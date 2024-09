Der FC Red Bull Salzburg hatte in der achten Runde der ADMIRAL Bundesliga den FK Austria Wien zu Gast. Während die Bullen unter der Woche erfolgreich im ÖFB-Cup unterwegs waren, erreichten die Violetten am Mittwoch ein 2:2-Remis vs. Doublesieger SK Sturm Graz. Die Roten Bullen feierten schlussendlich einen 2:0-Heimsieg (1:0).





Nach dem Remis gegen die WSG Tirol am vergangenen Wochenende gab es bei den Mozartstädtern wieder etwas zu jubeln

Gloukh sorgt für verdiente Salzburger Pausenführung

Schon in den ersten Minuten des Spiels legte Austria Wien einen mutigen und spielfreudigen Auftritt hin. Abubakr Barry und Nik Prelec sorgten für die ersten Offensivaktionen der Gäste, jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 9. Minute kam es dann zu einer Schlüsselszene: Abubakr Barry trat Dorgeles Nene im Strafraum unglücklich auf den Fuß – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Oscar Gloukh trat zum Elfmeter an und verwandelte souverän ins linke untere Eck – 1:0 für Red Bull Salzburg.

Nach dem Führungstor kontrollierten die Salzburger das Spielgeschehen. Die Austria versuchte weiterhin, Nadelstiche zu setzen, doch die Defensive der Roten Bullen stand sicher. Maurice Malone und Dominik Fitz hatten Gelegenheiten für die Gäste, scheiterten jedoch an der Präzision im Abschluss. In der 39. Minute hätte Malone beinahe den Ausgleich erzielt, doch Salzburgs Keeper Janis Blaswich verhinderte dies mit einer starken Parade.vIn den letzten Minuten der ersten Halbzeit hatte Salzburg noch einige vielversprechende Angriffe. Dorgeles Nene und Nicolas Capaldo kamen zu Abschlüssen, die jedoch entweder von der Wiener Defensive geblockt wurden oder ihr Ziel verfehlten. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0 für Salzburg ging es in die Halbzeitpause.

Austria kommt nicht mehr zum Ausgleich - Bullen machen "Deckel drauf"

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten sich ein offenes Duell. Die Salzburger drängten auf das zweite Tor, während die Austria auf den Ausgleich hoffte. In der 55. Minute zwang Amar Dedic Austrias Torhüter Samuel Sahin-Radlinger mit einem Schuss aus der Distanz zu einer Parade. Kurz darauf hatte Karim Konate eine gute Möglichkeit, doch sein Abschluss ging knapp über das Tor. Die Mozartstädter dominierten weiterhin das Spielgeschehen, konnte jedoch zunächst keine klaren Chancen in Tore ummünzen. Die Violetten verteidigten hingegen mit viel Einsatz und setzten auf gelegentliche Konter. In der 72. Minute hatte Blank eine gute Kopfballchance nach einer Ecke von Gloukh, doch der Ball wurde geblockt.

In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber nochmals den Druck. Konate verpasste nur knapp das 2:0, als er eine Freistoß-Variante per Volley über das Tor setzte (85.). Doch in der 89. Minute machte Oscar Gloukh endgültig alles klar. Mit einem herrlichen Distanzschuss aus etwa 20 Metern traf der 20-jährige Israeli präzise ins rechte untere Eck – 2:0 für Red Bull Salzburg und schnürte damit seinen Doppelpack. Die letzten Minuten der Nachspielzeit verstrichen dann ereignislos und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 93 Minuten. Mit diesem verdienten 2:0-Erfolg festigten die Roten Bullen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga und gingen gestärkt aus diesem wichtigen Heimspiel hervor.

Wichtige 3️⃣ Punkte eingesackt – die Fortsetzung folgt am Dienstag! 🔥👊 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 28, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

FC Red Bull Salzburg vs. FK Austria Wien 2:0 (1:0)

Samstag, 28.09.2024, 17:00 Uhr, Red Bull Arena Salzburg, Z: 10.000, SR: Alan Kijas/Niederösterreich.

Torfolge: 1:0 Gloukh (10.), 2:0 Gloukh (88.).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty