Der GAK 1902 bleibt nach dem Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse sieglos. Die Hausherren kamen in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga zuhause gegen den SCR Altach nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Gäste waren bereits in der vierten Minute durch Toptorjäger Gustavo Santos in Führung gegangen. Der Ausgleich durch Christian Lichtenberger (20.) war der letzte Treffer in der einzigen Bundesliga-Partie am Sonntag, nachdem die beiden anderen Spiele aufgrund der aktuellen Unwetter-Wetterlage abgesagt werden mussten.

SCR Altach schockt den GAK früh

Altach erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach vier Minuten in Führung: Filipovic vertendelte gegen Strunz den Ball, Bähre schaltete schnell und sah Santos in den Strafraum stürmen. Der Brasilianer schnappte sich das Zuspiel, blickte auf und versenkte das Leder im langen Eck - 0:1 (4.). Zehn Minuten später wurde der Aufsteiger erstmals gefährlich: Schriebl zog aus gut 20 Metern ab, scheiterte aber an Helac, der zur Stelle war (14.).

Die Grazer blieben aktiv und bejubelten in der 20 Minute den Ausgleich: Zaizen legte ein langes Zuspiel mustergültig für Lichtenberger ab, der aus 30 Metern wuchtig abzog. Das Spielgerät drehte sich unhaltbar für Helac ins Tor - 1:1 (20.).

In weiterer Folge fanden beide Teams weitere Chancen vor, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Aufseiten der Hausherren sorgten vor allem Jacob Michael Italiano und Atsushi Zaizen immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Altacher. In der 30. Minute kam Tio Cipot nach einer Flanke zum Kopfball, verfehlte das Ziel jedoch knapp. Auf der anderen Seite versuchte der SCR Altach, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Schlussendlich ging es aber mit dem Unentschieden in die Halbzeit.

Helac rettet SCRA in der Schlussphase den Punkt

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen. Der GAK 1902 blieb weiterhin offensiv und hatte in der 54. Minute die große Chance zur Führung. Tio Cipot netzte nach einem perfekten Pass ein, doch der Treffer wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt. Der VAR bestätigte die Entscheidung von Schiedsrichter Jäger.

Die Altacher verteidigten weiterhin konzentriert und setzten auf Konter. In der 59. Minute hatte Vesel Demaku die Möglichkeit zur erneuten Führung der Gäste, sein Kopfball nach einer Ecke verfehlte jedoch knapp das Ziel. In der 71. Minute bediente Lukas Fridrikas Gustavo Santos Costa, dessen Kopfball jedoch von GAK-Torwart Jakob Meierhofer pariert wurde.

In der Schlussphase des Spiels drängte der GAK 1902 auf den Siegtreffer. Daniel Maderner fand in der 89. Minute die größte Chance der zweiten Halbzeit vor, doch Ammar Helac im Tor der Altacher zeigte eine Glanzparade und rettete seiner Mannschaft das Unentschieden. Kurz darauf scheiterte Christian Lichtenberger mit einem kraftvollen Schuss am herausragenden Helac.

Eine spielerisch gute Leistung wird leider nicht belohnt. Ein Punkt gegen den SCR Altach 💪🏻 #GAKALT #grazerak #AdmiralBL pic.twitter.com/ZRk52hN2lJ — GAK 1902 (@grazerak) September 15, 2024

Foto: GEPA/ADMIRAL