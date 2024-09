Hochwasseralarm in Oberösterreich und trotzdem rollte der Ball in der ADMIRAL Bundesliga, zumindest in Linz, wo die Hausherren nichts unversucht ließen, um das erste Linzer Stadtderby dieser Saison 2024/25 über die Bühne bringen zu können. In der sechsten Runde empfingen die Blau-Weißen den LASK mit Neo-Coach Markus Schopp an der Seitenlinie. Ein Goldtor von Ronivaldo vermasselte dann aber das Debüt des 50-jährigen Steirers.

Lässt sich hier von Simon Pirkl feiern und macht im Linzer Stadt-Derby den Unterschied aus: FC Blau-Weiß-Goalgetter Ronivaldo, der nach Rechtsflanke seines starken Landsmannes Anderson mit einer artististischen Einlage das Goldtor gegen den LASK bei strömenden Regen erzielte.

Zuerst wurde abgetastet, dann gingen die Blau-Weißen in Führung

Beide Mannschaften waren früh bemüht Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Es war viel mehr ein kontrolliertes Abtasten, als ein Energieanfall in der Anfangsphase und doch waren es dann die Blau-Weißen, welche zunehmend gefährlicher wurden. Dem LASK schmeckte das frühe Anlaufen nicht wirklich und genau eine solche Pressingsituation bescherte den Hausherren dann nach 15 Minuten auch die 1:0 Führung. Anderson über rechts mit der Flanke, welche Ronivaldo vollendete.

Mit Fortdauer wurde de LASK dann besser und kam in seiner besten Phase in der 23. Minute zur ersten ganz großen Möglichkeit. Jovicic verpasste nur knapp. Die Elf von Trainer Scheiblehner blieb ihrer Linie treu und setzte weiter auf die Devise Attacke und das ging zumeist auf.

Der LASK im Spiel von hinten raus fehleranfällig und immer wieder von den Blauen gestört. Es war die Verunsicherung der Elf von Markus Schopp, der immer wieder von Außen Anweisungen gab, sichtbar. Bis zur Pause dann keine großen Highlights mehr und so blieb es nach 45 Minuten bei der knappen 1:0 Führung für Blau-Weiß Linz.

Die zweite Hälfte hatte zu Beginn mehr Musik auf dem Klavier zu bieten und dann gleich nach 50 Minuten eine offensichtlich schwere Verletzung. LASK-Keeper Lawal, gerade wieder aus einer Pause zurück, knickte bei einem Abschlag um und musste ausgewechselt werden. Der LASK kam dann aber gestärkt aus der kurzen Unterbrechung und in der 57. Minute zur großen Möglichkeit. BW-Keeper Vitek klärte mit einer Weltklasse-Parade gegen den freien Usor.

Viele Wechsel und Unterbrechungen auf beiden Seiten spielten dann eher den Blau-Weißen in die Karten. Erst in der Schlussphase der LASK dann deutlich offensiver. Die große Chance auf die Entscheidung vergab aber Ronivaldo in der 80. Minute alleine vor Siebenhandl. Der LASK setzte alles auf eine Karte und kam im Finish dann aber doch noch zu Chancen. Der starke Vitek parierte aber auch gegen Talovierov. In der Nachspielzeit dann noch eine glatt rote Karte gegen Paul Mensah nach Foulspiel. Blau-Weiß gewinnt am Ende dank des Goldtors von Ronivaldo mit 1:0 gegen den LASK im Linzer Lokalderby.

FC Blau-Weiß Linz – LASK 1:0 (1:0)

Samstag, 14.09.2024 (19:30 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z. 5.800, SR: Harald Lechner

FC Blau-Weiß Linz: Vitek, Strauss, Mitrovic (Pasic, 69.), Ronivaldo (Schmidt, 80.), Maranda, Diabate, Briedl, S. Seidl (Mensah, 67.), Goiginger, Anderson, Pirkl. Trainer: Gerald Scheiblehner

LASK: Lawal (Siebenhandl, 54.), Bello, Ziereis, Usor, Ljubicic, Berisha, Jovicic (Diallo, 79.), Stojkovic, Tibidi (Bogarde, 54.), Smolcic (Haider, 69.), Taoui (Talovierov, 69.) Trainer: Markus Schopp

Tor: 1:0 Ronivaldo (15., Assist Anderson).

Gelbe Karten: Ronivaldo (42.), Smolcic (56.), Taoui (61.), Briedl (73.)

Rote Karte: Mensah (90+2)

