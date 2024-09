"Mund abputzen und weiter"...nach der Auftakt-Niederlage in der Champions League am Donnerstag stand für Meister SK Puntigamer Sturm Graz am heutigen Sonntag wieder ADMIRAL Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Im tabellarischen Topspiel des vor dieser 7. Runde Spitzenreiters gegen den Tabellendritten Wolfsberger AC wollten die Steirer ihre makellose Heimbilanz (3 Sp. = 3 S) prolongieren. Doch die Wölfe im Flow, wollten nach dem 5:1-Auswärts-Coup beim LASK vor Wochen den nächsten landen und überraschten in Graz-Liebenau mit einem 3:0-Triumph.

Adis Jasic (l.) war einer der Aktivposten bei den Wolfsbergern und legte vor dem 2:0 für Traumtorschütze David Atanga auf. Nach dem 5:1-Sieg am 1. September beim LASK überrascht das Kühbauer-Kollektiv auch mit einem Coup bei Double-Gewinner SK Sturm Graz und erobert zwischenzeitlich die Tabellenführung. Der SK Rapid kann im 17 Uhr-Spiel im Wiener Derby im Falle eines Sieges noch am Kühbauer-Team vorbeiziehen.

Billiges Grazer Gegentor zur Gästeführung

Bereits in der 20. Minute konnte der Wolfsberger AC das erste Mal jubeln. Thierno Ballo nutzte einen kapitalen Fehler und Ballverlust von Kiteishvili am Grazer Sechzehner und schob den Ball souverän zum 1:0 ins Netz. Der SK Sturm versuchte daraufhin, das Spiel zu dominieren und erarbeitete sich mehrere Chancen. Die Grazer hatten viel Ballbesitz und versuchten immer wieder, über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Tomi Horvat und Mika Biereth waren dabei oft im Mittelpunkt der Angriffsbemühungen, aber die gut stehende Abwehr des WAC sowie Torwart Nikolas Polster ließen keinen Treffer zu.

In der 43. Minute gab es eine strittige Situation, als WAC-Kapitän Baumgartner Biereth klar foulte, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Freistoß.

Gegen den Meister war WAC Meister der Effizienz

In der zweiten Halbzeit erhöhte Sturm Graz den Druck weiter. Die "Schwoazn" setzten die Wolfsberger Abwehr kontinuierlich unter Druck, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 63. Minute hatte Biereth eine vielversprechende Chance, doch sein Schuss wurde von Keeper Polster abgewehrt. Auch ein starker Angriff über Tomi Horvat endete ohne Tor, da der Schiedsrichter ein Handspiel sah und abpfiff.

Das Kühbauer-Team zeigte sich weiterhin effizient und erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. David Atanga wurde von Adis Jasic perfekt in Szene gesetzt und schoss unhaltbar ein. Die Steirer versuchten weiterhin alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Rechtsverteidiger Gazibegovic und Spielmacher Kiteishvili konnten sich in der 87. Minute gut durchsetzen, doch auch hier blieb der Torerfolg aus.

In der 90. Minute besiegelte Joker Erik Kojzek endgültig das Schicksal der Grazer. Nach einem kurz abgespielten Eckball lief der WAC-Youngster an der Toraußenlinie entlang und schloss eiskalt ins kurze Torhüter-Eck zum 3:0-Endstand ab.

Der WAC gegen den Meister heute Meister der Effizienz im Abschluß.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz vs. RZ Pellets WAC 0:3 (0:1)

Sonntag, 22. September 2024, 14:30 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 15.032; SR: Markus Hameter

Torfolge: 0:1 Ballo (20.), 0:2 Atanga (72.), 0:3 Kojzek (90.+4).

