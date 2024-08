FC Hertha Wels und Blau-Weiß Linz trafen im OÖ Derby in der zweiten Cuprunde aufeinander. Die Welser belegten aktuell den sechsten Tabellenrang in der RL-Mitte und starteten gut in die Saison. Zuletzt siegten die Oberösterreicher 1:0 gegen den ASKÖ Oedt. Blau-Weiß gewann ebenfalls am vergangenen Wochenende, feierte einen furiosen 3:0-Heimsieg gegen Rapid und katapultierte sich auf den dritten Rang der Bundesliga. Im ÖFB-Cup besiegten die Linzer den SV Wildon in der ersten Runde mit 5:0, doch heute wurde es deutlich knapper. Am Ende gewinnen die Linzer glanzlos mit 1:0.

Wels mit der ersten Großchance, doch die Linzer machten das Tor

Ideales Fußballwetter in Wels begleitete eine ausgeglichene Anfangsphase mit der ersten großen Möglichkeit im Spiel nach acht Minuten für den Underdog. Vitek parierte zunächst einen Mayer-Abschluss, ehe Bosnjak im zweiten Versuch knapp am Torerfolg scheiterte. Die Blau-Weißen aber konnten ihrerseits dann zulegen und in der 14. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Nach einer Flanke von Anderson, war Noß per Kopf zur Stelle. Auch im weiteren Verlauf die Linzer tonangebend und in der 20. Minute mit einer dicken Möglichkeit auf das 2:0. Schmidt scheiterte nach einer gelungenen Kombination an der Außenstange.

Immer wieder versuchte der Bundesligist das Spiel über die rechte Seite und den quirligen Anderson schnell zu machen. Nach rund einer halben Stunde dann die nächste gute Möglichkeit. Nach Vorarbeit von Schmidt, kam Goiginger aus kurzer Distanz zum Abschluss – Wels-Keeper Duna parierte und sah in den nachfolgenden Minuten eine mutiger agierende Welser Mannschaft. Die große Möglichkeit war aber nicht mehr dabei und so blieb es beim knappen 1:0 für Blau-Weiß zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit die Welser klar das aktivere Team und mit der Chance in der 48. Minute. Mayer scheiterte nur knapp und wenig später auch Schwaighofer aus kurzer Distanz an Vitek. Blau-Weiß war alarmiert und brachte selbst kaum mehr nennenswerte Offensivaktionen aufs Parkett. Gut 2.500 Besucher sahen einen tapfer kämpfenden Regionalligist, dem aber einfach kein Tor gelingen wollte. Viele Wechsel auf beiden Seiten hemmten dann etwas den Spielfluss.

In der Schlussphase zollten die Hausherren dann für das Tempo und die Leidenschaft Tribut – der Treibstoff ging sichtlich zur Neige. Am Ende blieb es beim glanzlosen 1:0 Erfolg für Bundesligist Blau-Weiß Linz, der damit den Aufstieg ins Achtelfinale mit den zahlreich mitgereisten Fans bejubelte.

FC Hertha Wels - FC Blau-Weiß Linz 0:1 (0:1)

Mittwoch, 28.08.2024 (18:30 Uhr), Huber Arena (Wels), Z: 2.550, SR: Stiepan Bosnjak

Tor: 0:1 Noß (14.)

Gelbe Karten: Huber (44.), Pasic (65.), Lackner (71.)

FC Hertha Wels: Duna, Gasperlmair, Obermüller, Tischler, Akrap (Holzinger, 75.), Schwaighofer (Mislov, 66.), Lackner, Huber (Forjan, 60.), Cirkovic (Castro, 66.), Mayr (Cirkic, 60.), Bosnjak Trainer: Reinhard Furtner

FC Blau-Weiß Linz: Vitek, Strauss, Maranda, Tursch (Gölles, 60.), Schmidt, Briedl (Dobras, 46.), Pasic, Ibertsberger (Pirkl, 46.), Anderson (Seidl, 60.), Noß, Goiginger (Ronivaldo, 67.) Trainer: Gerald Scheiblehner

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at