Spiel eins nach der Entlassung von Chefcoach Joachiam Standfest für den Tabellenzehnten SCR Altach, bei dem gegen den SK Rapid Louis Ngwat-Mahop und Mittelstürmer Atdhe Nuhiu als Interimstrainer-Duo fungierte und mit den Vorarlbergern nach fünf sieglosen Spielen in Folge (2U, 3N) den Turnaround schaffen sollte. Einen Sieg peilten auch die Hütteldorfer an, um den Rückenwind aus dem Conference League-Erfolg in Istanbul ins Ländle mitzunehmen und im vierten Anlauf in der Meisterschaft auswärts in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison erstmals voll zu punkten. Was dank Dion Beljo Realität wurde. 1:0-Auswärtssieg Rapid!

Goldtorschütze Dion Beljo bescherte mit seinem vierten Saisontor in der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 dem SK Rapid den ersten Auswärtssieg gegen tapfere Altacher.

Dion Beljo scorte nach Schaub-Zuspiel

Das Spiel begann mit hohem Einsatz von beiden Teams, wobei sich der SK Rapid als die aktivere Mannschaft präsentierte. Die Gäste gingen in der 36. Minute in Führung, als Dion Drena Beljo nach einem schönen Zuspiel von Louis Schaub den Ball in Torjägermanier im Gastgeber-Gehäuse unterbrachte. Viertes Saisontor für den 22-jährige Kroaten.

Der SCR Altach versuchte nach dem Rückstand , den Druck zu erhöhen, fand jedoch keine Mittel, um die Defensive der Hütteldorfer zu überwinden. Trotz einiger Bemühungen, besonders durch Gustavo Santos Costa (Großchance kurz vor dem Pausenpfiff!), blieben die Vorarlberger in der ersten Halbzeit ohne Torerfolg. Rapid hingegen kontrollierte das Spiel weitgehend und ging mit der knappen Führung in die Pause.

Vergebliche Bemühungen der Altacher

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Altacher ihre Angriffsbemühungen und versuchten vermehrt, über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Doch die Defensive von Rapid stand stabil und ließ kaum zwingende Chancen zu. In der 90. Minute hatten die Rheindörfler jedoch eine große Chance zum Ausgleich, als Gustavo Santos Costa per Kopfball aus kurzer Distanz an SK Rapid-Torhüter Niklas Hedl scheiterte. Auch ein später Schuss von Christian Gebauer fand nicht den Weg ins Tor.

Rapid verteidigte geschickt und konzentriert, auch wenn die Hausherren in den letzten Minuten alles nach vorne warfen. Trotz des Drucks der Altacher blieben die Grün-Weißen zum dritten Mal in dieser Meisterschafts-Saison ohne Gegentor. In der Nachspielzeit zeigte ÖFB-Teamtorhüter Hedl erneut seine Klasse, als der 23-jährige Wiener einen gefährlichen Schussball abwehrte und den Sieg für Rapid sicherte.

Der SK Rapid übernimmt mit dem fünften Liga-Sieg vor dem anstehenden, finalen Topspiel zwischen dem SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) die Tabellenführung, während die Altacher auf Rang elf abrutschen und als Vorletzter in die zweite Länderspielpause gehen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL