Nach mehr als 23 Jahren kam es in der ADMIRAL Bundesliga wieder zum Traditionsduell der Kultklubs LASK und GAK 1902. Beide gingen in die Partie der 7. Runde der Saison 2024/25 nicht gerade siegverwöhnt. Die angeschlagenen Athletiker aus Linz mit fünf (!) Niederlagen in Folge und nur drei Punkten, resultierend aus dem Auftaktsieg in Hartberg. Die Grazer mit ordentlichen Leistungen, doch noch ohne "Dreier-Lohn". Beim Heim-Debüt vom gebürtigen Grazer Markus Schopp als LASK-Cheftrainer wollte der Vorsaisondritte unbedingt den Turnaround schaffen, legte bis zur 22. Minute ein 2:0 vor und gewann am Ende mit 4:2.

Bescherte dem LASK per Doppelpack, darunter ein Elfmetertor, nach drei Heimniederlagen die ersten Punkte in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 in der Raiffeisen Arena: Marin Ljubičić. Für den es nun mit den Linzern am Dienstag im ÖFB-Cup zur Sportunion Mauer (18 Uhr) und nächsten Samstag im Duell der Conference League-Starter in der Meisterschaft zum SK Rapid (Samstag, 17 Uhr) geht.

Comeback Kapitän Žulj, Youngster Sulzner mit Startelf-Debüt

Während Gernot Messner bei seiner Mannschaft auf die gleiche Startelf setzt wie vor einer Woche beim 1:1 daheim gegen den SCR Altach, nimmt Markus Schopp bei seinem Heim-Debüt als LASK-Cheftrainer vier Veränderungen gegenüber der 0:1-Derbyniederlage beim FC Blau-Weiß Linz vor. Für den in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgten ÖFB-Teamtorhüter Tobias Lawal (Sehnensriss im Oberschenkel) rückt Routinier Jörg Siebenhandl zwischen die Pfosten. Weiters von Beginn an neu dabei: Melayro Bogarde, BL-Startelf-Debütant Maro Sulzner (bisher vier Kurzeinsätze nach Einwechslung im Frühjahr 2022 unter dem damaligen LASK-Trainer Andreas Wieland) und Robert Žulj.

Der 32-jährige Welser mit seinem Comeback, nachdem der Routinier wegen seinem Nasenbeinbruch drei Spiele fehlte. Im Training noch mit "Maske", heute im Spiel ohne, sieht Robert Žulj beim in der bisherigen Saison nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden LASK einen verhaltenen Beginn mit fehlender Präzision in der Offensive. "Das Fundament muss ein, sehr präsent zu sein", fordert Schopp bei Sky vor der Partie von seinen Schützlingen, während Gäste-Trainer Messner einen "mutigen Auftritt" von den heute blau-bedressten Rotjacken sehen will und kein reines Beschränken auf die Defensive.

Linksverteidiger Italiano mit dem Vorstoß und diagonaler Hereingabe - Schlussmann Siebenhandl sicher (10.). Dann Italiano links hinten mit dem Stellungsfehler, Usor eilt davon, bringt den Ball scharf vor das Tor, Milos Jovičić rettet in höchster Not (11.). Nach dem anschließenden Cornerball von Žulj verfehlt der aufgerückte Innenverteidiger Hrvoje Smolčić per Kopfball den langen Pfosten (11.).

Berisha & Žulj "zaubern" beim Führungstor - Grazer nur in Zuschauerrolle

Dann unterstreicht Robert Žulj seine große Bedeutsamkeit für den LASK, fädelt das Führungstor ein. Marke Extraklasse und aus der Fußball-Feinkostabteilung. Auf engsten Raum zentral am Sechzehner doppelter Doppelpass mit Valon Berisha, der sich dann per Haken gegen Michael Lang gekonnt Freiraum verschafft und staubtrocken ins kurze Eck vollendet - 1:0 (14.).

Machte Michael Lang beim Gegentor eine ungute Figur, folgt vom 26-jährigen Rechtsverteidiger wenig später auch noch der unglückliche Kontakt gegen George Bello, der zu Fall kommt. Strittige Szene! Es folgt der VAR-Check, ehe Referee Julian Weinberger auf den Punkt zeigt und Marin Ljubičić den Foulelfmeter zum 2:0 verwandelt (22.).

