung für die Bundeshauptstädter. Der Regionalligaverein wirft dann alles nach vorne, riskiert, um doch noch einmal den Ausgleich zu erzielen, doch es bleibt beim knappen Sieg des Favoriten.

UNIQA ÖFB-Cup, 2. Runde, Saison 2024/25

ASKÖ Oedt vs. FK Austria Wien 2:3 (1:2)

Mittwoch, 28.08.2024, 19 Uhr, Transdanubia Sportanlage Oedt, Z: 2300, SR: Philipp Gadler.

ASKÖ Oedt: Hamzic - Fellinger (K), Madlmayr, Rossdorfer - Paulik (Sharafa, 46.), Ammerer, Karatas, Frühwirth (Radulovic, 78.), Breskic (Petrovic, 89.) - Vidackovic (Koritnik, 78.), da Silva (Alukwu, 66.). Trainer: Kurt Russ.

FK Austria Wien: Kos (K), Barry (Vinlöf, 46.), Huskovic, Prelec, Gruber, Guenouche (Fischer, 46.), Plavotic, Wiesinger, Wels (Maybach, 66.), Meisl, Do Amaral (Malone, 46.). Trainer: Stephan Helm.

Torfolge: 1:0 Vidackovic (2.), 1:1 Prelec (10.), 1:2 Huskovic (12.), 2:2 Alukwu (80.), 2:3 Fischer (84.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at