Der TSV Hartberg hat seinen ersten Saisonsieg in der ADMIRAL Bundesliga haarscharf verpasst. Die Oststeirer verspielen in der 7. Runde auswärts gegen den SK Austria Klagenfurt einen sicher geglaubten Sieg. Fillafer hatte den TSV früh in Führung gebracht, ehe Bobzien in der 69. Minute für den Ausgleich sorgte. Nach dem Ausschluss von Gkezos stellte Mijic per Elfmeter auf 1:2. Der Vorsprung hielt bis zur 96. Minute: Doppeltorschütze Bobzien verwandelte einen Strafstoß und sorgte für den Ausgleich in Unterzahl.

Abgefälschter Schuss bringt TSV Hartberg in Führung

Die Gäste aus der Oststeiermark schockten Klagenfurt bereits früh: Benjamin Markuš schickte mit einem Steilpass Justin Omoregie auf die Reise. Der konnte sich mit etwas Glück gegen Thorsten Mahrer, der nach Verletzungspause sein Comeback gab, durchsetzen und das Spielgerät in die Mitte befördern. Maximilian Fillafer kam zum Abschluss und sein Versuch landete abgefälscht im Tor der Kärntner - 0:1 (5.). Ein Tor, das dem bis dahin noch sieglosen Schlusslicht Auftrieb gab. Hartberg verbuchte in weiterer Folge mehr Spielanteile, große Torchancen blieben aber vorerst aus.

Die Oststeirer dominierten das Geschehen und ließen den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren. Austria Klagenfurt hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte nur gelegentlich durch Standardsituationen für Gefahr sorgen. Kurz vor der Halbzeitpause kamen die Hausherren besser ins Spiel, doch ein Abschluss aus spitzem Winkel wurde von Hartbergs Keeper Raphael Sallinger pariert.

Drama pur in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff intensivierten die Klagenfurter ihre Bemühungen und wurden in der 69. Minute belohnt: Ben Bobzien erzielte nach einem geblockten Schuss von Christopher Cvetko den Ausgleich zum 1:1. Dieses Tor brachte neuen Schwung in die Partie, und beide Teams suchten nun entschlossen nach der Führung.

Der entscheidende Moment folgte in der 77. Minute: Kosmas Gkezos sah nach einem Foulspiel an Donis Avdijaj die Gelb-Rote Karte und verursachte einen Elfmeter. Patrik Mijic trat an und verwandelte sicher zur erneuten Führung für Hartberg. In numerischer Überzahl schienen die Blau-Weißen nun auf dem Weg zum ersten Saisonsieg zu sein.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf und setzten alles auf eine Karte. In der 96. Minute erhielt das Pacult-Team ebenfalls einen Elfmeter, nachdem Raphael Sallinger eine Faustabwehr misslungen war. Ben Bobzien zeigte in der letzten Aktion des Spiels Nervenstärke und verwandelte sicher zum 2:2-Ausgleich. Mit diesem Treffer schnürte er den Doppelpack und sicherte seiner Mannschaft den Last-Second-Punkt.

SK Austria Klagenfurt - TSV Egger Glas Hartberg 2:2 (0:1)

Samstag, 21.09.2024 (17 Uhr), 28 Black Arena, SR: Daniel Pfister

SK Austria Klagenfurt: Spari; Gkezos, Mahrer, Robatsch; Straudi (78./Bonnah), Koch, Cvetko, Kühn (54./Jaritz); Salifou (46./Wernitznig), Bobzien; Tosevski (68./Binder)

TSV Egger Glas Hartberg: Sallinger; Heil, Wilfinger, Komposch, Pfeifer; Markus, Diarra (69./Kainz); Omoregie (83./F. Demir), Prokop (58./Hoffmann); Avdijaj, Fillafer (69./Mijic)

Tore: Bobzien (69., 96./Elfmeter) bzw. Fillafer (5.), Mijic (78./Elfmeter)

Gelbe Karten: Cvetko, Gkezos bzw. Prokop, Diarra, Avdijaj, Mijic, Hoffmann, Sallinger

Gelb-Rot: Gkezos (77.).

