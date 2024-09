Trotz "Regen-Chaos" in ganz Österreich war der Platz des Wolfsberger AC in Kärnten am späten Samstagnachmittag in einem passablen Zustand, womit das Aufeinandertreffen der sechsten Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Rapid planmäßig stattfinden konnte. Vor der Länderspielpause konnten beide Teams glänzen: Der WAC schoss den LASK beim 5:1-Erfolg aus dem eigenen Stadion, die Klauß-Elf setzte sich mit 3:2 gegen RB Salzburg durch. Am Ende trennten sich beide Mannschaften im Topspiel der Runde mit einem gerechten 1:1-Remis.

Dejan Zukic belohnte seine Mannschaft mit dem 1:1-Ausgleich für einen guten Start in den zweiten Durchgang

Verdienter Pausenvorsprung für Klauß-Elf

Der Wolfsberger AC und der SK Rapid traten mit hohen Erwartungen in dieses Spitzenspiel ein. Die erste Aufregung nach etwas mehr als zehn Minuten war ein Foulspiel von David Atanga an Rapids Mittelfeldakteur Lukas Grgic. Zuerst entschied Schiedsrichter Gishamer auf Gelb, doch auch ein On-Field-Review konnte nichts an der Entscheidung des Unparteiischen ändern. In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams noch ab, ohne zu nennenswerten Offensivaktionen zu kommen.

In der 25. Minute kam Rapid durch Dion Beljo dann zu einem vermeintlichen Führungstreffer, der jedoch nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt wurde. Nur vier Minuten später, in der 29. Minute, erzielte der 18-jährige Nikolaus Wurmbrand in seinem Debüt sein erstes Bundesliga-Tor und brachte Rapid mit 1:0 in Führung. Der junge Angreifer setzte sich auf der rechten Seite durch und vollendete in die kurze Ecke von WAC-Keeper Nikolas Polster. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gehörten Rapid, die mehrfach die Chance hatte, die Führung auszubauen. Besonders Nikolaus Wurmbrand bereitete der Wolfsberger Abwehr immer wieder Probleme. Trotz mehrerer Gelegenheiten blieb es beim 1:0 für Rapid zur Halbzeitpause.

WAC belohnt sich für guten Start in zweite Halbzeit mit Ausgleich

Der Wolfsberger AC startete stark in die zweite Halbzeit und belohnte sich in der 50. Minute mit dem Ausgleich. Dejan Zukic erzielte nach einem herrlichen Zuspiel den 1:1-Ausgleich. Zukic zeigte eine starke Ballkontrolle im Strafraum und schloss präzise in die linke Ecke ab. Die Wolfsberger setzten nach und kamen zu weiteren Chancen, unter anderem durch Simon Piesinger, dessen Weitschuss knapp das Tor verfehlte.

In der 59. Minute versuchte Rapid, wieder in Führung zu gehen und zeigte offensiv gute Aktionen. Doch die Wolfsberger Abwehr stand sicher. Besonders in der Schlussphase bot das Spiel Hochspannung. Rapid hatte seinerseits in der 83. Minute eine gute Möglichkeit, als Nenad Cvetkovic nach einem Freistoß knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Zwei Spielminuten später hatten die Kärntner die große Chance zum Siegtreffer, doch Niklas Hedl parierte einen Abschluss von Markus Pink herausragend.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen beider Teams, jedoch ohne weiteren Torerfolg. In der 88. Minute gab es noch eine Ecke für die Wolfsberger, die jedoch nichts einbrachte. Rapid versuchte in der Nachspielzeit durch einen Eckstoß ebenfalls noch einmal alles, aber die Wolfsberger Defensive blieb standhaft. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

Wolfsberger AC vs. SK Rapid 1:1 (0:1)

Samstag, 14.09.2024, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 4.000, SR: Sebastian Gishamer/Salzburg.

WAC (4-3-3): Polster - Piesinger, Baumgartner (61. Diabate), Ullmann (81. Matic), Wimmer - Gattermayer (61. Pink), Ballo, Zukic - Omic (77. Nwaiwu), Jasic - Atanga. Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Rapid (4-4-2): N. Hedl - Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Bolla - Seidl, Sangare (90. Oswald), Grgic, Schaub (73. Kaygin) - Wurmbrand (73. T. Hedl), Beljo. Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 0:1 Wurmbrand (29.), 1:1 Zukic (50.).

Gelbe Karten: Atanga (12., Foul) bzw. Sangare (19., Foul), Kaygin (90., Foul).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

von Julian Biereder/Ligaportal; Fotocredit: Josef Parak