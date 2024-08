Nach zweiwöchiger ADMIRAL Bundesliga-Pause ging es für den Tabellenletzten TSV Hartberg, dessen Partie beim FC Red Bull Salzburg (Rd. 4) verlegt wurde, heute wieder ran in Runde 5. Im steirischen Duell gegen den ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger GAK 1902. Beide begegneten sich nach 12 Jahren mal wieder und erstmals im Oberhaus, wo beide den ersten Saisonsieg und mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen wollten. Durch das 1:0 für die Grazer von Zaizen ging erstmals eines der beiden Teams in dieser Meisterschaft in Führung. Doch dank dem Eigentor von Italiano gelang dem TSV noch ein 1:1-Remis.

Packende Duelle - ob am Boden oder in der Luft - lieferten sich der TSV Hartberg und GAK 1902. V.l. Aaron Sky Schwarz, Dennis Dressel, Youba Diarra und Romeo Vucic. Damit hat das Überraschungsteam der Vorsaison, der TSV, weiter auf den ersten Saisonsieg bis nach der Länderspielpause zu warten. Im steirischen Duell hatten sich die Hartberger mit einem 1:1-Remis zu begnügen, dem zweiten in Folge in der heimischen Profertil Arena. Beide Teams bleiben damit am Tabellenende.

GAK 1902 legt vor

Die Partie begann mit hohem Tempo, und bereits in den Anfangsminuten bemühten sich die Grazer, Akzente zu setzen. Die erste große Möglichkeit des Spiels hatte auch die Gäste, als der Ex-Hartberger Dominik Frieser den Ball ins Netz schob, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Auf der anderen Seite hatten die Hartberger ebenfalls ihre Chancen, doch sowohl Dominik Prokop als auch Patrik Mijic scheiterten knapp.

In der 41. Minute gelang den Grazern schließlich die verdiente Führung. Atsushi Zaizen erzielte nach einer schönen Kombination und Vorlage von Jacob Italiano das 1:0 für die Gäste. Dieses Tor brachte den TSV Hartberg unter Zugzwang. Das Schopp-Team versuchte noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Doch es blieb beim 1:0-Halbzeitstand zugunsten des GAK 1902.

Erst Assistgeber, dann Pechvogel: Jacob Italiano (l.), hier gegen Austria-Angreifer Sky Schwarz. Der GAK-Akteur bugsierte den Ball bei seinem Abwehrversuch unglücklicherweise ins eigene Netz zum 1:1-Endstand.

Hartberg kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als die Hartberger mehr Druck ausübten und das Spielgeschehen in die Hälfte der Grazer verlagerten. In der 58. Minute gelang dem TSV schließlich der Ausgleich. Nach einem missglückten Rettungsversuch von Jacob Italiano landete der Ball im eigenen Tor – ein bitteres Eigentor für den Aufsteiger.

Der Ausgleichstreffer gab den Hartbergern Auftrieb und sie drängten weiter auf den Sieg. Donis Avdijaj hatte in der 88. Minute die große Chance, den TSV in Führung zu bringen, doch sein Abschluss war zu zentral und stellte keine große Herausforderung für GAK-Torhüter Jakob Meierhofer dar. Auch in den letzten Minuten des Spiels setzten die Ost-Steirer alles daran, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Grazer Verteidigung hielt stand.

In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber noch einmal die Möglichkeit, einen Freistoß aus dem linken Halbfeld gefährlich in den Strafraum zu bringen, doch auch diese Chance blieb ungenutzt. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden, das für beide Teams ein gerechtes Ergebnis darstellt.

Die Punkteteilung bedeutet, dass beide Klubs weiter am Tabellenende bleiben. Der TSV mit zwei Zählern Schlusslicht (bei einem Spiel weniger), die Messner-Mannen mit drei Punkten Vorletzer.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos