Das Schlager-Spiel der fünften Runde in der ADMIRAL Bundesliga ging am Sonntagnachmittag zweifelsohne im Westen Wiens mit der Begegnung zwischen den beiden "Eurofightern" SK Rapid und FC Red Bull Salzburg über die Bühne. In einem extrem packenden Duell setzten sich die Grün-Weißen am Ende verdient mit 3:2 (2:2) durch.





Isak Jansson, der 22-jährige Schwede, avancierte mit seinem Doppelpack im Topspiel gegen den Vizemeister der vergangenen Saison zum Matchwinner

SK Rapid dreht frühe Salzburger Führung - Bullen mit Ausgleich kurz vor Pausenpfiff

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der sechsten Minute ging Red Bull Salzburg durch Dorgeles Nene in Führung, der nach einem schönen Zuspiel von Oscar Gloukh den Ball ins Netz beförderte. Die Salzburger dominierten die Anfangsphase, doch SK Rapid ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 20. Minute gelang den Hütteldorfern der Ausgleich durch Isak Jansson, der nach einer präzisen Vorlage von Matthias Seidl traf.

Das Spiel blieb weiterhin temporeich und ausgeglichen. Rapid gelang es in der 38. Minute durch Jonas Auer in Führung zu gehen, nachdem er den Ball per Volley im rechten Kreuzeck untergebracht hatte - ein Traumtor. Sekundenbruchteile zuvor scheiterte Dion Beljo noch mit einem Kopfballversuch an RBS-Schlussmann Blaswich. Die Antwort der Salzburger auf die Rapid-Führung ließ nicht lange auf sich warten: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Petar Ratkov mit einem präzisen Schuss in die linke Ecke für den 2:2-Halbzeitstand. Der Assist kam von Nene Dorgeles.

Jansson sorgt mit Solo für Siegestreffer

Nach der Pause blieb das Tempo hoch. In der 62. Minute brachte Isak Jansson die Hütteldorfer erneut in Führung. Nach einem schnellen Konter und einem Pass von Lukas Grgic setzte sich Jansson durch und verwandelte sicher zum 3:2, nachdem zwei Salzburger nur Begleitschutz leisteten. Die Salzburger drängten auf den Ausgleich, doch die Rapid-Abwehr stand sicher. In der 74. Minute hatten die Bullen eine Freistoßchance, doch Oscar Gloukhs Versuch ging ohne Gefahr über das Tor.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal richtig spannend. In der 84. Minute verpasste Samson Baidoo knapp den Ausgleich, als er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor köpfte. Zwei Minuten später hatte Rapid die Riesenchance zur Entscheidung, doch Dennis Kaygin schoss über das Tor. Die Salzburger bekamen in der 88. Minute einen Elfmeter zugesprochen, doch nach Videobeweis nahm Schiedsrichter Stefan Ebner die Entscheidung korrekterweise zurück. Die Nachspielzeit brachte weitere Dramatik. Rapid verteidigte mit allen Mitteln, während die Salzburger verzweifelt anrannten. Doch schließlich blieb es beim 3:2 für die Hütteldorfer, die damit einen wichtigen Sieg einfahren konnten.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

SK Rapid vs. FC Red Bull Salzburg 3:2 (2:2)

Sonntag, 01.09.2024, 17:00 Uhr, Allianz Stadion Wien, Z: 21.500, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich.

SK Rapid (4-2-2-2): Hedl - Auer, Cvetkovic, Raux-Yao, Bolla - Sangare, Grgic (81. Borkeeiet) - Seidl, Schaub (82. Hofmann) - Jansson (81. Oswald), Burgstaller (29. Beljo; 59. Kaygin). Trainer: Robert Klauß.

FC RB Salzburg (4-3-3): Blaswich - Baidoo, Dedic, Piątkowski - Kjaergaard (55. Daghim), Diambou, Gourna-Douath (55. Bidstrup), Gloukh, Yeo - Ratkov (55. Capaldo), Nene. Trainer: Pepijn Lijnders.

Torfolge: 0:1 Nene (5.), 1:1 Jansson (19.), 2:1 Auer (37.), 2:2 Ratkov (45.), 3:2 Jansson (61.).

Gelbe Karten: Bolla (63., Foul) bzw. Gourna-Douath (49., Foul), Yeo (52., Foul), Diambou (90., Foul), Nene (90., Foul).

Bes. Vorkommnis: Strafstoß für Salzburg wird von Referee Stefan Ebner zurückgenommen (89.).

