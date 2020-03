Der FK Austria Wien hat seine Unentschieden-Serie prolongiert und zum sechsten Mal (das gelang bisher nur Rapid in der Saison 1996/97, 2003/04) in Folge in der Bundesliga ein Remis geholt. Die Veilchen kommen in einem mauen Spiel gegen den SKN St. Pöltennicht über ein 0:0 hinaus. Damit beendet die Austria den Grunddurchgang mit 25 Punkten auf Rang sieben. St. Pölten muss die Qualifikationsgruppe als Tabellenletzter in Angriff nehmen.

Christian Ilzer nimmt zahlreiche Umstellungen vor

Austria-Coach Christian Ilzer nahm gegenüber dem 1:1-Remis vor einer Woche gegen Sturm gleich fünf personelle Umstellungen vor: Gleich drei Änderungen betrafen die Viererabwehrkette. Zwierschitz ersetzte auf der rechten Seite den rotgesperrten Klein. Außerdem kehrten der zuletzt gesperrte Madl sowie Palmer-Brown (zuletzt erkrankt) zurück in die Startelf der Veilchen. Des Weiteren rotierten Patrick Wimmer und Max Sax anstelle von Thomas Ebner und Benedikt Pichler in die Anfangsformation.

Drei Veränderungen gab es bei den St. Pöltnern im Vergleich zum 0:4-Debakel gegen den WAC. Luan, Stangl und Schulz spielten anstelle von Klarer (Rotsperre), Drescher und Ingolitsch von Beginn an.

Kaum Gefahr in Halbzeit eins

Die Austria war von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Vor allem über die linke Seite kamen die Veilchen im Zusammenspiel zwischen Poulsen und Sarkaria des Öfteren gefährlich vor das Tor der Gäste. Eine dieser Kombination endete mit einem Stangenschuss von Manprit Sarkaria (15.). Auf der anderen Seite war zuvor Kwang-Ryong Pak mit einem Fallrückzieher gescheitert.

Die Veilchen hatten die Partie zwar im Griff, doch so richtig in Gefahr kam St. Pölten-Goalie Thomas Vollnhofer nicht. Die Hausherren hatten allerdings Glück, dass ein harter Einstieg von Austria-Keeper Pentz nur mit einer gelben Karte bewertet wurde.

In der Offensive fehlte es den Wienern jedoch zumeist an der Genauigkeit und Elan. Von einem Fußball-Spektakel war man in der Generali-Arena jedenfalls kilometerweit entfernt. Letztendlich blieb nach einer ermüdenden Spielhälfte nur der Stangenschuss von Manprit Sarkaria in Erinnerung.

Offensiv harmlose Austria muss sich mit Remis begnügen

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gestalteten sich schon interessanter als die komplette erste Hälfte. Während auf der einen Seite Michael Madl einen Kopfball über das Tor setzte, parierte Pentz auf der anderen Seite einen Versuch von Daniel Luxbacher (47.). Dann flachte die Partie in der Generali-Arena aber wieder ab. St. Pölten stand weiterhin tief in der eigenen Hälfte und bot der Austria kaum Räume.

Ärgerlich aus Sicht der Veilchen: Nach einem Handspiel von Luan bei einer Hereingabe von links hätte es Strafstoß für die Austria geben müssen. Schiedsrichter Gishamer ließ aber Weiterlaufen. In der 84. Minute hatte Michael Madl den Führungstreffer auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch völlig freistehend über das Tor der St. Pöltner. In der Schlussphase machten die Hausherren erstmals in dieser Partie so richtig Dampf, doch die Niederösterreicher brachten das torlose Remis über die Zeit.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 22. Runde

FK Austria Wien - spusu SKN St. Pölten 0:0

Generali-Arena, Wien; 6.850 Zuschauer; SR Gishamer

Austria: Pentz - Zwierschitz, Madl, Palmer-Brown, Poulsen - Jeggo, Fitz (87./Edomwonyi) - Wimmer (79./Grünwald), Sax (73./Pichler), Sarkaria - Monschein

St. Pölten: Vollnhofer - Muhamedbegovic, Luan, Stangl - Davies, Hofbauer, Alan, Luxbacher (66./Gorzel), Schulz - Pak (74./Meister), Burke (55./Ouedraogo)

Gelbe Karten: Pentz (18.), Wimmer (58.) bzw. Hofbauer (25.), Stangl (45.+2), Davies (82.), Ouedraogo (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth