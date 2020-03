Der LASK hat seinen überragenden Lauf in dieser Saison fortgesetzt und auch in der 21. Bundesliga-Runde einen souveränen Sieg eingefahren: Die Athletiker feierten zu Hause gegen TSV Hartberg einen klaren 5:1-Heimsieg, mit dem sie die Tabellenführung zumindest bis morgen Abend auf sechs Punkte ausbauen. Trotz der heftigen Klatsche dürfen sich aber auch die Hartberger freuen, die aufgrund des Unentschiedens zwischen Sturm und Austria fix in der Meistergruppe stehen.

LASK ohne Kapitän Gernot Trauner - Personelle Änderungen gegenüber Alkmaar

LASK-Coach Valerien Ismael nahm im Vergleich zum Europa-League-Triumph gegen AZ Alkmaar einige Umstellungen vor: Abwehrchef Gernot Trauner stand wegen Rückenproblemen nicht einmal im Kader. Dafür rückte Christian Ramsebner in die Startformation der Athletiker. Zudem wurden Reinhold Ranftl, Rene Renner, Thomas Goiginger und Marko Raguz geschont. An deren Stelle rückten Dominik Reiter, Marvin Potzmann, Samuel Tetteh und Joao Klauss in die Startformation des Tabellenführers.

Vier personelle Veränderungen tätigte Hartberg-Trainer Markus Schopp gegenüber dem 2:2-Remis gegen Rapid. Andreas Lienhart (Wadenprobleme) und Siegfried Rasswalder schienen nicht im Kader der Oststeirer auf. Dafür rotierten Christian Klem und Thomas Rotter in die Startelf des TSV. Michael John Lema, der sich gegen die Hütteldorfer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wurde von Lukas Ried ersetzt. Außerdem begann Jürgen Heil anstelle von Jodel Dossou (Bank).

Couragierte Hartberger bringen den LASK mit einer harten Gangart in die Bredouille

Die Gäste aus Hartberg begannen mutig und äußerst couragiert. Und dieser engagierte Start wurde in der 6. Minute mit dem schnellen Führungstreffer belohnt: Jürgen Heil brachte das Leder von rechts flach ins Zentrum, wo Christian Klem von knapp außerhalb des Strafraums abzog. Christian Ramsebner fälschte den ursprünglich harmlosen Schuss derart unglücklich ab, dass Alexander Schlager keine Abwehrchance hatte - 0:1 (6.). Die Entstehungsgeschichte zum 0:1 war allerdings doppelt bitter für den LASK, da man einen harten Zweikampf von Heil an Potzmann durchaus abpfeifen hätte können.

Der Wiener konnte danach nicht weitermachen und musste durch Thomas Sabitzer ersetzt werden. Die Gäste aus der Oststeiermark agierten auch in weiterer Folge mit hoher Intensität, ließen die Linzer aufgrund einer forschen Herangehensweise in den Zweikämpfen nicht ins Spiel kommen. Die teils zu forsche Zweikampfführung wurde den Gästen jedoch zum Verhängnis: David Cancola flog nach einem unnötigen Foul an Samuel Tetteh mit Gelb/Rot vom Platz (33.).

Und der Tabellenführer versuchte die numerische Überlegenheit sofort zu nutzen und fand kurz darauf eine Top-Chance vor: Michorl brachte den Ball ins Zentrum, wo Tetteh das Leder aus kürzester Distanz an die Stange köpfelte (35.). In Summe ließen die dezimierten Hartberger aber keine gefährlichen Abschlüsse der Oberösterreicher mehr zu und gingen demnach mit einer überraschenden 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

LASK fertigt Hartberg ab - Trotzdem jubeln am Ende die Steirer

Die Linzer übernahmen nach Wiederbeginn die Spielkontrolle und stellte nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf 1:1. Peter Michorl lupfte den Ball herrlich von der Mittellinie in den Sechzehner, wo Tetteh mit der Brust auf Joao Klauss ablegte. Der Brasilianer ließ sich die Großchance nicht nehmen und schlenzte den Ball cool ins lange Eck - 1:1 (51.).

Die Linzer nutzten die numerischen Überlegenheit nun eiskalt aus, erhöhten die Schlagzahl und stellten die Partie komplett auf den Kopf: Zunächst krönte Peter Michorl seine - erneut - starke Leistung mit dem Treffer zum 2:1 (59.), ehe die Athletiker nur wenige Augenblicke später auf 3:1 erhöhten: Joao Klauss vollendete eine blitzschnelle Kombination über Michorl und Frieser im langen Eck (62.). In der 69. Minute hatte Thomas Sabitzer sogar die Chance auf das 4:1, doch der Cousin von Marcel Sabitzer scheiterte mit seinem Lupfer an Swete.

Am Ende wurde es für die Hartberger dann doch noch schlimm: Zunächst stellte Samuel Tetteh nach Michorl-Zuspiel auf 4:1 (80.), ehe Joao Klauss seinen heutigen Geburtstag mit dem Triplepack zum 5:1 krönte. Kurios: Am Ende dürfen die Hartberger allerdings ausgelassen jubeln, da sie aufgrund des Unentschiedens zwischen Sturm und Austria fix in der Meistergruppe sind.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 21. Runde

LASK - TSV Prolactal Hartberg 5:1 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 5.330 Zuschauer; SR Jäger

Zum Live-Ticker LASK gegen TSV Hartberg

Tore: Joao Klauss (51., 61., 89.), Michorl (59.), Tetteh (80.) bzw. Klem (6.)

Gelb-Rot: Cancola (32.)

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Filipovic (64./Wostry) - Reiter, Holland, Michorl, Potzmann (9./T. Sabitzer, 72./Goiginger) - Tetteh, Joao Klauss, Frieser

Hartberg: Swete - Huber, Rotter, Luckeneder - Heil, Cancola, Nimaga, Klem (84./Gabbichler) - Ried (77./T. Kainz) , Tadic (60./Dossou), Rep

Gelbe Karten: Holland (10.), Michorl (86.) bzw. Cancola (9.), Huber (19.),

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal/fodo.media