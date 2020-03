Der FC Red Bull Salzburg hat zum siebenten Mal in Folge den Einzug ins Finale des ÖFB-Cups geschafft. Österreichs Serienmeister setzte sich zu Hause vor etwas mehr als 10.000 Zuschauern im Halbfinal-Hit gegen den LASK knapp mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Hee-Chan Hwang, der in der Schlussphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Salzburg mit Umstellungen - Ismael setzt auf Europacup-Elf

Salzburg-Coach Jesse Marsch nahm gegenüber der 2:3-Niederlage am vergangenen Montag gegen Altach fünf personelle Umstellungen vor. Albert Vallci verteidigte rechts anstelle von Patrick Farkas. Außerdem rotierte der wiedergenesene Maximilian Wöber für Jerome Onguene in die Startelf der Bullen. Auch Dominik Szoboszlai, Hee-Chan Hwang und Patson Daka, die gegen Altach geschont worden waren, standen heute in der Anfangsformation der Bullen. Zlatko Junuzovic erlitt im gestrigen Training einen Rückschlag und stand nicht im Kader.

Sein Gegenüber Valerien Ismael schickte genau jene elf Herren auf den Platz, die am vergangenen Donnerstag den Aufstieg ins Achtelfinale der Europa League geschafft hatten.

Flotte und rassige erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Die Bullen gingen in der Anfangsphase mit einer hohen Intensität zu Werke und schafften es, die zuletzt so erfolgreichen Linzer vor Probleme zu stellen. Demnach fand die Marsch-Truppe auch die erste Chance des Spiels vor: Dominik Szoboszlai kam mit etwas Glück ans Leder, schoss jedoch knapp links vorbei (5.). Wenig später konnten sich die beiden Kontrahenten für das ÖFB-Tor auszeichnen: Zunächst eilte Stankovic geschickt aus seinem Tor, um den entscheidenden Haken von Goiginger zu verhindern, ehe nur kurz darauf auf der anderen Seite Alexander Schlager unmittelbar vor dem völlig blanken Szoboszlai an die Kugel kam (10.).

Es entwickelte sich eine intensive und rassige Partie, in der es hin und her ging. Nach einer halben Stunde jubelten nicht nur die mitgereisten LASK-Fans im Gästesektor, sondern auch die Delegation der Athletiker unmittelbar vor der Medientribüne. Der Kopfballtreffer von Marko Raguz zählte wegen Abseits aber zu Recht nicht. In der 38. Minute waren es aber die Bullen, die eine große Chance auf das 1:0 vorgefunden hatten: Hwang legte quer auf Daka, der die Kugel zunächst nicht kontrollieren konnte, dann aber noch auf Szoboszlai querlegte. Der Ungar rutschte jedoch beim Abschluss unglücklich aus und vergab die Top-Chance.

Hee-Chan Hwang schießt die Bullen ins Halbfinale

Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn fand Szoboszlai die nächste Großchance vor, scheiterte aber freistehend an Schlager (46.). Vier Minuten später ging der Serienmeister in Führung: Okugawa schickte mit einem herrlichen Pass Patson Daka auf die Reise, der auf den völlig blanken Hee-Chan Hwang querlegte. Der Südkoreaner musste das Leder nur mehr ins leere Tor schieben - 1:0 (50.). Die Linzer Athletiker reklamierten zwar lautstark Abseits, doch Hwang dürfte knapp nicht vorne gewesen sein.

Die Salzburger übernahmen nun das Kommando und erarbeiteten sich einige tolle Chancen: Enock Mwepu war nach einem Pass in die Spitze seinen Bewachern enteilt, setzt den Schuss aber am langen Eck vorbei (54.). Doch auch auf der anderen Seite wurde es gefährlich: So zischte ein Kopfball des eingewechselten Joao Klauss nur hauchzart über das Tor der Bullen (57.). Kurz darauf zirkelte Goiginger einen Corner gefährlich Richtung langes Eck, doch auch dieser Versuch sollte nicht im Tor der Salzburger landen.

In der 71. Minute konnte sich der überragende Schlager einmal mehr auszeichnen, als er einen Schuss von Hwang aus dem kurzen Eck kratzte und damit die Vorentscheidung verhinderte. Und der LASK-Goalie agierte weiter in Hochform, parierte einen wuchtigen Kopfball von Wöber bärenstark (85.). Bitter für die Bullen: Hee-Chan Hwang musste in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden. Diese Verletzung wird die Freude über den Aufstieg ins Finale wohl etwas trüben. In der Nachspielzeit wurde es nochmal hitzig: Enock Mwepu und Reinhold Ranftl wurden jeweils vom Platz gestellt. Teilweise gab es heftige Auseinandersetzungen unmittelbar vor den Strafräumen.

UNIQA ÖFB Cup, Halbfinale

Red Bull Salzburg - LASK 1:0 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 10.021 Zuschauer; SR Schörgenhofer

Tore: Hwang (50.)

Gelb-Rot: Mwepu (90.+4)

Rot: Ranftl (90.+8)

Red Bull Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu - Ashimeru, Okugawa (90.+2/Onguene), Szoboszlai - Hwang (83./M. Berisha), Daka (89./Okafor)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz (56./Joao Klauss), Frieser (56./Tetteh)

Gelbe Karten: Ramalho (75.), Szoboszlai (81.), Mwepu (90.+1), Stankovic (90.+1), Vallci (90.+3), Ashimeru (90.+5) bzw. Frieser (29.), Schlager (50.), Ranftl (73.), Wiesinger (90.+5)

Aus Salzburg

Daniel Ringsmuth

Foto: GEPA/Red Bull Media