Der SK Rapid ging als Tabellenführer ins Traditionsduell der achten Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen den LASK. Unter der Woche qualifizierten sich beide Mannschaften erfolgreich für das Achtelfinale des ÖFB-Cups. Die Hütteldorfer waren in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen, die Athletiker machten zuletzt mit zwei Siegen wieder einen kleinen Schritt aus der Krise. Am Ende endete dieses chancenarme Topspiel mit einem 1:1-Remis (1:0).

Beide Fangruppen sorgten vor dem Anpfiff für sehenswerte Choreografien

Burgstaller sorgt mit erstem Liga-Treffer für Halbzeitführung

Die Partie begann mit viel Ballbesitz für die Gastgeber aus Wien, die sich früh Vorteile erarbeiteten. Bereits in der Anfangsphase versuchte Rapid über die Seiten Druck aufzubauen, doch die Defensivabteilung des LASK hielt zunächst stand. In der 10. Minute verzeichnete aber der LASK den ersten Torschuss, doch Marin Ljubicic konnte die Hereingabe von George Bello nicht verwerten. Rapid blieb weiterhin das aktivere Team und wurde in der 28. Minute mit dem Führungstreffer belohnt. Nach einer unzureichenden Klärung von Maksym Talovierov flankte Bendeguz Bolla von der rechten Seite in den Strafraum, wo Guido Burgstaller per Kopfball sein erstes Liga-Tor in dieser Saison erzielte und die Hütteldorfer mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor gab den Wienern weiter Auftrieb, und sie dominierten das Geschehen bis zur Halbzeitpause.

In den Schlussminuten der ersten Halbzeit hatte Rapid weitere Chancen, die Führung auszubauen. Guido Burgstaller scheiterte jedoch unter anderem im Eins-gegen-eins an LASK-Torhüter Jörg Siebenhandl. Somit ging es in einer ziemlich chancenarmen Partie mit einem verdienten 1:0 für Rapid in die Kabinen.

LASK-Blitzstart in zweite Hälfte sorgt für Remis

Die Linzer kamen entschlossen aus der Kabine und glichen bereits in der 47. Minute aus. Ein Abstimmungsfehler in der Rapid-Abwehr ermöglichte Valon Berisha, den Ball auf Robert Zulj abzuspielen, der aus der Drehung zum 1:1 in die linke Ecke traf. Dieser schnelle Ausgleich veränderte kurzerhand das Spiel und der LASK übernahm nun mehr Ballbesitz, während Rapid sich in die Defensive gedrängt sah. Schließlich schaffte es Rapid jedoch, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Die Hütteldorfer erhöhten den Druck und kamen immer wieder zu gefährlichen Aktionen über die Flügel. Guido Burgstaller war in der 78. Minute dem erneuten Führungstreffer nahe, doch sein Schuss traf nur die Innenstange.

Der eingewechselte Nikolaus Wurmbrand sorgte in der 83. Minute mit seinem Tempo für Gefahr, doch sein Schuss vor Keeper Siebenhandl ging knapp am rechten Pfosten vorbei. In den letzten Minuten des Spiels war es dann erneut Burgstaller, der beinahe den Siegtreffer erzielte, doch sein Versuch wurde geblockt. Kurz vor Schluss hätte es für Rapid einen Freistoß aus aussichtsreicher Position geben müssen, als Valon Berisha Bolla zu Fall brachte, doch der Pfiff blieb aus. In der Nachspielzeit gab es keine zwingenden Tormöglichkeiten mehr und so trennten sich die beiden Traditionsvereine mit einem 1:1-Unentschieden.

Schlusspfiff. Wir müssen den ersten Punktverlust heuer in einem Bundesliga-Heimspiel hinnehmen. 😕



📸 Andi Graf

____________________

⏱ FT‘ | ℹ #SCRASK 1:1 |#SCR2024 #skrapid pic.twitter.com/atiUQywTOp — SK Rapid (@skrapid) September 28, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

SK Rapid vs. LASK 1:1 (1:0)

Samstag, 28.09.2024, 17:00 Uhr, Allianz Stadion Wien, Z: 21.300, SR: Christopher Jäger/Salzburg.

SK Rapid (4-4-2): Hedl - Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Bolla - Seidl, Sangare, Grgic, Schaub (61. Jansson (81. Lang)) - Beljo (81. Wurmbrand), Burgstaller. Trainer: Robert Klauß.

LASK (4-2-3-1): Siebenhandl - Bello, Talovierov, Ziereis, Stojkovic - Jovicic (70. Bogarde), Horvath - Berisha, Zulj (82. Mustapha), Usor - Ljubicic (70. Entrup). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 1:0 Burgstaller (27.), 1:1 Zulj (47.).

Gelbe Karten: Raux-Yao (86., Kritik) bzw. Ljubicic (51., Kritik), Stojkovic (59., Foul).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Ligaportal.at