Der SK Sturm Graz muss sich nach einer turbulenten Partie in Wien-Favoriten mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Der amtierende Meister hatte im Nachtragsspiel der 6. Runde in der ADMIRAL Bundesliga bis zur 53. Minute gegen den FK Austria Wien alles im Griff, ehe ein Doppelausschluss (Karic und Jatta sahen Gelb-Rot) die Veilchen zurück ins Spiel brachte. Damit verpasst Sturm den Sprung an die Tabellenspitze. Die Austria liegt mit neun Zählern auf Platz sechs.

Rassige erste Halbzeit mit klaren Vorteilen für Sturm

Nachwirkungen vom verlorenen Derby waren bei der Austria keine zu merken: Vielmehr starteten die Veilchen mit viel Schwung und Aktivität ins Spiel. Nik Prelec kam nach einer Tempoeinlage auf der linken Seite zum Abschluss, doch sein Versuch rutschte ihm entscheidend über den Rist (9.). Kurz darauf kam Böving nach einer Jatta-Kopfballablage völlig freistehend zum Schuss, doch sein Halbvolley rauschte knapp über den Kasten von Radlinger (11.).

13 Minuten später machte es der Däne besser: Barry verschätzte sich bei einem hohen Ball im Mittelfeld, Böving nahm Fahrt auf und wurde bis zur Strafraumgrenze nicht entscheidend attackiert. Schlussendlich fasste sich der 21-Jährige ein Herz und knallte den Ball unhaltbar ins linke untere Eck - 0:1 (24.). Zu diesem Zeitpunkt übernahmen die Grazer auch wieder die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga.

Sturm hatte die Partie mittlerweile völlig im Griff und hätte nach einer halben Stunde schon 2:0 führen können, doch Radlinger war bei einem Karic-Hammer aus der Distanz auf dem Posten (30.). Die Grazer blieben weiter am Drücker und erhöhten kurz vor der Pause auf 2:0. Amady Camara kam nach einem Ballgewinn von Yalcouye an die Kugel und gab diesen überlegt an seinen Landsmann aus Mali zurück. Der wiederum bediente Seedy Jatta, der sich im Eins gegen Eins mit Randlinger durchsetzte und zum 0:2 einnetzte (41.).

Sturm-Schock: Zwei frühe Ausschlüsse stellen Spiel auf den Kopf

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Rückschlag für die Grazer: Karic kam zu spät in einen Zweikampf mit Ranftl und sah nur fünf Minuten nach seiner ersten gelben Karte Gelb-Rot (53.). Und es kam noch schlimmer für den Meister: Jatta traf Barry mit den Stollen am Oberschenkel und auch er hatte bereits Gelb gesehen. Referee Altmann schickt auch ihn mit Gelb-Rot unter die Dusche (57.). Und die Veilchen nützten die numerische Überlegenheit schnell: Vinlöf kam nach einer Flanke von Barry zum Kopfball und ließ Sturm-Goalie Scherpen keine Chance - 1:2 (60.).

Die Austrianer drängten nun auf den Ausgleich und wurden in der 74. Minute belohnt. Dominik Fitz schlug eine Ecke von rechts, die Lucas Galvao per Kopf zum 2:2 im Netz unterbrachte. In der Schlussphase verteidigte Sturm Graz leidenschaftlich und mit aller Kraft, um den Punkt über die Zeit zu retten, während die Hausherren den Siegtreffer suchte. Barry und der eingewechselte Raguz hatten noch gute Gelegenheiten, doch der Grazer Torhüter Kjell Scherpen konnte mehrfach retten. Trotz intensiver Bemühungen der Veilchen blieb es beim 2:2.

FK Austria Wien - SK Sturm Graz 2:2 (0:2)

Mittwoch, 25.09.2024 (18:30 Uhr), Generali-Arena, SR: Walter Altmann

Austria: Radlinger; Vinlöf (64./Wiesinger), Galvao, Dragovic, Ranftl; Fischer (64./Wels), Barry; Gruber (68./Raguz), Fitz, Malone (84./Cristiano); Prelec

Sturm: Scherpen; Gazibegovic, Geyrhofer, Lavalee, Karic; Gorenc-Stankovic, Kiteishvili (80./Horvat); Yalcouye (61./Chukwuani), Böving (75./Biereth); Jatta, Camara (61./Aiwu)

Tore: Vinlöf (60.), Galvao (74.) bzw. Böving (24.), Jatta (41.)

Gelbe Karten: Vinlöf, Barry, Fischer, Fitz bzw. Jatta, Karic, Gazibegovic

Gelb-Rot: Karic, Jatta

Spielfilm im Liveticker

Fotos: Josef Parak