Die WSG Swarovski Tirol hat am heutigen Samstag den Heimfluch beendet und einen 2:0-Sieg gegen den Wolfsberger AC gefeiert. Für die Tiroler war es der erste Erfolg vor heimischen Publikum seit dem 27. Juli des Vorjahres (3:1 gegen die Austria). Zum Mann des Spiels avancierte Michael Svoboda, der das 1:0 erzielte und den zweiten Treffer der Tiroler mustergültig vorbereitete.

Matchwinner: Michael Svoboda erzielte das 1:0 und bereitete das 2:0 vor. Foto: Richard Purgstaller

Veränderungen bei der WSG - Feldhofer vertraut siegreichem Personal

WSG-Coach Thomas Silberberger veränderte die Startelf gegenüber dem 0:2 gegen Rapid auf vier Positionen: Der zuletzt gesperrte Ferdinand Oswald kehrte ins Tor der Tiroler zurück. Simon Beccari, der gegen die Hütteldorfer ein starkes Debüt abgeliefert hatte, nahm heute als Ersatzgoalie auf der Bank Platz. Stefan Hager rotierte für den angeschlagenen Ione Cabrera in die Viererabwehrkette. Auch im zentralen Mittelfeld kam es zu einer Änderung: Michael Svoboda spielte anstellte des gelbgesperrten Lukas Grgic. Außerdem verdrängte Florian Rieder Sebastian Santin auf die Bank.

Keinen Grund für eine Umstellung sah WAC-Coach Ferdinand Feldhofer, der die dieselben elf Spieler auf den Platz schickte, die am vergangenen Wochenende einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Hartberg eingefahren hatten.

Starker Heimauftritt des Aufsteigers

Der Aufsteiger startete durchaus engagiert und spielfreudig in die Partie: In der 7. Minute kam Dedic auf der rechten Seite an den Ball und spielte diesen quer in den Strafraum, wo Michael Novak in höchster Not vor dem einschussbereiten Stefan Maierhofer klären konnte. Die Hausherren blieben am Drücker und fanden nur wenig später eine weitere Großchance vor: Nach einer missglückten Abwehraktion von Miguel Vieira kam Zlatko Dedic zum Schuss, den WAC-Keeper Kofler mit einer starken Parade neben das lange Eck lenken konnte (14.).

Die Kärntner wurden mit Fortdauer der ersten Halbzeit aber etwas stärker und hätten nach 24 Minuten einen Strafstoß bekommen müssen, nachdem Soares im Strafraum Dieng umgerissen hatte. Referee Weinberger stand zwar recht nahe am Geschehen, gab den Elfmeter jedoch nicht. In Führung gingen allerdings die Tiroler - und zwar nach einer Standardsituation: Florian Rieder brachte einen Corner in den Strafraum, wo sich Michael Svoboda gegen zwei WAC-Verteidiger und gegen Kofler durchsetzte und den Ball ins lange Eck köpfelte - 1:0 (34.).

Kurz vor der Pause erhöhten die Tiroler sogar auf 2:0. Michael Svoboda gewann im Mittelfeld den Ball und setzte mit einem blitzschnellen Pass in die Tiefe Zlatko Dedic in Szene, der Michael Novak enteilte und aus etwa 17 Metern per Flachschuss ins kurze Eck auf 2:0 stellte (43.).

WAC-Coach Ferdinand Feldhofer nahm zur Pause einen Wechsel vor, brachte Alexander Schmidt für Cheikhou Dieng ins Spiel. Die erste Chance in Halbzeit zwei fanden aber die Hausherren vor: Thanos Petsos verfehlte das Tor der Kärntner mit einer Direktabnahme aus gut 19 Metern haarscharf (47.).

WAC drückt an, doch WAC verteidigt stark

In weiterer Folge übernahmen aber die Gäste das Kommando: Zunächst konnten die Tiroler mit vereinten Kräften einen Treffer des eingewechselten Alexander Schmidt verhindern, ehe ein harmloser Kopfball von Liendl in den Händen von Oswald landete (57.). Zwar lag der Ausgleichstreffer in der Luft, doch die WSG verteidigte stark und wirkte in der Defensive äußerst stabil.

In der 71. Minute fand der eingewechselte Schmidt die ganz große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer vor, doch der Youth-League-Sieger scheiterte freistehend an Oswald, der glänzend reagierte. Der WAC warf in der Schlussphase alles nach vorne und drückte auf den Anschlusstreffer, doch der Ball wollte nicht über die Linie. Sinnbildlich für diese Schlussphase stand eine Rettungsaktion von Maierhofer auf der eigenen Linie. Der "Major" erzielte dann das vermeintliche 3:0, das wegen Abseits jedoch nicht zählte.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 20. Runde

WSG Swarovski Tirol - RZ Pellets WAC 2:0 (2:0)

Tivoli-Stadion; Innsbruck; 1.250 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Svoboda (34.), Dedic (43.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Hager, Soares, Adjei - Rieder (85./Yeboah), Petsos, Svoboda, Pranter (62./Walch) - Maierhofer, Dedic (75./Buchacher)

WAC: Kofler - Novak, Vieira (85./Holzer), Gollner, Schmitz - Jojic (79./Wernitznig), Liendl, Leitgeb, Schmid - Weissman, Dieng (46./Schmidt)

Gelbe Karten: Adjei (90.+4) bzw. Liendl (78.), Leitgeb (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth