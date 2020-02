In der 19. Runde des Grunddurchgangs, zugleich das erste Frühjahrsspiel, traf in der tipico Bundesliga der SK Puntigamer Sturm Graz auf den SV Mattersburg. Und dabei gelingt den abstiegsbedrohten Burgenländern mit einer kompakten Mannschafts-Darbietung aufzuwarten. In dieser Verfassung wird man sich wohl wenig Gedanken, bezüglich des Klassenerhalts machen. Die Blackys hätten mit einem Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Meistergruppe machen können. Ist aber nicht gelungen, demzufolge gilt es in den letzten drei Runden, weiterhin den Rechenschieber heranzuziehen.

Zu Fall gebracht! Mattersburg wirft sich voll ins Zeug und fügt Sturm Graz beim Saisonstart eine Heimpleite zu.

Eine sehr resolute Mattersburger Vorstellung

Während es bei den Blackys noch darum geht, den Platz im Meister-Playoff abzusichern, herrscht bei den Mattersburgern schon Gewissheit darüber, dass man sich mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen muss. Trotzdem sehen die Burgenländer in der steirischen Hauptstadt, Licht am Horizont. Was auch damit zu tun hat, dass die Grazer mit Hierländer, Ljubic, Kiteishvili und Dominguez, gleich vier Leistungsträger gesperrt vorgeben müssen. Zudem gilt es auch für die verletzten Despodov und Donkor auszusetzen. Was aber nichts an der offensiven Ausrichtung des Gastgebers ändern sollte. Aber die Burgenländer präsentieren sich von der kratzbürstigen Seite. 10. Minute: Nach einem weiten Jano-Abschlag bietet sich Andreas Kuen die Möglichkeit zum Flankenball. Er findet mit "Jungvater Andreas Gruber einen Abnehmer, der per Kopf überlegt für das 0:1 sorgt. 14. Minute: Erneut ist Kuen der Assistgeber und wieder trifft Gruber für Mattersburg - Mit seinem 9. Saisontor markiert er das frühzeitige 0:2. In der 24. Minute liegt das 0:3 in der Luft. Sturm-Keeper Siebenhandl kann einen Gruber-Hattrick gerade noch verhindern. Und was macht Sturm Graz? Der Stachel der beiden Gegentore sitzt tief. Es gelingt kaum etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. Die beste Chance findet Huspek in der 34. Minute vor, er scheitert aber an SVM-Schlussmann Kuster. Mit der Zweitoreführung der Mattersburger geht es in die Halbzeitpause.

Oftmals war es der Fall, dass Sturm Graz in der Hintermannschaft gehörig beschäftigt war.

Es reicht nur mehr zum Grazer Anschlusstor

Gelingt es Sturm Graz im zweiten Durchgang noch ein Schäuferl nachzulegen oder aber bringen die Gäste diesen Dreipunkter auch über die Distanz. Das letzte Wort diesbezüglich ist noch nicht gesprochen. Aber den Hausherren wird wohl rasch etwas gelingen müssen, will man noch etwas reißen bei diesem Saisonstart. In der 49. Minute kommt es beinahe zum 1:2. Aber Kuster pariert einen Avlonitis-Kopfball hervorragend. Dann aber stehen wieder die Mattersburger formatfüllend im Bild. Aber weder Salomon noch Pusic können vielversprechende Möglichkeiten nicht nützen. Auf der Gegenseite ist es dann einmal mehr Tormann Kuster, der sich bei einem Jantscher-Freistoß auszeichnen kann. Die El Maestro-Truppe erhöht nun zunehmend die Taktzahl. 67. Minute: Jakob Jantscher nimmt Maß und trifft mit einem präzisen Freistoßball aus 20 Metern zum 1:2 in die Maschen. Jetzt wittert die Heimischen die Chance, doch noch etwas Gewinnbringendes zu erreichen. Florian Hart hätte in der 81. Minute alles klar machen können - aber er schrammt knapp am 1:3 vorbei. Trotzdem gelingt es den Ponweiser-Mannen dann, diesen knappen Vorsprung über die noch verbleibende Spieldistanz zu bringen - Endstand: 1:2. In der drittvorletzten Runde des Grunddurchgangs gastiert Sturm Graz am Samstag, 22. Feber um 17:00 Uhr bei der Admira. Mattersburg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Altach.

SK STURM GRAZ - SV MATTERSBURG 1:2 (0:2)

Merkur-Arena, 7.571 Zuseher, SR: Stefan Ebner (OÖ)

SK Sturm Graz (3-4-3): Siebenhandl, Avlonitis, Jäger, Spendlhofer, Sakic, Koch (26. Jantscher), Leitgeb, Trummer (85. Schrammel), Huspek, Röcher, Balaj (57. Friesenbichler)

SV Mattersburg (3-4-3): Kuster, Jano, Nemeth, Mahrer, Erhardt, Hart, Salomon (76. Höller), Lercher (46. Miesenböck), Gruber (30. Kvasina), Kuen, Pusic

Torfolge: 0:1 (10. Gruber), 0:2 (14. Gruber), 1:2 (67. Jantscher)

gelbe Karten: Sakic, Friesenbichler, Schrammel bzw. Jano

stärkste Spieler: Sakic bzw. Kuster, Hart, Kuen

