Der SK Rapid Wien hat in der 20. Bundesliga-Runde die erste Niederlage im neuen Jahr knapp abwenden können. Dank eines Last-Second-Treffers von Winter-Neuzugang Ercan Kara nehmen die Hütteldorfer ein 2:2-Remis aus Hartberg mit nach Wien. Die Hütteldorfer sind damit seit Anfang November des Vorjahres ungeschlagen. Hartberg bucht mit dem Remis praktisch das Ticket für die Meistergruppe (bei Niederlage von Austria gegen Salzburg fix).

Rapid ohne Ullmann und Fountas - Startelf-Debüt für Dejan Petrovic

Aufseiten des TSV Hartberg gab es nach dem 0:3 gegen den WAC drei personelle Umstellungen. Tobias Kainz ersetzte auf der rechten Abwehrseite den gelbgesperrten Jürgen Heil. Auf der gegenüberliegenden Seite rotierte Siegfried Rasswalder für Christian Klem in die Startelf der Oststeirer. Die Sturm-Leihgabe Michael John Lema begann anstelle von Lukas Ried auf dem linken Flügel.

Rapid-Coach Didi Kühbauer musste heute auf die beiden Torschützen vom Heimsieg gegen WSG Tirol Maximilian Ullmann und Taxiarchis Fountas (beide krank) verzichten. Dafür rückten Stephan Auer und Koya Kitagawa in die Anfangsformation der Hütteldorfer. Im defensiven Mittelfeld feierte Neuzugang Dejan Petrovic sein Startelf-Debüt. Der Slowene rückte für Srdjan Grahovac in die erste Elf der Grün-Weißen.

Rapid dominiert Anfangsphase, scheitert aber an der Chancenverwertung

Die Gäste aus Wien übernahmen von der ersten Minute an das Kommando und konnten sich zahlreiche gute Torchancen herausspielen. Christopher Dibon, der in der Anfangsphase besonders auffällig agierte, eroberte in der 5. Minute den Ball, spielte diesen umgehend in den Lauf von Arase, der freistehend an Swete scheiterte. Kurz darauf knallt Kitagawa das Leder aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz (12.).

Rapid blieb dominant und hätte nach einer Viertelstunde in Führung gehen müssen: Dibon legte quer auf den völlig blanken Schwab, der den Ball aus wenigen Metern nicht ins, sondern neben das leere Tor schoss (16.). Dann traten auch die Hartberger erstmals gefährlich in Erscheinung: Zunächst schoss Dossou von der Strafraumgrenze knapp drüber, ehe Dario Tadic nur das Außennetz traf (22.). Bitter für die Hausherren: Michael John Lema musste bei seinem Startelf-Debüt in die Kabine gestützt werden.

Die Partie gestaltete sich zwar ausgeglichen, doch kurz vor der Pause gingen die Gäste aus Wien dank eines Eigentors in Führung: Felix Luckeneder lenkte eine Hereingabe von Stefan Schwab unglücklich ins eigene Tor - zum Ärger von Hartberg-Keeper Rene Swete, der den Ball nämlich locker abgefangen hätte - 0:1 (40.). Die Hütteldorfer sollten jedoch nicht mit einer Führung in die Pause gehen, da Rajko Rep unmittelbar nach dem 0:1 den Ausgleich besorgte, nachdem sich Rapid-Keeper Strebinger verschätzt hatte - 1:1 (45.).

Rapid-Neuzugang verhindert Niederlage

Die Hütteldorfer kehrten mit Elan aus der Halbzeitpause zurück, wenngleich die ganz großen Chancen - anders als zu Beginn der ersten Halbzeit - ausblieben. Dafür fanden die Steirer zwei gute Möglichkeiten vor: Zunächst scheiterte Kainz per Kopf an Strebinger, ehe der Rapid-Keeper einen von Barac unangenehm abgefälschten Querpass abfangen konnte. Kurz darauf landete der Ball nach einem Rapid-Freistoß im Tor, doch der vermeintliche Führungstreffer zählte wegen einer Abseitsstellung von Barac zu Recht nicht.

Dafür trafen im Gegenzug die Hausherren: Felix Luckeneder, der in der ersten Hälfte ein unglückliches Eigentor erzielt hatte, machte seinen Schnitzer wieder gut und wuchtete einen verlängerten Eckball zum 2:1 ins Tor (74.). Die TV-Bilder zeigten jedoch, dass sich Rep den Ball bei der Ausführung des Eckballs nicht in die Markierung gelegt hatte - somit hätte der Treffer nicht zählen dürfen.

Rapid drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Luckeneder kratzte den Ball in der 85. Minute stark von der Linie. In der vierten Minute der Nachspielzeit verhinderte Ercan Kara mit einem Last-Second-Tor eine Niederlage der Hütteldorfer. Der Rapid-Neuzugang köpfelte nach einem Eckball aus kürzester Distanz zum 2:2 ein.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 20. Runde

TSV Prolactal Hartberg - SK Rapid Wien 2:2 (1:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 5.024 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Rep (45.), Luckeneder (74.) bzw. Luckeneder (40./Eigentor), Kara (90.+3)

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Rasswalder - Nimaga - Dossou (90.+1/Rotter), Cancola, Rep, Lema (36./Ried) - Tadic (84./Gotal)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Auer - Petrovic, Schwab - Murg (72./Schick), Knasmüllner (84./Kara), Arase - Kitagawa (63./Fountas)

Gelbe Karten: Rep (61.), Nimaga (70.) bzw. Kara (90.+2)

