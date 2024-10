In der ADMIRAL Bundesliga kam es am neunten Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen der WSG Tirol und dem FC Blau-Weiß Linz. Die Wattener durften zuletzt beim 3:1 gegen den WAC den zweiten Saisonsieg feiern. Acht Punkte haben die Tiroler unter der Leitung von Philipp Semlic geholt. Für die Linzer ist es bisher eine gute Saison, 13 Punkte stehen bereits zu Buche. Zuletzt musste sich die Truppe von Gerald Scheiblehner Meister SK Sturm Graz knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der heutige Nachmittag zeigte bis zum Schluss eine offene Partie. Matthäus Taferner rettet im Finish einen Punkt für die WSG beim 1:1 (0:1).

Düpierte mit seinem kuriosen Freistoßtor von der linken Außenbahn den Linzer Keeper Lukse: Matthäus Taferner. Der mit dem Treffer zum 1:1 der WSG nicht nur einen Punkt rettete, sondern auch das erste Heimtor in dieser Saison am Innsbrucker Tivoli erzielte.

Verhaltene Anfangsphase

Auf dem Feld dann eine durchwegs ausgeglichene Anfangsphase, wo alles auf die großen Highlights wartete. Viele Ungenauigkeiten auf beiden Seiten – es entstand wenig nach vorne. Das intensive Pressing der Linzer behagte den Tirolern zudem überhaupt nicht und verschaffte der Scheiblehner-Elf immer wieder Vorteile. Die beste Möglichkeit für die Blau-Weißen resultierte aus der 18. Minute, als ein Gegenspieler gerade noch nach einem Strauss-Kopfball klären konnte.

Die Tiroler dagegen lauerten auf Umschaltmomente und kamen in der 26. Minute ihrerseits auch zu einer großen Möglichkeit. Nach einer Ecke kam Üstündag im Strafraum zum Abschluss – Wallner konnte sich im letzten Moment noch dazwischenwerfen.

Nach exakt einer halben Stunde gingen die Linzer dann aber verdient in Führung. Nach einer starken Vorarbeit von Thomas Goiginger, legte Simon Seidl quer und der deutsche WSG-Innenverteidiger Jamie Lawrence beförderte das Leder ins eigene Tor zur 1:0-Führung für die Gäste. Auch im weiteren Verlauf Blau-Weiß das tonangebende Team und mit der Möglichkeit in der 35. Minute – Ronivaldo scheiterte aber an der Außenstange. Es war das letzte Highlight im ersten Abschnitt – mit dem knappen 0:1 ging es in die Kabinen.

Taferner mit kuriosem Freistoßtor zum 1:1-Endstand

Energischer Beginn der Hausherren dann nach Wiederanpfiff. Es war dann viel mehr Frequenz auf dem Platz - eine spannende Partie, in der es dann für die Linzer auch gefährliche Konterchancen gab. Simon Seidl scheiterte in der 51. Minute dabei nur knapp. Es ging hin und her und beide Mannschaften kamen zu guten Möglichkeiten.

Im Finish warfen die Tiroler noch einmal alles nach vorne und wurden tatsächlich belohnt. In der 82. Minute war es Taferner, der einen Freistoß aus linker Position direkt zum 1:1 verwandelte, wobei Blau-Weiß-Keeper Lukse dabei eine unglückliche Figur machte, dem Vernehmen nach in das tiefe Flutlicht blickte.

In den letzten Minuten dann noch einmal viel Hektik auf dem Platz. Beide Teams wollten die Partie gewinnen - letztendlich blieb es aber beim Unentschieden und das war ob der zweiten Halbzeit durchaus gerecht.

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz 1:1 (0:1)

Samstag, 05.10.2024 (17:00 Uhr), Tivoli Stadion (Innsbruck), SR: Alan Kijas

WSG Tirol: Stejskal; Sulzbacher, Lawrence, Gugganig, Czyborra (Geris, 71.), V. Müller (K), Okungbowa, Üstündag (Skrbo, 71.), Taferner, Butler (Vötter, 93.), Rieder (Diarra, 59.). Trainer: Philipp Semlic

FC Blau-Weiß Linz: Lukse; Wallner, Maranda, Strauss (K), Pirkl, Schmidt (Mensah, 59.), Diabate, Anderson. Goiginger, Seidl (Pasic, 64.), Ronivaldo (Dobras, 80.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Eigentor Lawrence (29.), 1:1 Taferner (82., direkter Freistoß)

Gelbe Karten: Diarra (59.), Lawrence (74.), Wallner (74.)

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner