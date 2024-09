Zulj-Gala: Abgebrühter LASK nimmt Hürde Sportunion Mauer

Sportunion Mauer und LASK Linz trafen im Nachtragsspiel in der zweiten UNIQA-ÖFB-Cup-Runde aufeinander. Damit hieß es Regionalliga Ost gegen ADMIRAL Bundesliga. Das Spiel war zum ursprünglichen Termin verschoben worden. Die Gastgeber wollten sich so teuer wie möglich verkaufen. Trotz guter Leistung lagen die Wiener aber bereits zur Pause mit 0:2 zurück. Ein schnelles Tor nach der Pause entschied die Partie endgültig zugunsten der Linzer, die am Ende 4:0 gewinnen konnten. Unterschiedsspieler war Robert Žulj mit seinem Triplepack. Damit steht der LASK zum elften Mal in Folge im Achtelfinale des Cups.

Robert Žulj drehte auf und sorgte mit seinem Triplepack zeitig für einen komfortablen 3:0-Vorsprung des LASK beim Drittligisten Sportunion Mauer.

LASK abgebrüht

Dabei haben die Gastgeber die erste Chance. Artem Gromov, der 34-jährige, routinierte Ukrainer, gleichzeitig einziger Legionär in den Reihen der Sportunion Mauer, zieht gleich mal mit viel Engagement von rechts zur Mitte und lässt einen ersten Flachschuss in Richtung kurzes Eck los - Gäste-Torhüter Jörg Siebenhandl ist zur Stelle.

Auch in weiterer Folge ist der Klassenunterschied nicht wirklich zu merken. In der 14. Minute die Riesenchance für den Außenseiter auf den Führungstreffer. Nach einem phänomenalen Heber aus dem Halbfeld taucht Marco Elbl auf links hinter der LASK-Abwehr auf, die in dieser Szene nicht im Bilde ist, und versucht nochmals querzulegen für Philip Kurz, der an der zweiten Stange einen Tick zu spät kommt und die Kugel nicht ins leere Tor zu drücken vermag.

Die Oberösterreicher machen es da besser: Sascha Horvath, zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga zwei Spiele gesperrt, nimmt auf der rechten Seite Tempo auf, behauptet sich dort stark und spielt die Kugel von der Grundlinie perfekt flach in den Rückraum zu Robert Žulj, der aus zehn Metern mit all seiner Klasse nur mehr dankend einzuschieben braucht - 0:1 (19.). In der Folge können die Linzer das Spiel beruhigen und es sollte nicht lange dauern, ehe das Schopp-Team den zweiten Treffer erzielt.

Ähnliches Muster wie beim Führungstor, nur diesmal spiegelverkehrt über die linke Seite - Adil Taoui legt aus dem Zentrum per Steilpass ab für George Bello auf der Außenbahn, welcher mit Speed in die Box eindringt, aufschaut und querlegt für Robert Žulj, der souverän aus dem Rückraum flach einnetzt zum 0:2 (37.).

Dritter Treffer vom LASK-Kapitän nach Seitenwechsel

Gleich nach Wiederbeginn ist die Partie entschieden. LASK-Kapitän Žulj lässt nach einem hohen Ballgewinn den Abwehrspieler per Haken aussteigen und trifft dann abgebrüht von halblinks in der Box ins lange Eck. In der 69. Minute fällt auch noch das vierte Tor für den Bundesligisten: Über rechts bleiben die Gäste hartnäckig, erlangen die Kugel per unnachgiebigem Nachsetzen - über einen von Tomas Franco Tavares forcierten Pressball kommt das Runde zu Adil Taoui, der per strammen Schussball von halbrechts im 16er ins kurze Eck trifft und mühelos auf 0:4 stellt.

Und das ist es dann auch gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und der LASK jubelt verdientermaßen über den Aufstieg.

Sportunion Mauer - LASK Linz 0:4 (0:2)

Dienstag, 24.09.2024 (18 Uhr), Stadion Himberg, Z: 1000, SR: Samuel Sampl

Sportunion Mauer: Vollhofer - Touray, Ilic, Necina, Brunner - Giacomo (Langbrucker, 59.), Kurz (Ivic, 59.), Kindig (K) - Elbl (Ruiss, 81.), Sprinzer (Hentschel, 71.), Gromov (Zadrazil, 71.). Trainer: Hannes Friesenbichler

LASK: Siebenhandl - Bello (Renner, 45.), Talovierov, Ziereis (Tavares, 45.), Stojkovic - Zulj (K) (Cisse, 59.), Jovicic, Horvath - Usor (Tibidi, 45.), Ljubicic, Taoui. Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Zulj (19.), 0:2 Zulj (37.), 0:3 Zulj (55.), 0:4 Taoui (69.)