Vucic bringt mit abgefälschtem Anschlusstreffer GAK zurück ins Spiel

Der Aufsteiger schüttelt sich kurz, ist keineswegs geschockt und ja erprobt bei Rückständen. Die "Comebacker der Liga" beweisen Moral, inszenieren nach langem Diagonalpass aus dem Mittelkreis einen fein vorgetragenen Angriff über links mit Cipot und Italiano, der excellent durchsteckt auf Romeo Vucic.

Der 21-jährige Leihspieler von der Wiener Austria mit dem Rechtsschuss aus der Drehung von halblinks, Hrvoje Smolčić fälscht unhaltbar ab für Schlussmann Siebenhandl (31.). Beflügelt vom Anschlusstor ist Romeo Vucic kurz darauf wieder in Abschluss-Aktion, doch Siebenhandl hat den Ball im kurzen Eck (33.). Offene Partie! Halbzeit!

"Slapstick-Tor" beschert GAK nach Wiederbeginn schnelles Ausgleichstor

Halbzeit zwei beginnt mit einer kuriosen Szene, die den GAK allerdings jubeln lässt. Cibot setzt sich gegen den zu passiven Bogar durch, Linksflanke an die zweite Stange, Berisha verpasst den Ball, ehe Lichtenberger irgendwie mit dem Oberkörper dran kommt...im kurzen Eck findet das Spielgerät im "Sandwich" zwischen Berisha und Pfosten, Zaizen auch noch dran, den Weg hinter die Linie.

Nach erneutem VAR-Check wird der Treffer gegeben: 2:2. Wieder mal haben die Rotjacken einen 0:2-Rückstand wettgemacht, betretene Mienen beim LASK dagegen. Die Linzer kassieren gleich zwei kuriose Gegentore an diesem Samstag und geben den 2:0-Vorsprung aus der Hand.

Doch die Schopp-Schützlinge melden sich schnell zurück. Smolčić mit dem diagonalen Flugball aus dem Mittelkreis nach rechts auf den eingewechselten Filip Stojković, der sich durchsetzt und blitzsauber quer legt für Marin Ljubičić, der bei seinem Doppelpack aus Nahdistanz nurmehr einzuschieben braucht - 3:2 (64.).

Unterhaltsame, interessante Partie, mit jeder Menge Spannung in der Schlussviertelstunde. Die Gäste bäumen sich auf, doch der LASK lässt nichts mehr anbrennen, erzielt nach Konter sogar noch durch "Joker" Taoui den 4:2-Endstand und bringt die ersten Heimpunkte der Saison ins Ziel. Während der GAK 1902 weiter auf den ersten Saisonsieg zu warten hat und in einer Woche Austria Klagenfurt empfängt.

ADMIRAL Bundesliga, Runde 7

LASK vs. GAK 1902, 4:2 (2:1)

Samstag, 21. September 2024, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 13.000; SR: Julian Weinberger/Wien

LASK (4-2-3-1): Siebenhandl - Bogarde (57. Stojković), Ziereis, Smolčić, Bello - Sulzner (57. Talovierov), B. Jovičić - Usor, Žulj (K, 66. Entrup), V. Berisha (57. Taoui) - Ljubičić (81. Renner). Trainer: Markus Schopp.

GAK 1902 (4-2-3-1): Meierhofer - Lang (77. Maderner), M. Jovičić (K), Filipovic, Italiano (66. Rosenberger) - Schriebl (90.+2 M. Gantschnig), Dressel - Zaizen (66. Frieser), Lichtenberger (66. Cheukoua), Cipot - Vucic. Trainer: Gernot Messner.

Torfolge: 1:0 V. Berisha (14., Assist Žulj), 2:0 Ljubičić (22., Foulelfmeter), 2:1 Vucic (31., Italiano). 2:2 Lichtenberger (51., Cibot), 3:2 Ljubičić (64., Stojković). 4:2 Taoui (90.+6, Entrup).

Gelbe Karten: B. Jovičić (45.+1, taktisches Foulspiel), Bello (58., Foulspiel), Talovierov (70., Foulspiel) / Schriebl (88., SR-Kritik), Spirk (GAK-Co-Trainer, SR-Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at