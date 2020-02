Der WAC hat das erste Pflichtspiel unter Neo-Coach Ferdinand Feldhofer gewonnen. Die Kärntner setzten sich zu Hause gegen den TSV Hartberg mit 3:0 durch. Michael Novak und Shon Weissman sorgten kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag binnen 66 Sekunden für die Vorentscheidung. Shon Weissman machte in der 82. Minute mit seinem 19. Saisontor alles klar. Die Wolfsberger übernehmen damit zumindest bis morgen Abend den dritten Tabellenplatz.

Foto: Richard Purgstaller

WAC startet mit drei Neuzugängen

Neo-WAC-Coach Ferdinand Feldhofer schickte seine Mannschaft wie seine Vorgänger Gerhard Struber und Mohamed Sahli in einer 4-4-2-Grundordnung mit Mittelfeldraute auf den Platz. Mit Miguel Vieira, Milos Jojic und Cheikhou Dieng standen auch alle drei Winterneuzugänge in der Startelf der Kärntner.

Bei den Gästen aus Hartberg saß der einzige Neue Michael John Lema zunächst auf der Ersatzbank. Gegenüber dem letzten Ligaspiel im vergangenen Jahr (2:2 gegen RB Salzburg) nahm Markus Schopp zwei Umstellungen vor. Während Thomas Rotter und Tobias Kainz vorerst nur auf der Bank saßen, rotierten Jodel Dossou und Dario Tadic in die Startformation der Oststeirer.

Die Hausherren dominieren das Spiel nach Belieben

Die Hartberger erwischten beinahe einen Blitzstart und hätten bereits wenige Augenblicke nach Anpfiff den Führungstreffer bejubeln können. Ein abgefälschter Tadic-Weitschuss hatte sich unangenehm gesenkt, doch Kofler war hellwach und verhinderte den frühen Rückstand aus WAC-Sicht stark (2.). Die Partie in der Lavanttal-Arena begann durchaus schwungvoll und rasant, da beide Mannschaften den Eindruck erweckten, in der Offensive für Gefahr sorgen zu wollen. In der 10. Minute bediente Shon Weissman Michael Liendl, der aus spitzem Winkel an Swete scheiterte.

Kurz darauf musste Hartberg-Trainer Markus Schopp erstmals wechseln, nachdem sich Jürgen Heil bei einem Zweikampf verletzt hatte. Während die Hartberger noch nicht wirklich in den Rhythmus fanden, wurden die Hausherren mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer stärker. Milos Jojic zirkelte den Ball in der 39. Minute knapp drüber, ehe Shon Weissman eine Flanke von Schmitz direkt übernahm, das Leder jedoch Zentimeter über das Tor von Swete setzte (43.).

Novak und Weissman mit Doppelschlag binnen 66 Sekunden

Nur wenige Augenblicke nach Wiederbeginn schlugen die Kärntner binnen weniger Sekunden gleich zweimal zu: Zunächst traf Michael Novak in der 48. Minute nach Vorlage von Milos Jojic aus gut 20 Metern zum 1:0, ehe Top-Torjäger Shon Weissman nur 66 Sekunden später eine Hereingabe von Michael Liendl mit dem Knie im Tor unterbrachte (49.).

Der WAC war nach wie vor die deutlich tonangebende Mannschaft, hatte das Spiel vollends im Griff. Bei den Abschlüssen von Schmid und Leitgeb fehlte allerdings die Präzision. Hartberg steckte aber nicht auf und fand durchaus gute Chancen auf den Abschlusstreffer vor: Lukas Ried konnte nach einer Hereingabe völlig freistehend abschließen, doch sein Kopfball ging am Tor vorbei (78.). Wenig später machte Shon Weissman mit seinem 19. Saisontor jedoch alles klar. Der Israeli verwertete ein Zuspiel von Milos Jojic im langen Eck - 3:0 (82.).

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 19. Runde

RZ Pellets WAC - TSV Prolactal Hartberg 3:0 (0:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 3.536 Zuschauer; SR Schörgenhofer

Tore: Novak (48.), Weissman (49., 82.)

WAC: Kofler - Novak, Vieira, Gollner, Schmitz - Jojic (85./Wernitznig), Leitgeb, Liendl, Schmid (83./Sprangler) - Weissman, Dieng (75./Holzer)

Hartberg: Swete - Heil (15./Kainz), Huber, Luckeneder, Klem - Nimaga - Dossou (89./Gabbichler), Cancola, Rep, Ried - Tadic (64./Lema)

Gelbe Karten: Dieng (39.) bzw. Heil (10.), Huber (71.), Gabbichler (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth