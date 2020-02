Der FC Red Bull Salzburg muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr warten: Die Bullen verspielten im Bundesliga-Hit der 20. Runde eine zweimalige Führung gegen den FK Austria Wien. Am Ende mussten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis begnügen. Der Rückstand von Salzburg auf Tabellenführer LASK beträgt nun drei Punkte. Der Austria hingegen fehlen weiterhin sechs Punkte auf einen Platz in den Top sechs.

Foto: Josef Parak

Jesse Marsch nimmt einige Umstellungen vor

Austria-Coach Christian Ilzer nahm gegenüber dem 2:2 gegen Altach zwei personelle Umstellungen vor: Alexander Borkovic begann anstelle von James Jeggo. Außerdem rotierte Benedikt Pichler für den zuletzt schwachen Caner Cavlan in die Startelf der Veilchen.

Bei den Gästen gab es im Vergleich zur Pleite gegen Frankfurt vier Veränderungen. Albert Vallci, Mohamed Camara, Majeed Ashimeru und Mergim Berisha rückten anstelle von Patrick Farkas, Zlatko Junuzovic, Enock Mwepu und Dominik Szoboszlai in die Anfangsformation der Bullen.

Red Bull Salzburg mit Blitzstart

Das Abschlussspiel der 20. Runde startete durchaus schwungvoll. Die erste Möglichkeit in dieser Partie fanden die Violetten vor: Benedikt Pichler kam halbrechts im Strafraum zu Abschluss, setzte diesen jedoch genau in die Arme von Stankovic (4.). Die erste Chance der Gäste sollte jedoch gleich zum ersten Treffer an diesem Abend führen: Albert Vallci, der heute anstelle von Patrick Farkas als rechter Verteidiger agierte, eroberte den Ball gegen Poulsen und bediente mit einem feinen Zuspiel Patson Daka, der sich den Ball mit der Brust annahm und den Ball volley an Pentz vorbei ins Tor schoss - 0:1 (7.).

Der Serienmeister agierte in weiterer Folge engagiert und drückte auf den zweiten Treffer: Das vermeintliche 0:2 durch Mergim Berisha zählte wegen Abseits jedoch zu Recht nicht (23.). Kurz darauf brachte der Rückkehrer aus Altach den Ball flach und scharf zur Mitte, wo Hwang ins Stolpern kam und die Großchance somit vereitelte (25.). Auf der anderen Seite stieg Palmer-Brown bei einem Eckball am höchsten, köpfelte jedoch daneben. Wenig später legte Monschein fein per Ferse für Grünwald auf, der mit seinem Flachschuss an Stankovic scheiterte (31.).

Nach einem Zweikampf von Poulsen und Daka im Strafraum der Austria forderten die Salzburger einen Elfmeter - der Däne hatte Daka im Laufduell mit durchaus harten Bandagen zu Fall gebracht, doch Referee Muckenhammer ließ weiterlaufen (38.). Kurz vor der Halbzeit hatte die Austria dann jedoch die große Chance auf das 1:1, doch Monschein verzog nach Madl-Vorlage haarscharf.

Palmer-Brown verhindert Salzburg-Rückkehr auf Siegerstraße

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Teams zurück auf das Spielfeld. Und die Wiener Austria startete - ähnlich stürmisch wie das Wetter - in die zweiten 45 Minuten: Manprit Sarkaria zwang Stankovic mit einem strammen Weitschuss zu einer wichtigen Parade, ehe Alexander Grünwald aus kurzer Distanz nur haarscharf am Tor vorbei schoss (53.). Die Bullen benötigten etwas Zeit, um in der zweiten Halbzeit anzukommen. Die erste Salzburg-Torchance in Halbzeit zwei hatte es aber gleich in sich: Okugawa nahm sich ein Zuspiel von Berisha sehenswert an und schoss aus der Drehung nur knapp am langen Eck vorbei (57.).

Kurz darauf zielte der eingewechselte Szoboszlai zu zentral, ehe Ulmer nach Daka-Vorlage recht freistehend völlig verzog (62.). Fünf Minuten später folgte dann der nicht unverdiente Ausgleich der Veilchen: Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive der Violetten legte Fitz auf für Monschein, der den Ball postwendend ins rechte Kreuzeck hämmerte - 1:1 (67.). Die Freude über den Ausgleich währte aber nur kurz: Hee-Chan Hwang wurde auf der linken Seite auf die Reise geschickt und legte quer auf Patson Daka, der mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend (16. Saisontor) die neuerliche Salzburg-Führung besorgte - 1:2 (70.).

Zehn Minuten später hatte Daka sogar die Chance auf den Hattrick, doch der Sambier scheiterte an Pentz, der stark per Fuß rettete (80.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde Palmer-Brown bei einer Fitz-Ecke sträflich alleine gelassen, steig hoch und wuchtete den Ball zum 2:2-Endstand ins Tor (89.).

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 20. Runde

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

Generali-Arena, Wien; 8.115 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Monschein (67.), Palmer-Brown (89.) bzw. Daka (7., 70.)

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl (83./Ebner), Poulsen - Borkovic, Grünwald (79./Sax) - Pichler (75./Wimmer), Fitz, Sarkaria - Monschein

RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguéné, Wöber, Ulmer - Camara - Okugawa (59./Szoboszlai), Ashimeru - M. Berisha (91./Koita) - Daka, Hwang (75./Farkas)

Gelbe Karten: Madl (20.), Grünwald (30.) bzw. Vallci (21.), Camara (44.), Wöber (73.), Ashimeru (77.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth