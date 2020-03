Der FC Red Bull Salzburg hat im letzten Spiel des Grunddurchgangs in der Tipico Bundesliga den ersten Ligasieg im Jahr 2020 gefeiert. Die Bullen setzten sich am Sonntagnachmittag daheim gegen den SK Sturm Graz mit 2:0 durch. Damit ist Österreichs Serienmeister seit neun Bundesliga-Duellen gegen die Steirer ungeschlagen. Die Blackys hingegen kassierten die erste Auswärtsniederlage seit Anfang Oktober des Vorjahres.

Salzburgs Chancenauswertung lässt schwer zu wünschen übrig

Dominik Szoboszlai fand nach 10 Minuten die erste gute Chance des Spiels vor, doch der 19-jährige Ungar konnte das Leder nach einer starken Hereingabe von Vallci nicht im Tor unterbringen und schoss aus kurzer Distanz knapp daneben. Der Druck der Salzburger nahm stetig zu, wenngleich es beim Torabschluss noch haperte: Nach einem Abwehrfehler der Grazer kam Mergim Berisha zum Abschluss, setzte diesen aber knapp am langen Eck vorbei (17.). Und die Bullen blieben am Drücker: Szoboszlai legte ab auf Ulmer, dessen Schuss ebenso knapp an der rechten Stange vorbeizog (21.).

In der 35. Minute wären die Gäste aus Graz aber beinahe aus dem Nichts in Führung gegangen, als Stankovic und Wöber jeweils einen Schuss von Röcher auf der Linie abwehren konnten. Auf der anderen Seite zeigte sich Noah Okafor, der heute erstmals in der Startelf der Bullen gestanden war, noch nicht in Trefferlaune. Das Schweizer Juwel schoss das Leder nach Szoboszlai-Vorlage aus kürzester Distanz drüber (36.). Letztendlich ging es aufgrund der schwachen Chancenauswertung der Bullen mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Blitz-Tor bringt Bullen auf die Siegerstraße

So schlecht die Chancenauswertung der Salzburger in der ersten Hälfte auch war, so effizient starteten die Bullen in Halbzeit zwei. Unmittelbar nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte kombinierte sich die Marsch-Truppe mit vier Pässen in den Strafraum, wo Ulmer auf Okugawa querlegte. Der Japaner drückte das Leder aus wenigen Metern über die Linie - 1:0. Zu diesem Zeitpunkt waren exakt neun Sekunden gespielt. Bitter für die Grazer: Stefan Hierländer konnte wegen Knieproblemen nicht weitermachen. Für ihn kam Youngster Vincent Trummer ins Spiel.

In der Folge flachte die Partie aber etwas ab. Gefährliche Torchancen waren in der Salzburger Bullen-Arena Mangelware. Österreichs Serienmeister spielte abgeklärt, überließ dem SK Sturm kaum Räume und zeigte - wie schon im Cup-Halbfinale gegen den LASK - eine stabilere Leistung in der Defensive. In der 74. Minute gelang den Bullen nach einer feinen Kombination die Vorentscheidung. Berisha bediente Szoboszlai, der das Auge für den völlig freien Daka hatte. Der Sambier blieb im Eins gegen Eins mit Siebenhandl cool und verwertete eiskalt zum 2:0. In der absoluten Schlussphase verhinderte Jörg Siebenhandl mit tollen Paraden eine höhere Sturm-Pleite.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 22. Runde

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 2:0 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; SR Weinberger

Tore: Okugawa (46.), Daka (74.)

RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Okugawa, Szoboszlai, Ashimeru (90.+1/Farkas) - Okafor (57./Daka), M. Berisha (77./Bernede)

Sturm: Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Donkor - Sakic, Dominguez, Jäger (69./Jantscher), Kiteishvili, Hierländer (52./Trummer) - Balaj (80./Friesenbichler), Röcher

Gelbe Karten: Wöber (63.), Vallci (85.) bzw. Ljubic (69.), Jantscher (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/Red Bull Media