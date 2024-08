Der SK Sturm Graz empfing am heutigen Samstag in Runde fünf der ADMIRAL Bundesliga die WSG Tirol. Der Doublesieger aus der vergangenen Saison stand mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen und zuletzt drei Siegen in Folge auf Tabellenplatz zwei. Die Wattener waren mit einem Sieg und einem Remis gut in die Saison gestartet, zuletzt gab es jedoch zwei Niederlagen beim SK Rapid und daheim gegen Austria Klagenfurt. Der 4:2 Erfolg für die "Schwoazn" war auch gleichzeitig eine Sternstunde für Joker Leon Grgic.

Es wurde sein Abend an diesem 31. August 2024: Leon Grgic stach als Joker und sorgte mit seinem Doppelpack für die Wende.

Doppelschlag der WSG und kurz vor der Pause noch Grazer Anschlusstreffer

Angetrieben von den eigenen Fans, gingen die Grazer von Beginn an konsequent nach vorne, wenngleich die Präzision noch nicht bei 100% war – das verschaffte den Gästen aus Tirol immer wieder die Möglichkeit selbst Akzente in der Offensive zu setzen. Tormöglichkeiten musste man in der ersten halben Stunde mit der Lupe suchen – die beste hatte Böving (32.) . und auch die Fans in der Merkur Arena verloren zunehmend ihre Geduld – die Feinschmecker kamen keinesfalls auf ihre Rechnung.

Die WSG Tirol dagegen bekam von Minute zu Minute mehr Sicherheit und auch Ballbesitz, sehr zum Gefallen von Trainer Semlic, der sichtlich zufrieden war mit dem Auftritt seiner Mannschaft und in Minute 34 einen lauten Schreit abließ. Nach einer Traumkombination vollendete Diarra zur gar nicht überraschenden 1:0 Führung für die WSG. Und als nur vier Minuten später es 2:0 stand trauten viele ihren Augen nicht. Graz wieder schlampig, die WSG setzte nach, Müller in die Gasse für Butler und der konnte Scherpen überwinden. Der Doppelschlag war perfekt!

Und als viele die Partie schon in der Pause wähnten, waren die Grazer aus dem Nichts auf einmal wieder im Spiel. In der 43. Minute, nach einer Flanke von Gazibegovic und einem Kopfball von Kiteishvilli, war der 1:2 Anschlusstreffer perfekt - ein ideales Pausengeschenk für den Gegner!

Youngstar Leon Grgic drehte mit seinem Doppelpack die Partie

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen die rund 13.000 Besucher in der Merkur-Arena eine Tiroler Mannschaft, welche sich keinesfalls versteckte und immer wieder über den auffälligen Quincy Buttler Nadelstiche anbrachte. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatten dann aber die Grazer in der 56. Minute, als der eingewechselte Camara am Außennetz scheiterte und auch in den Minuten danach hielten die Blackies das Tempo hoch und wurden belohnt.

Praktisch mit seiner ersten Aktion stellte der kurz zuvor eingewechselte Leon Grgic nach einem wunderschönen Solo auf 2:2 – eine tolle Geschichte für den Grazer Youngstar, die aber noch nicht zu Ende erzählt war.

In der Schlussphase wollte der Meister dann natürlich auch noch die drei Punkte! Viele Fouls und Unterbrechungen machten es dem Spielaufbau aber nicht ganz so einfach, doch die Elf von Christian Ilzer blieb am Drücker und fand die Lücke. In der 76. Minute, nach Vorarbeit von Biereth, war es erneut Grgic und die Partie war mit dem 3:2 endgültig gedreht. Eine Sternstunde für den erst 18-jährigen!

Trotz aller Bemühungen noch den Ausgleich zu erzielen wollte der WSG kein Treffer mehr gelingen. Der eingewechselte Chukwuani erzielte dann in der letzten Minute der Nachspielzeit noch den 4:2 Endstand. Während die Grazer noch lange mit ihren Fans feierten, traten die Tiroler enttäuscht die Heimreise an!

Das ist der Sturmgeist – wir kämpfen mit Leidenschaft und geben niemals auf! BRAVO, SCHWOAZE! 🖤 #sturmgraz #AdmiralBL #STUWSG

SK Sturm Graz vs. WSG Tirol 4:2 (1:2)

Samstag, 31.08.2024 (19:30 Uhr), Merkur-Arena (Graz), Z: 13.000, SR: Josef Spurny

SK Puntigamer turm Graz: Scherpen, Johnston (Wüthrich, 46.), Aiwu, Lavalee, Gazibegovic, Horvat (Hierländer, 83.), Stankovic, Kiteishvilli, Zvonarek (Grgic, 63.), Böving (Camara, 46.), Biereth (Chukwuani, 90.) Trainer: Christian Ilzer.

WSG Tirol: Steijskal, Gugganig, Okungbowa, Lawrence, Czyborra (Ranacher, 85.), Üstündag (Votter, 85.), Müller, Sulzbacher, Butler (Rieder, 71.), Taferner, Diarra Trainer: Philipp Semlic.

Torfolge: 0:1 Diarra (34.), 0:2 Butler (38.), 1:2 Kiteishvilli, 2:2 Grgic (66.), 3:2 Grgic (76.), 4:2 Chukwuani (90+4)

Foto: Sturmtifo.com