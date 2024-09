In der achten Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Überraschungsteam FC Blau-Weiß Linz und dem amtierenden Meister SK Sturm Graz. Die Oberösterreicher bilanzieren bislang mit vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf Platz drei – zuletzt gelang gegen den LASK und Altach jeweils ein 1:0 Erfolg. Auch die Grazer halten aktuell bei 13 Punkten – kamen jedoch gegen den WAC mit 0:3 unter die Räder und holten im Nachtrag gegen die Wiener Austria nach zwei Ausschlüssen noch ein respektables 2:2. Am Ende jubelten die Gäste in der Stahlstadt über einen 2:1-Auswärtssieg!

Innenverteidiger Manuel Maranda scheiterte Lastminute an der Querlatte, wodurch die Blau-Weißen nur haarscharf den späten Ausgleich und Punktgewinn verpassten.

Biereth trifft per Abstauber, Goiginger besorgt 1:1 - Schock für Sturm vor der Pause

Auf dem Platz dann zu Beginn viel Musik und Zweikämpfe. Auch wenn die großen Möglichkeiten nicht dabei waren, bot sich eine sehr interessante Partie. Beide Mannschaften packten mit offenem Visier an und in der 18. Minute gingen die Gäste in Führung. Yalcouye kam mit viel Tempo durch die Mitte, scheiterte zunächst an der Querlatte, doch Biereth war im zweiten Versuch mit dem 1:0 erfolgreich. Zu viele Fehlpässe – die Linzer haderten etwas mit sich selbst und waren nicht wirklich im Spiel. Es fehlte der Zugriff auf den Gegner. In der 25. Minute scheiterte Böving nur knapp nach einem Eckball.

In der 33. Minute dann aber der Ausgleich für die Gastgeber! Eine weite Flanke von rechts, Pirkl legte quer und Goiginger fixierte den Ausgleich mit der ersten wirklich nennenswerten Chance. Das ausverkaufte Hofmann Personal Stadion stand Kopf.

Kurz vor der Pause konnten die Grazer dann noch einmal einen Gang höher schalten. Horvat scheiterte aus halblinker Position nur knapp. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff dann noch eine Schrecksekunde für Christian Ilzer, als sich sein Kapitän Stankovic nach einem Zweikampf schwer am Arm verletzte und ausgewechselt werden musste.

Elfmeter bringt Gast auf die Siegerstraße

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann gleich eine gute Möglichkeit für die Linzer. Nach einer Flanke von Anderson war Ronivaldo zur Stelle und zwang Scherpen zu einer Glanzparade. Beide Mannschaften boten sich dann einen komplett offenen Schlagabtausch mit wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten. Viel Kampf im Spiel und dann die entscheidende Szene in der 69. Minute. Wallner mit dem Foul an Kiteishvili im Strafraum und der gefoulte selbst ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 2:1 vom Punkt.

In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne und wurden beinahe belohnt. In der 93. Minute konnte sich erneut Scherpen gegen Ronivaldo auszeichnen und nur eine Minute später gleich doppelt. Zunächst scheiterte Ronivaldo und dann Maranda an der Querlatte.

Das sollte es dann auch gewesen sein. Der SK Sturm Graz gewinnt in Linz gegen Blau-Weiß mit 2:1 und nimmt drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Abpfiff, endlich! Wir gewinnen in Linz, sacken drei ganz wichtige Zähler in einem schweren Auswärtsspiel ein und lachen wieder von der Tabellenspitze! #sturmgraz #AdmiralBL #BWLSTU

____________

BWL 1:2 STU |⏱️90+4' pic.twitter.com/pqhKq8Aln8 — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 28, 2024

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (1:1)

Samstag, 28.09.2024 (17:00 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z: 5.500, SR: Sebastian Gishamer

FC Blau-Weiß Linz: Lukse, Strauss (Wallner, 46.), Mitrovic, Ronivaldo, Maranda, Briedl (Dobras, 74.), Diabate, Seidl (Schmidt, 64.), Goiginger, Anderson (Gölles, 82.), Pirkl. Trainer: Gerald Scheiblehner.

SK Sturm Graz: Scherpen, Johnston (Geyrhofer, 84.), Stankovic, Yalcouye (Zvonarek, 72.), Vick (Kiteishvili, 58.), Biereth, Horvat, Gazibegovic, Lavalee, Camara (Yardimci, 58.), Aiwu. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Biereth (18.), 1:1 Goiginger (33.), 1:2 Kiteishvili (71., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Strauss (45.), Goiginer (45.), Yardimci (79.), Gazibegovic (90.), Chukwuani (91.)

Foto: GEPA Admiral