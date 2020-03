Der FC Flyeralarm Admira hat am Samstagabend den ersten Sieg unter Neo-Trainer Zvonimir Soldo gefeiert. Die Niederösterreicher, die über 80 Minuten in Überzahl spielten, nachdem Altach-Goalie Kobras bereits nach neun Minuten Rot gesehen hatte, gewannen dank zweier später Tore von Markus Lackner und Markus Pink mit 2:0 gegen den SCR Altach.

Coronavirus-Verdacht zwingt Zwischenbrugger zu Pause

Bei der Admira kehrte der zuletzt gesperrte Kolja Pusch zurück in die Startelf. Dafür musste Roman Kerschbaum heute wegen der fünften gelben Karte zuschauen. Außerdem rotierte Morten Hjulmand anstelle von Jungmin Kim in die Startformation der Admira.

Aufregung gab es am gestrigen Freitag beim SCR Altach, als bekannt geworden war, dass Jan Zwischenbrugger 14 Tage häusliche Quarantäne verordnet wurde. Der 29-jährige Vorarlberger sei mit einer Person in Kontakt gewesen, welche mit dem Coronavirus infiziert sei. Samuel Oum Gouet spielte an seiner Stelle im zentralen Mittelfeld. Des Weiteren rückte Anderson für den angeschlagenen Manuel Thurnwald in der Anfangsformation des SCR Altach.

Altach-Goalie Martin Kobras mit Blackout

Obwohl die Gäste aus Altach recht engagiert gestartet waren, begann die Partie für die Vorarlberger alles andere als gut: Martin Kobras wollte nach einem langen Hoffer-Zuspiel eigentlich klären, schoss jedoch den herangestürmten Pink an, von dem der Ball über Kobras hinweg gerauscht wäre. Der Altach-Keeper riss jedoch instinktiv die Arme hoch und verhinderte als letzter Mann den Einschlag im Tor. Referee Stefan Ebner zögerte keine Sekunde und stellte den Keeper der Gäste nach neun Minuten vom Platz. So kam der 20-jährige Benjamin Ozegovic zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Anderson dos Santos musste den Platz verlassen.

Und der Ersatzkeeper der Vorarlberger konnte sich beim darauffolgenden Freistoß von Kolja Pusch gleich auszeichnen und parierte stark (11.). In der 23. Minute unterlief Ozegovic jedoch ein schwerer Fehler, der von Markus Pink nicht bestraft werden konnte, da sich der Admira-Stürmer vom unfreiwilligen Doppelpass überrascht zeigte. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurde das Spiel der Niederösterreicher jedoch zu statisch, sodass sich die Altacher gut positionieren konnten und nur selten gefährliche Abschlüsse der Südstädter zuließen. Kurz vor Schluss wurde es dann doch noch einmal gefährlich, als ein Schuss von Lackner knapp am Tor vorbeizischte.

Altach drückt - Admira entscheidet die Partie spät

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fand Christian Gebauer die bislang beste Altacher Chance vor, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Admira-Keeper Leitner (48.). Die Admira wurde mit Fortdauer der zweiten Halbzeit allerdings stärker und erhöhte den Druck. Torchancen waren aber weiterhin Mangelware. Gefährlich wurde es erst wieder in der 66. Minute: Eine Hereingabe von Schreiner landete bei Gebauer, der im Strafraum direkt per volley auf das Tor feuerte. Leitner verhinderte allerdings mit einem sensationellen Reflex das 0:1. Kurz darauf war der Admira-Goalie erneut zur Stelle, parierte einen Schuss von Sam aus kurzer Distanz (70.).

Die dezimierten Vorarlberger machten nun mächtig Dampf, scheiterten aber am überragenden Leitner, der einen wuchtigen Schuss von Sam sehenswert entschärfte (72.). Eine Unachtsamkeit in der Defensive der Vorarlberger brachte dann doch noch den Sieg für die Admira: Dabanli konnte als letzter Altacher ein wichtiges Kopfballduell nicht gewinnen, Markus Lackner stand goldrichtig und schob trocken zum 1:0 ein (90.). In der Nachspielzeit konterten die Niederösterreicher die Gäste eiskalt aus: Markus Pink besorgte nach Hoffer-Vorlage sogar den 2:0-Endstand.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 22. Runde

FC Flyeralarm Admira - Cashpoint SCR Altach 2:0 (0:0)

BSFZ-Arena, Südstadt; SR Ebner

Zum Live-Ticker Flyeralarm Admira gegen SCR Altach

Tore: Lackner (90.), Pink (90.+3)

Rot: Kobras (9.)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu, Scherzer (46./Lukacevic) - Lackner - Pavelic (55./Saracevic), Pusch (75./Kadlec), Hjulmand, Hoffer - Pink

Altach: Kobras - Anderson (10./Ozegovic), Schmiedl, Dabanli, Karic - Sam, Wiss, Oum Gouet, Schreiner (77./D. Nussbaumer) - Tartarotti - Gebauer

Gelbe Karte: D. Nussbaumer (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/Red Bull Media