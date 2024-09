Die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga brachte unter anderem das Duell zwischen dem SCR Altach und dem FC Blau-Weiß Linz. Für die Hausherren ging es gegen das Überraschungsteam der bisherigen Saison nach zuletzt drei sieglosen Partien wieder um einen „Dreier“. Die Linzer dagegen reisten nach einem 1:0 Derbysieg gegen den LASK und als Tabellenvierter mit breiter Brust ins Ländle und übernehmen am Ende nach einem knappen 1:0-Sieg - dem ersten Saisondreier in der Fremde - sogar mindestens bis morgen die Tabellenführung.

Machte wieder mal den Unterschied aus: Torgarant Ronivaldo, der im fünften Spiel in Folge scorte und mit nunmehr sechs Treffern in der Torschützenliste mit Gustavo Santos vom SCR Altach die Führung übernimmt.

Kampfstarke Partie von Beginn an

Bei idealen äußeren Verhältnissen war es dann die erwartet intensive Partie mit vielen Zweikämpfen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften ließen sich zu Beginn auch kaum aus der Reserve locken und setzten viel auf Kontrolle. Die beste Gelegenheit in der Anfangsphase fanden die Hausherren um die 20. Minute vor. Zwei Mal musste Keeper Andreas Lukse, welcher heute für den verletzten Radek Vitek von Anfang an spielte, in Bedrängnis klären.

Vieles lief bei den Vorarlbergern über Torjäger Gustavo Santos! FC Blau-Weiß Kapitän Strauss füllte seine Rolle als Gegenspieler des Brasilianers aber sehr gut aus und konnte sich in den Duellen zumeist durchsetzen. Seine Mannschaft hatte dafür aber in der Offensive so ihre Probleme - von Durchschlagskraft war man da weit entfernt.

Gegen Ende der ersten Halbzeit versuchte die Elf von Joachim Standfest dann höher zu stehen und die Linzer unter Druck zu setzen. Zu ungenau aber in vielen Situationen und so blieb die erste Hälfte torlos.

Paukenschlag durch Ronivaldo nach Seitenwechsel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gleich der Paukenschlag. Ronivaldo vollendete einen Konter in seiner saubtrockenen Manier mit platziertem Rechtsschuss ins rechts Eck aus 16 Metern und stellte auf 1:0 für die Gäste. Der SCR Altach rang dann um eine Reaktion, doch die Linzer blieben in der Defensive sattelfest. Das Tor tat dem Spiel aber in jedem Fall gut - der SCRA wurde offensiver und das brachte der Elf von Gerald Scheiblehner Räume. Immer wieder Kontermöglichkeiten, die aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden. In der 71. Minute vergab der eingewechselte Schmidt aus genau einer solchen Situation.

Die Vorarlberger fanden einfach kein Rezept gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Oberösterreicher. Auf der Gegenseite hielt Keeper Helac seine Mannschaft mit zwei Paraden gegen Schmidt und Diabate noch im Spiel.

In der Schlussphase gab es dann keine großen Aufreger mehr. Die Stahlstädter brachten das 1:0 über die Ziellinie und können sich mit dem ersten Auswärtssieg der Saison sensationell zwischenzeitlich sogar an die Tabellenspitze katapultieren.

Mit einem 0:1 trennen wir uns von Blau-Weiß Linz.



Kopf hoch! Nächste Woche geht es in Hartberg weiter. #ALTBWL pic.twitter.com/DKe0daQJE2 — SCR Altach (@SCRAltach) September 21, 2024

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz 0:1 (0:0)

Samstag, 21.09.2024 (17:00 Uhr), Cashpoint Arena (Altach), Z: 5.200, SR: Arnes Talic

SCR Altach: Helac; Estrada (Fridrikas, 70.), Gugganig, Koller, Ingolitsch, Jäger Bähre, 61.), Demaku (Kameri, 70.), Quedraogo, Fadinger (Kronberger, 46.), Santos, Bahloul (Strunz, 61.). Trainer: Joachim Standfest

FC Blau-Weiß Linz: Lukse; Mitrovic (Pasic, 86.), Maranda, Strauss (Wallner, 68.), Pirkl, Briedl, Diabate, Anderson, Goiginger, Ronivaldo (Dobras, 81.), Seidl (Schmidt, 68.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tor: 0:1 Ronivaldo (47., Assist S. Seidl)

Gelbe Karten: Bahloul (19.), Strunz (62.), Kronberger (67.), Demaku (69.), Schmidt (72.), Bähre (73.), Anderson (90.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL