Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Mattersburg konnte der SK Rapid Wien den dritten Tabellenplatz in der heimischen Bundesliga absichern. Stefan Schwab glänzte vor 14.100 Zuschauern im Allianz-Stadion mit einem Doppelpack. Während Rapid heute den zweiten Heimsieg in Folge bejubelte und im Jahr 2020 ungeschlagen blieb, kassierte Mattersburg die erste Pleite im neuen Kalenderjahr.

Rapid: Ullmann und Fountas kehren zurück - Schmerzhafte Ausfälle beim SVM

Rapid-Trainer Didi Kühbauer baute seine Startelf im Vergleich zum 2:2-Remis gegen Hartberg auf zwei Positionen um. Maximilian Ullmann und Taxiarchis Fountas, die gegen die Oststeirer noch erkrankt ausgefallen waren, kehrten heute zurück in die Anfangsformation. Stephan Auer und Koya Kitagawa mussten dafür auf der Bank Platz nehmen.

Mattersburg-Coach Franz Ponweiser musste nicht nur auf die beiden Verletzten Andreas Gruber und Jano verzichten, sondern auch im Tor eine Änderung vornehmen, da sich Markus Kuster verletzt hatte. An seiner Stelle hütete heute Tino Casali das Tor der Burgenländer.

Unterhaltsame erste Hälfte in Wien-Hütteldorf

Von Beginn an war in der Partie bereits richtig Feuer drinnen, ging es in den ersten Minuten doch hin und her: Während die Hütteldorfer den ersten Corner der Mattersburger nur mit viel Mühe bereinigen konnten, scheiterte Murg auf der anderen Seite nach Fountas-Hereingabe aus kurzer Distanz an Casali (2.). Und in dieser Tonart ging es weiter: Wieder wurde es nach einer Mattersburg-Ecke brandgefährlich, doch die Hausherren hatten Glück, dass der Kopfball von Kvasina an die Latte prallte (7.).

Kurz darauf konnte sich Casali bei einem Weitschuss von Murg auszeichnen (9.). Mattersburg blieb weiter am Drücker und kam durch Pusic zu zwei weiteren guten Gelegenheiten, die Strebinger jedoch entschärfen konnte. Dafür klingelte es auf der anderen Seite: Thomas Murg flankte gefühlvoll in den Strafraum, wo sich Stefan Schwab geschickt von seinen Gegenspieler „wegschlich“ und freistehend zum 1:0 einköpfeln konnte (15.). Es war übrigens das erste Tor, das Rapids neuer Stadionsprecher Lukas Marek ansagen durfte. Der 22-Jährige war nach dem Rücktritt seines Vaters Andy Marek als dessen Nachfolger auserkoren worden.

Mattersburg ließ sich von diesem Rückstand aber nicht beeindrucken und agierte weiterhin mutig, wenngleich Rapid mit Fortdauer der ersten Halbzeit zur tonangebenden Mannschaft avancierte. Die Gäste blieben jedoch stets giftig und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich: Eine Hereingabe landete bei Thorsten Mahrer, der an der zweiten Stange zum Schuss kam, den Strebinger mit dem Knie ins Tor lenkte - 1:1 (37.). Die Hütteldorfer hatten vor dem Pausenpfiff aber noch zwei Chancen, um mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen: Zunächst drehte Casali einen Schuss von Murg stark neben das Tor, ehe Fountas aus kürzester Distanz hauchzart verzog (45.).

Schwab schnürt den Doppelpack

Nach Wiederbeginn dauerte es nicht einmal eine Minute, ehe die Grün-Weißen aus Wien wieder in Führung gingen: Ullmann fing einen Abschlag von Casali ab und leitete sofort weiter auf Knasmüllner, der das Auge für Taxiarchis Fountas hatte. Der Grieche nahm Maß und zirkelte das Leder mit Selbstvertrauen ins lange Eck - 2:1 (46.).

Und die Hütteldorfer blieben dominant: Zunächst verpasste Fountas den Doppelpack, weil Casali einmal mehr zur Stelle war, ehe Thomas Murg in der 56. Minute Aluminium traf. In der Folge flachte die Partie etwas ab, wenngleich Rapid das Geschehen doch deutlich im Griff hatte und in der Defensive sattelfest wirkte.

Und in der 78. Minute machten die Hausherren alles klar: Stefan Schwab stieg bei einer Dibon-Flanke am höchsten und köpfelte wuchtig zum 3:1 ein. Dabei stieß der Rapid-Kapitän jedoch unglücklich mit Alois Höller zusammen. Beide konnten aber nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen. Letztendlich blieb es beim 3:1-Heimsieg der Hütteldorfer, der aufgrund der Anzahl an Großchancen auch in Ordnung ging.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 21. Runde

SK Rapid Wien - SV Mattersburg 3:1 (1:1)

Allianz-Stadion, Wien; 14.100 Zuschauer; SR Kijas

Zum Live-Ticker Rapid Wien gegen SV Mattersburg

Tore: Schwab (15., 78.), Fountas (46.) bzw. Mahrer (37.)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Petrovic, Schwab (84./Grahovac) - Murg (89./Schick), Knasmüllner, Arase - Fountas (82./Kitagawa)

Mattersburg: Casali - Nemeth, Mahrer, Rath - Salomon (54./Höller), Hart, Erhardt, Lercher (83./Miesenböck) - Kuen, Pusic (82./Bürger), Kvasina

Gelbe Karten: Barac (57.) bzw. Mahrer (27.), Salomon (44.), Miesenböck (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Josef Parak