Der LASK hat seine famose Auswärtsserie in dieser Bundesliga-Saison fortgesetzt und den elften Sieg in der Fremde in Folge gefeiert. Die Linzer Athletiker setzten sich beim SV Mattersburg dank eines Treffers von Joao Klauss mit 1:0 durch. Überschattet wurde der Erfolg des Tabellenführers von einer schweren Verletzung von Thomas Goiginger, der bereits wenige Minuten nach Anpfiff ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen war.

Schwere Goiginger-Verletzung überschattet die erste Halbzeit

Die Partie im Mattersburger Pappelstadion begann für die Gäste aus Linz, die heute ohne die beiden gesperrten Peter Michorl und Reinhold Ranftl aufgelaufen waren, alles andere als rosig: So musste Thomas Goiginger bereits nach fünf Minuten mit der Trage vom Platz gebracht werden, nachdem er ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen war.

Danach leisteten sich beide Tormänner jeweils eine Unachtsamkeit. Zunächst landete ein Lupfer von Kvasina nur knapp neben dem Tor von Schlager, ehe Casali auf der anderen Seite den Ball nicht festhalten konnte und so dem eingewechselten Frieser eine Top-Chance ermöglichte. Mahrer klärte den Fallrückzieher-Versuch von Frieser in höchster Not. Kurz nachdem die Oberösterreicher durchatmen konnten, dass sich Rene Renner, der im Rasen hängengeblieben war, nicht schlimmer verletzt hatte, ging der Tabellenführer in Führung: Rath spielte eine Hereingabe von Tetteh unfreiwillig auf den Ghanaer zurück, der umgehend auf Joao Klauss abspielte. Der Brasilianer verwandelte das Leder per Direktschuss im langen Eck - 0:1 (21.).

In weiterer Folge gestaltete sich die Partie etwas zerfahren: Während die Burgenländer versuchten, über die kämpferische Komponente ins Spiel zu finden, schaltete der LASK einen Gang runter und riskierte - mit dem Hinspiel gegen Manchester United im Auge - nicht allzu viel. So gingen die Athletiker mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Mattersburg-Goalie Casali wächst über sich hinaus - LASK spielt Führung cool über die Zeit

Die erste Chance in Halbzeit zwei fand der Tabellenführer vor: Joao Klauss schickte Samuel Tetteh auf die Reise, der sich resolut gegen Nemeth durchsetzte und alleine auf das Tor der Burgenländer zulief. Der Ghanaer scheiterte jedoch an Casali (48.). Kurz darauf kam Tetteh erneut freistehend zum Abschluss, fand seinen Meister aber erneut in Casali, der in diesen Minuten über sich hinauswuchs und einen Elfmeter von Joao Klauss parierte, nachdem Rath Filipovic gefoult hatte.

Nichtsdestotrotz hatten die auswärtsstarken Linzer die Partie im Griff, wenngleich die Hausherren hin und wieder in der Offensive in Erscheinung traten. Richtig gefährlich wurde es für Schlager aber auch bei einem Salomon-Schuss ans Außennetz nicht (60.). Die Linzer spielten die Partie unaufgeregt runter, hatten in der 82. Minute die Chance auf den zweiten Treffer, doch Rath konnte den Stanglpass von Frieser als letzter Mann bereinigen.

In der Nachspielzeit bekamen die Burgenländer einen Freistoß zugesprochen, nachdem Bürger von Trauner umklammert worden war. Der Versuch des SV Mattersburg landete jedoch in der Mauer.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 22. Runde

SV Mattersburg - LASK 0:1 (0:1)

Pappelstadion, Mattersburg; 2.500 Zuschauer; SR Harkam

Zum Live-Ticker SV Mattersburg gegen LASK

Tore: Joao Klauss (21.)

Mattersburg: Casali - Nemeth, Mahrer, Rath - Salomon, Hart (84./Bürger), Erhardt, Lercher (65./Höller) - Kuen, Kvasina, Pusic (69./Halper)

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Filipovic - Reiter, Haudum, Wiesinger, Renner - Goiginger (5./Frieser), Joao Klauss (62./Raguz), Tetteh (77./T. Sabitzer)

Gelbe Karten: Hart (52.), Nemeth (63.) bzw. Filipovic (77.), Trauner (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal/fodo.media