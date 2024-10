Zum Auftakt in die neunte Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Samstags-Duell zwischen dem Wolfsberger AC und dem TSV Hartberg. Nach einem verkorksten Saisonstart waren die Oststeirer seit fünf Spielen ungeschlagen, während der WAC vor dem Spiel auf Rang vier lag - von einer ausgeglichenen Partie konnte man ausgehen. Am Ende setzte sich der TSV trotz einiger vergebenen Chancen hochverdient mit 2:3 (0:1) durch.

Zweite Heimniederlage en suite binnen einer Woche für Sandro Altunaschwili und den WAC. Während Benjamin Markus mit dem TSV Hartberg einen Lauf hat und den dritten Dreier in Folge holte.

Hartberg mit verdienter Pausenführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den TSV Hartberg, als Patrik Mijic in der zehnten Minute die Führung für die Gäste erzielte. Nach einem herrlichen Steckpass von Donis Avdijaj gelang es Mijic, den Ball sicher in der rechten Ecke zu platzieren, was den Wolfsberger AC früh unter Druck setzte.

Die Steirer blieben auch nach diesem Treffer das gefährlichere Team, während die Wolfsberger Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Ballbesitzphasen konnte der WAC keine nennenswerten Chancen kreieren.

"Polster-Bann" gebrochen: Steirer können WAC-Schlussmann weitere Male bezwingen

Nach dem Pausenpfiff kamen die Steirer wieder gefährlicher in das Spiel und hatten einige Torchancen, scheiterten aber oftmals am starken WAC-Schlussmann Nikolas Polster. Die Hartberger erhöhten in der 57. Minute durch Tobias Kainz dann auf 2:0. Kainz profitierte von einem Zuspiel von Manuel Pfeifer und vollendete aus kurzer Distanz. Die Wolfsberger, die sich weiterhin schwertaten, fanden erst in der 68. Minute durch Thierno Ballo zurück ins Spiel. Nach einem Eckstoß, der verlängert wurde, konnte Ballo den Ball über die Linie zum 1:2 drücken.

Doch der Aufschwung der Wolfsberger wurde schnell durch Fabian Wilfinger in der 71. Minute gebremst. Der Hartberger erzielte das 3:1, als er eine Flanke von Hamacire Diarra geschickt annahm und aus der Drehung abschloss. Dies schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Hausherren kämpften weiter. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit konnte Angelo Gattermayer auf 2:3 verkürzen, nachdem er einen weiten Ball mit dem Kopf verwertet hatte. Trotz dieses späten Treffers reichte es nicht mehr für den Ausgleich. Damit endete das Spiel mit einem verdienten Auswärtssieg für die Schmid-Elf.

Heimniederlage gegen den TSV Hartberg. pic.twitter.com/CUL9fU81rO — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) October 5, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Wolfsberger AC vs. TSV Hartberg 2:3 (0:1)

Samstag, 05.10.2024, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 3.000, SR: Walter Altmann/Tirol.

WAC (4-2-3-1): Polster - Piesinger (67. Kojzek), Ullmann, Wimmer - Gattermayer, Ballo, Zukic (67. Agyemang), Nwaiwu, Omic (67. Altunashvili), Jasic - Atanga. Trainer: Dietmar Kühbauer.

TSV Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Komposch, Pfeifer, Heil - Diarra, Wilfinger, Kainz (80. Hoffmann), Prokop (70. Demir), Omoregie (45. Markus) - Mijic (61. Fillafer), Avdijaj. Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 0:1 Mijic (10.), 0:2 Kainz (57.), 1:2 Ballo (68.), 1:3 Wilfinger (71.), 2:3 Gattermayer (90.).

Gelbe Karten: Gattermayer (79., Foul), Wilfinger (87., Kritik), Ullmann (90., Foul), Demir (90., Foul).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL