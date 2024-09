Kultklub Wiener Viktoria traf in Runde zwei des ÖFB Cups auf Vizemeister Red Bull Salzburg und am heutigen Mittwoch konnte die Partie nun auch endlich ausgetragen werden. Die Heimelf von Trainer Toni Polster vergeigte den Ligastart komplett und belegt aktuell in der RL-Ost den 16. und somit letzten Tabellenplatz. Auch bei den Bullen aus Salzburg läuft es aktuell nicht ganz rund. In der Liga rangieren die Bullen (mit weniger Spielen) auf Platz fünf und auch in der Champions-League gab es zum Auftakt eine Niederlage in Prag. Die Salzburger ließen aber heute dank eines Blitzstarts am Ende mit einem 4:0 Sieg keine Zweifel aufkommen.

Blitzstart der Salzburger sorgte früh für klare Verhältnisse

Der Vizemeister ließ sich dann auch hier in Stockerau nicht zwei Mal bitten und ging gleich mit der ersten Aktion mit 1:0 in Führung. Weiter Ball über die rechte Seite – Morgalla mit der Vorarbeit und Gourna-Douath mit der Vollendung aus rund 14 Metern. Nur wenige Augenblicke später musste Keeper Matthias Sadilek schon ein zweites Mal hinter sich greifen. Diesmal ging es über links und Nene, im Zentrum fixierte Baidoo im zweiten Versuch das 2:0 bei seinem Startelfdebüt. Auch im weiteren Verlauf machten die Salzburger mit Powerplay weiter!

Der Regionalligist überfordert und permanent unter Stress und dann in der 14. Minute auf einmal doch mit der großen Möglichkeit auf den Anschlusstreffer – Vozenilek brachte das Leder aber freistehend nicht an Alex Schlager vorbei - es hätte der Partie sicher gut getan. Fortan blieben die Bullen zwar spielbestimmend, der ganz große Druck war aber nicht mehr am Kessel. In der 34. Minute hatten die Wiener Glück, als eine abgefälschte Baidoo-Flanke an der Querlatte landete und kurz vor der Pause war es erneut der 18-jährige, welcher den dritten Treffer auf dem Fuß hatte.

Auch im zweiten Abschnitt ließ der Vizemeister keine Zweifel aufkommen

Mit der komfortablen 2:0 Führung ging es wenig später auch in die Kabinen. Dort versuchte Toni Polster den Underdog noch einmal aufzurichten – doch die Bullen ließen auch im zweiten Abschnitt keine Zweifel aufkommen. Zu stark die Dominanz der Elf von Pep Ljinders. Das 3:0 war nur eine Frage der Zeit und nach rund einer Stunde war es auch passiert. Nach einer Hereingabe von Neuzugang Clark, konnte Sinner nicht mehr klären und traf ins eigene Tor. In dieser Tonart ging es dann auch weiter. In Minute 66 erhöhte der erst wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Karim Konate, nach Vorarbeit von Blank, auf 4:0.

Die Luft war komplett heraußen. Die Partie mündete dann in ein lockeres Trainingsspielchen, was den Salzburgern, welche wichtige Aufgaben vor der Brust haben, nicht ungelegen kam. Die Elf von Toni Polster kämpfte aber bis zum Schluss - dem Regionalligsten konnte man nichts nachsagen und so gab es auch immer wieder aufmunternden Applaus von den rund 2.500 Besuchern.

Am Ende blieb es beim ungefährdeten 4:0 Erfolg für den Vizemeister, der damit im Cup eine Runde aufsteigt.

Wiener Viktoria – FC Red Bull Salzburg 0:4 (0:2)

Mittwoch, 25.09.2024 (18:00 Uhr), Stadion Alte Au (Stockerau), Z: 2.500, SR: Markus Greinecker

Torfolge: 0:1 Gourna-Douath (1.), 0:2 Baidoo (2.), 0:3 Sinner (ET, 60.) 0:4 Konate, 66.)

Gelbe Karten: Sinik (51.), Capaldo (57.), Blank (62.), Sahanek (66.), Seidl (69.)

Wiener Viktoria: Sadilek, Sahanek (Yalovenko, 73.), Grozdic, Kasnmüller, Vozenilek, Sinner, Sinik (Friz, 73.), Jovanovic (Seidl, 60.), Ruziczka (Staudinger, 60.), Rotter, Bangai (Loffler, 60.) Trainer: Toni Polster

FC Red Bull Salzburg: Schlager, Blank (Gloukh, 78.), Morgalla (Daghim, 64.), Piatkowski, Dedic (Okoh, 64.), Capaldo, Clark, Gourna-Douath, Dorgeles, Ratkov (Konate, 65), Baidoo Trainer: Pep Ljinders

Foto: RBS via Getty