Mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten hat der LASK die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga behauptet und zumindest bis heute Abend auf vier Punkte ausgebaut. Dank eines Blitz-Starts mit u.a. einem Doppelschlag von Husein Balic, der heute auf seinen Ex-Klub traf, machten die Linzer bereits früh alles klar. St. Pölten hingegen blieb auch im dritten Pflichtspiel in diesem Jahr ohne Erfolg.

Valerien Ismael nimmt zahlreiche Umstellungen vor

LASK-Trainer Valerien Ismael nahm gegenüber dem Hinspiel in der Europa-League gegen AZ Alkmaar erwartungsgemäß einige Umstellungen vor. Der gelbgesperrte Philipp Wiesinger wurde in der Dreierkette von Christian Ramsebner ersetzt. Stefan Haudum sprang im zentralen Mittelfeld für James Holland (musste in Alkmaar am Knie genäht werden) in die Bresche. Außerdem rotierte Marvin Potzmann für Rene Renner in die Startelf. Peter Michorl, der für diese Partie ebenfalls fraglich war, konnte von Beginn an spielen. An vorderster Front ließ der LASK-Coach keinen Stein auf dem anderen und tauschte gleich alle drei Angreifer aus. Während Thomas Goiginger, Marko Raguz und Dominik Frieser auf der Bank Platz nahmen, standen Samuel Tetteh, Joao Klauss und Husein Balic in der Anfangsformation der Athletiker.

Gästecoach Alexander Schmidt tauschte im Vergleich zum 2:2 gegen die Admira viermal. Abwehrchef Daniel Drescher musste laut SKN-Trainer Schmidt wegen taktischer Maßnahmen auf der Bank Platz nehmen. Neu dabei waren Dominik Hofbauer, Michael Schimpelsberger und George Davies.

LASK erwischt Traumstart - Husein Balic schnürt Doppelpack gegen Ex-Klub

Der Tabellenführer erwischte einen Start nach Maß und schockte die Wölfe mit einem frühen Doppelschlag. In der 7. Minute bediente Peter Michorl mit einem feinen Pass in die Tiefe Marvin Potzmann, der sich mit etwas Ballglück gegen Ingolitsch durchsetzen konnte und umgehend in die Mitte legte, wo Joao Klauss nur mehr einschieben musste - 1:0 (7.).

Es folgten bittere Minuten für den SKN, der vom LASK regelrecht vorgeführt wurde. Ausschlaggebend dafür war ausgerechnet Husein Balic, der seinem ehemaligen Klub gleich zwei Treffer einschenkte. Zunächst traf der 24-Jährige nach schöner Vorlage von Joao Klauss aus spitzem Winkel ins lange Eck - 2:0 (9.). Und nur vier Minuten später versenkte er das Leder aus gut 14 Metern im langen Eck zum 3:0 (13.). Was für ein Horror-Start für den SKN St. Pölten, der ausgerechnet von seinem ehemaligen Spieler eine frühe Abreibung kassierte. Und der Torreigen in Pasching nahm seinen Lauf, wenngleich in der 19. Minute die Niederösterreicher jubeln durften: Ein Corner landete über Umwege bei Ahmet Muhamedbegovic, der den Ball trocken zum 3:1 ins Tor beförderte (19.).

Die Gäste strahlten vor allem nach Standardsituationen immer wieder Gefahr aus: Pak kam nach einem weiteren Corner zu Kopfball, den er gut auf das Tor brachte, doch Schlager reagierte stark und hielt die komfortable Führung fest (32.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatten die Linzer zwei weitere Topchancen auf einen vierten Treffer, doch Potzmann schoss das Leder über das Tor und Tetteh scheiterte freistehend an Vollnhofer.

Stefan Haudum erzielt sein erstes Saisontor

Die Oberösterreicher starteten mit viel Schwung in die zweiten 45 Minuten, wollten die Entscheidung schnell erzwingen: Petar Filipovic fand unmittelbar nach Wiederbeginn eine große Chance vor, verzog allerdings. Kurz darauf konnten die St. Pöltner Schüsse von Ranftl und Trauner im Verbund blocken. Mittlerweile war jedoch nicht mehr ganz so viel Feuer in der Partie wie noch in der ersten Halbzeit, wo es binnen 12 Minuten gleich viermal geklingelt hatte.

Erst nach etwas mehr als einer Stunde gab es in der Raiffeisen-Arena wieder richtig Torgefahr: Der eingewechselte Goiginger bediente mit einem feinen Flachpass Reinhold Ranftl, dessen Lupfer über Vollnhofer hinweg die Latte streichelte (62.). Acht Minuten später zirkelte Michorl einen Eckball in den Strafraum, wo Trainer in den Fünfmeterraum verlängerte. Dort lauerte Haudum, der den Ball über die Linie drückte - 4:1 (69.). In der 91. Minute hatte Joao Klauss die Chance auf den Doppelpack, doch der Brasilianer scheiterte an der Stange, sodass es beim dennoch deutlichen 4:1-Heimsieg blieb.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 20. Runde

LASK - SKN St. Pölten 4:1 (3:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 5.373 Zuschauer; SR Spurny

Tore: Joao Klauss (7.), Balic (9., 13.), Haudum (69.) bzw. Muhamedbegovic (19.)

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Filipovic (78./Wostry) - Ranftl, Haudum, Michorl (72./V. Müller), Potzmann - Tetteh (61./Goiginger), Joao Klauss, Balic

St. Pölten: Vollnhofer - Gorzel, Klarer, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Hofbauer, R. Ljubicic (67./Luxbacher), Schimpelsberger (56./Burke), Davies - Pak, Alan (83./Schütz)

Gelbe Karten: Filipovic (39.), Haudum (69.), Ramsebner (85.) bzw. Schmidt (66./St. Pölten-Coach), Muhamedbegovic (56.), Hofbauer (63.), Luxbacher (71.)

